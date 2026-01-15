Departamento de Justicia de EEUU colabora en las investigaciones del asesinato de Carlos Manzo, reveló Tafolla

Carlos Tafolla propone medidas para acabar con la inseguridad en Michoacán. Crédito: fb: Carlos Tafolla

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos se encuentra brindando apoyo institucional a las autoridades michoacanas para esclarecer el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, exalcalde de Uruapan.

Carlos Bautista Tafolla, diputado del Movimiento Independiente del Sombrero, informó que la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) brinda apoyo tecnológico para identificar a los responsables del asesinato del exedil, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

Dicha colaboración se realizaría por petición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán (FGE), y con lo que se espera se logre esclarecer el homicidio.

“Hoy Estados Unidos colabora con México a través de la ATF, a petición de la Fiscalía de Michoacán, con apoyo institucional para aportar tecnología que permita dar con los responsables del asesinato de mi amigo y líder Carlos Manzo”, detalló el diputado.

URUAPÁN, MICHOACÁN, 02NOVIEMBRE2025.- En la plaza central de esta ciudad se llevó a cabo el funeral del alcalde, Carlos Manzo, quien fue asesinado a balazos en este sitio cuando acudió a la velada por el Día de Muertos. FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN/CUARTOSCURO.COM

Bautista Tafolla también felicitó al fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, al destacar que realiza un buen trabajo al frente de las investigaciones del caso, y con quien ha podido revisar las pesquisas.

Cabe señalar que fue el 24 de diciembre cuando el diputado informó que solicitaría ayuda a los Estados Unidos para esclarecer el asesinato de Manzo, y fue hasta el 5 de enero cuando confirmó que tuvo contacto con el gobierno de ese país para lograrlo.

“Confío en que el gobierno mexicano pronto dará con los responsables, no importando que sea de su mismo partido político el autor intelectual”, aseguró.

Más de 10 detenidos por el homicidio del exedil

Carlos Manzo exhibió en redes el nivel de penetración que tenía el CJNG en Uruapan. (Anayeli Tapia/Infobae)

El asesinato de Manzo apunta a una posible relación de individuos pertenecientes al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como un entramado en el que se especula la participación de sus escoltas y hasta personas cercanas a él.

Desde su homicidio, ocurrido durante el Festival de las Velas de Día de Muertos en la plaza principal de Uruapan, las autoridades han logrado detener a más de diez personas.

Las primeras investigaciones permitieron identificar al tirador como Víctor Manuel “N”, un joven de 17 años de edad. Posteriormente fueron localizados los cuerpos de Fernando Josué “N” y Ramiro “N”, quienes fungieron como operadores logísticos del asesinato.

Fernando Josué "N" y Víctor Manuel "N" habrían sido reclutados por "El Pelón". (FOTO: Captura de pantalla)

También en noviembre se logró la captura de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, quien fue identificado como el autor intelectual del homicidio del exedil. Además, se detuvo a Jaciel Antonio, alias “El Pelón”, presunto miembro del CJNG y reclutador de los sicarios localizados muertos.

Entre los detenidos también se encuentran Alejandro Baruc “N”, conocido como K-OZ, y acusado de ser jefe de una célula generadora de violencia en Uruapan. Gerardo “N” y Flor “N” fueron identificados como posibles mensajeros del CJNG.

Además, siete elementos de la Policía Municipal de Uruapan que fungían como escoltas de Manzo también fueron detenidos.

Las últimas capturas fueron las de Samuel “N”, quien fungía como director de Relaciones Públicas y Protocolo del Ayuntamiento de Uruapan, así como de Josué “N”, alias “El Viejito”, identificado como taxista. Ambos son acusados de filtrar información de Manzo al CJNG.