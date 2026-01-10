México

Pensión Mujeres Bienestar 2026: ¿Qué beneficiarias recibirán su apoyo el 12 y 13 de enero?

El apoyo otorgará 3 mil 100 pesos bimestrales a mujeres de 60 a 64 años en México durante 2026

Las beneficiarias de la Pensión
Las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar recibirán su primer pago de 2026 en enero (Secretaría del Bienestar)

La Pensión Mujeres Bienestar continúa con la dispersión del pago correspondiente al bimestre enero–febrero 2026, un apoyo económico dirigido a mujeres de 60 a 64 años.

Este programa arrancó el año con un incremento en el monto, pasando de 3 mil a 3 mil 100 pesos bimestrales. El operativo de pagos comenzó el lunes 5 de enero y se realiza de manera escalonada, siguiendo la letra inicial del primer apellido.

Este mecanismo busca garantizar un proceso ordenado, transparente y sin saturación en las sucursales del Banco del Bienestar. En este contexto, los días lunes 12 y martes 13 de enero son fechas clave para un grupo específico de beneficiarias.

Qué apellidos cobran el 12 y 13 de enero

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría del Bienestar, las mujeres cuyo apellido paterno inicia con la letra G recibirán su depósito en estas fechas.

  • Fechas: Lunes 12 y martes 13 de enero de 2026
  • Apellidos: Inicial G
  • Monto: 3 mil 100 pesos bimestrales

El pago se refleja directamente en la Tarjeta del Banco del Bienestar, sin necesidad de realizar trámites adicionales ni acudir a ventanillas.

La distribución de los apoyos
La distribución de los apoyos contempla fechas específicas según la inicial del apellido paterno para garantizar transparencia, siendo el lunes 12 y el martes 13 de enero el turno de quienes tienen apellidos que comienzan con la letra G. (X/ @apoyosbienestar)

Las autoridades recuerdan que no es obligatorio retirar el dinero el mismo día, ya que el monto permanece seguro en la cuenta y puede utilizarse en cualquier momento.

Cómo consultar la fecha exacta de pago

Para quienes deseen confirmar el día que les corresponde, el Gobierno de México habilitó la opción de revisar el calendario en línea. El procedimiento es sencillo:

  1. Ingresa tu CURP en el portal oficial de los Programas del Bienestar.
  2. Consulta la fecha asignada según la inicial de tu apellido.
  3. Recuerda que el depósito se realiza únicamente en la Tarjeta del Bienestar.
Las beneficiarias que formen parte
Las beneficiarias que formen parte de este sector recibirán el depósito del apoyo directamente en su tarjeta bancaria. (Gob. Edomex)

Además, las beneficiarias pueden verificar el saldo mediante la aplicación móvil del Banco del Bienestar, en cajeros automáticos o vía telefónica. Este mecanismo busca dar certeza y evitar confusiones, garantizando que cada persona reciba su apoyo en el día correspondiente.

Importancia del aumento en 2026

El incremento a 3 mil 100 pesos bimestrales representa un alivio para miles de mujeres en México, quienes ahora recibirán un total anual de 18 mil 600 pesos.

El programa reconoce el trabajo no remunerado realizado históricamente en el hogar y en las labores de cuidado, además de fortalecer la autonomía económica de las beneficiarias.

El incremento a 3 mil
El incremento a 3 mil 100 pesos bimestrales supone un total anual de 18 mil 600 pesos para cada beneficiaria en 2026. (Programas del Bienestar)

Al cumplir 65 años, las mujeres inscritas pasan automáticamente a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que en 2026 otorga 6 mil 400 pesos bimestrales, sin necesidad de realizar un nuevo trámite.

