Mario Bezares y su esposa se estarían preparando para un nuevo reality tras triunfo en La Casa de los Famosos México

La supuesta participación de Mario y Brenda Bezares en el reality ¿Apostarías por mí? genera expectativas entre los seguidores de la farándula mexicana. (bbezares / Instagram)

A pocos días del estreno de ¿Apostarías por mí?, el nuevo reality show de TelevisaUnivision, Mario y Brenda Bezares han comenzado a acaparar la atención ante su supuesta participación.

La cuenta de Instagram “Chamonic”, especializada en temas de la farándula, dio a conocer a través de sus historias que la pareja formará parte de los participantes.

“Mario Bezares y su esposa según se unirán al reality ¿Apostarías por mí?, programa que se grabará en Brasil y se transmitirá simultáneamente por Univision y Televisa", se lee en la publicación.

Mario y Brenda Bezares en la mira por posible reality en Brasil. (Captura de pantalla)

¿Mario Bezares regresa a un reality show con su esposa?

Pese a que su participación como una de las doce parejas de celebridades no ha sido confirmada, su posible estancia ya comienza a generar expectativas entre los televidentes.

Entre los participantes confirmados se encuentran figuras visibles del espectáculo, como Raúl “El Pelón” Molinar y su esposa Laura Molinar, Adrián Di Monte y Nuja Amar, Beta Mejía junto a Alejandra Jaramillo, y el actor René Strickler junto a Rubí Cardozo.

Sin embargo, la incorporación de “Mayito” y Brenda Bezares ha causado especial revuelo, pues además de que representaría su regreso a la pantalla chica, sería un reality más en su trayectoria tras su triunfo en La Casa de los Famosos México.

Mario Bezares, conocido como 'Mayito', se haría presente de nuevo en la pantalla chica tras su éxito en La Casa de los Famosos México. (Captura de pantalla)

Así ha sido la relación entre “Mayito” y Brenda Bezares

La pareja conformada por Mario Rodríguez Bezares, conocido popularmente como “Mayito”, y Brenda Yamile Jiménez Loya, ha superado más de 30 años de vida en común, con dos hijos y una presencia constante en el ambiente del espectáculo mexicano.

Mario Bezares nació en Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca, y alcanzó notoriedad nacional en los 90 por su papel en exitosos programas televisivos como ¡Pácatelas! y Una tras otra. Su presencia y estilo lo convirtieron en un rostro familiar para millones, además de hacer célebre el baile del gallinazo.

Brenda Bezares, de origen regiomontano, comenzó desde muy joven su carrera artística, diversificándose como actriz, cantante, modelo y conductora. Ha intervenido en telenovelas, obras de teatro y programas de televisión, y lanzó el álbum Sueños Cumplidos.

La historia de pareja entre Mario y Brenda Bezares suma más de 30 años y ha superado retos personales y controversias mediáticas. (Foto: RS)

Desde su boda en 1991, han enfrentado a desafíos personales y profesionales que los han puesto a prueba tanto como pareja como figuras públicas. Un periodo especialmente difícil ocurrió cuando “Mayito” enfrentó acusaciones por el asesinato de Paco Stanley en 1999, un episodio que marcó profundamente a la pareja.

Cuándo se estrena ¿Apostarías por mí?

En medio de la intriga por su posible participación, cabe recordar que ¿Apostarías por mí? inicia el 18 de enero y prevé mantener a sus doce parejas monitorizadas las 24/7, con interacción continua y competencias que podrían alterar sus alianzas y su estabilidad emocional.

Aunque el premio no se ha confirmado, algunos portales señalan que ronda entre 300 mil dólares, alrededor de 5 millones de pesos mexicanos.