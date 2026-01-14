México

Maribel Guardia y su esposo Marco Chacón son confirmados en ¿Apostarías por mí?, reality de parejas 24/7

A pocos días del nuevo programa de TelevisaUnivision, se han revelado nuevos detalles sobre el formato

Guardar
Maribel Guardia y Marco Chacón
Maribel Guardia y Marco Chacón participarán como pareja invitada especial en el reality show ¿Apostarías por mí? de TelevisaUnivision. (Infobae México: Jesús Avilés)

Maribel Guardia y Marco Chacón vuelven a ser tema de conversación a pocos días del estreno de ¿Apostarías por mí?, el reality show de parejas 24/7 que llegará a Televisa y Univision.

La pareja ha sido confirmada como parte de los invitados en las galas principales, pues tendrán una participación especial junto a otras celebridades del espectáculo.

Maribel Guardia y Marco Chacón
Maribel Guardia y Marco Chacón participarán como pareja invitada en las galas de ¿Apostarías por mí?, el nuevo reality show de parejas de TelevisaUnivision. (Foto: Instagram)

Qué harán Maribel Guardia y Marco Chacón en ¿Apostarías por mí?

Alan Tacher anunció en el programa Despierta a América, transmitido por Univisión, que cada domingo se contará con la presencia de una pareja invitada, tal es el caso de Maribel Guardia y Marco Chacón.

Sin embargo, no serán los únicos en acudir al set durante las galas, Tacher también reveló que asistirán personalidades como Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina, así como Omar Chaparro y Lucía Ruíz.

Además de los analistas, el papel principal de las parejas invitadas se centrará en opinar, compartir y disfrutar de lo que se vive dentro del reality show, pero desde su propia experiencia.

“Aquí van a estar unas parejas de celebridades invitadas todas las semanas. Una vez por semana van a estar invitados grandes celebridades, Maribel Guardia y Marco, su marido, van a estar ahí”, explicó el conductor principal del reality.

A partir del 18 de
A partir del 18 de enero, el nuevo reality mostrará a reconocidas figuras como Maribel Guardia y Marco Chacón en emocionantes galas. (IG: @apostariaspormi)

Cuándo, dónde y a qué hora se estrena ¿Apostarías por mí?, el reality show de parejas

¿Apostarías por mí? inicia transmisiones el 18 de enero de 2026 en punto de las 19:00 horas por ViX y las 21:00 horas por Las Estrellas.

Hasta ahora, el premio final no ha sido confirmado, pero se especula que ronda entre los 300 mil dólares, es decir, cerca de 5 millones de pesos mexicanos.

El reality promete acompañar de cerca a las parejas, quienes tendrán que enfrentar pruebas, desafíos y dinámicas que pondrán a prueba su confianza, alianzas y resiliencia emocional.

Además de su transmisión en televisión, se realizarán análisis y contenido extra en plataformas digitales, incentivando a la audiencia a consumir material adicional, análisis en tiempo real y entrevistas exclusivas.

El reality ¿Apostarías por mí?
El reality ¿Apostarías por mí? se estrenará el 18 de enero de 2026 a las 19:00 horas por ViX y a las 21:00 horas por Las Estrellas. (Infobae México/ Jovani Pérez)

Todo lo que se sabe de ¿Apostarías por mí?, el nuevo reality show de parejas

  • Es una producción de Fremantle para TelevisaUnivision, basada en un formato internacional de Abot Hameiri Communication.
  • El programa se grabará en Brasil y se transmitirá a través de diversos canales internacionales, así como en la plataforma ViX.
  • La conducción principal corre a cargo de Alejandra Espinoza y Alan Tacher.
  • En el pre y post show digital, Arana Lemus y Lambda García presentarán contenido exclusivo a través de ViX, y Roberto Hernández se suma como co-conductor digital enfocado en entrevistas.
  • El panel de analistas estará integrado por Lupillo Rivera, Cecilia Galeano y Jorge Lozano. Su papel será analizar estrategias, retos y dinámicas entre las 12 parejas concursantes.
  • Algunos otros participantes confirmados son Raúl “El Pelón” Molinar y su esposa Laura, Adrián Di Monte y Nuja Amar, Beta Mejía y Alejandra Jaramillo, y René Strickler con Rubí Cardozo, entre otros famosos.

Temas Relacionados

Maribel GuardiaMarco ChacónApostarías por míReality show24/7TelevisaUnivisionmexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Ricardo Anaya bautiza a la reforma electoral de la 4T como “Ley Maduro”

El senador panista sostiene que las iniciativas en materia democrática buscan afianzar una centralización del poder y debilitar los mecanismos de contrapeso

Ricardo Anaya bautiza a la

Detienen a objetivo criminal en Sonora tras enfrentamiento con agentes de seguridad

El ahora capturado trató de asesinar a un vendedor de droga

Detienen a objetivo criminal en

Peso mexicano sigue ganando terreno frente al dólar; llega a su nivel más bajo en año y medio hoy 14 de enero de 2026

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior tras datos económicos de EEUU

Peso mexicano sigue ganando terreno

Ellos son los árbitros mexicanos que podrían ir a la Copa Mundial 2026

La Comisión de Árbitros explicó que la FIFA inició un seminario para preparar a los silbantes que estarán en la competencia

Ellos son los árbitros mexicanos

El tráiler filtrado de Euphoria desata la locura en México por la aparición de Rosalía como pole dancer

Su breve aparición en el avance no solo causó revuelo, sino que consolida a Rosalía como una figura relevante en la televisión mundial, más allá de su éxito en la música y su imagen ‘monacal’ de LUX

El tráiler filtrado de Euphoria
MÁS NOTICIAS

NARCO

Armamento, munición y equipo táctico:

Armamento, munición y equipo táctico: el saldo de tres aseguramientos realizados por el Ejército Mexicano en Sinaloa

Encuentran cuerpo colgado en puente de Tijuana con mensaje del CJNG; a pocos metros había más restos humanos

Violencia golpea al deporte: ejecutan a Juan Pablo Torres, figura del fisicoculturismo, en León, Guanajuato

Aseguran fusiles, lanzagranadas y vehículos blindados en residencia de Culiacán

Detienen a tres policías municipales de Mexicali por desaparición de cuatro personas en 2022

ENTRETENIMIENTO

El tráiler filtrado de Euphoria

El tráiler filtrado de Euphoria desata la locura en México por la aparición de Rosalía como pole dancer

La Fatshionista explota tras dejar “6 de Copas” y acusa a los internautas de mandarle odio masivo

Turbulence lanza supuesta indirecta contra Burrita Burrona tras su separación: “Malagradecida eres”

¿Y el divorcio? Por qué Erik Rubín y Andrea Legarreta han postergado el trámite legal

El Malilla se convierte en reportero Bizbirije oficialmente: así fue la entrega de su credencial

DEPORTES

Ellos son los árbitros mexicanos

Ellos son los árbitros mexicanos que podrían ir a la Copa Mundial 2026

Liga MX: Todos los partidos y horarios de la Jornada 2 del Clausura 2026 de mitad de semana

Arena México y Coliseo se vuelven internacional: AEW y ROH invade el CMLL

Mazatlán vence a Santos Laguna y hace historia en la Liga MX Femenil

Paul Aguilar ve a Rafa Márquez como el próximo DT de la Selección Mexicana: “Tiene las cualidades”