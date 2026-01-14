Maribel Guardia y su esposo Marco Chacón son confirmados en ¿Apostarías por mí?, reality de parejas 24/7

Maribel Guardia y Marco Chacón participarán como pareja invitada especial en el reality show ¿Apostarías por mí? de TelevisaUnivision. (Infobae México: Jesús Avilés)

Maribel Guardia y Marco Chacón vuelven a ser tema de conversación a pocos días del estreno de ¿Apostarías por mí?, el reality show de parejas 24/7 que llegará a Televisa y Univision.

La pareja ha sido confirmada como parte de los invitados en las galas principales, pues tendrán una participación especial junto a otras celebridades del espectáculo.

Maribel Guardia y Marco Chacón participarán como pareja invitada en las galas de ¿Apostarías por mí?, el nuevo reality show de parejas de TelevisaUnivision. (Foto: Instagram)

Qué harán Maribel Guardia y Marco Chacón en ¿Apostarías por mí?

Alan Tacher anunció en el programa Despierta a América, transmitido por Univisión, que cada domingo se contará con la presencia de una pareja invitada, tal es el caso de Maribel Guardia y Marco Chacón.

Sin embargo, no serán los únicos en acudir al set durante las galas, Tacher también reveló que asistirán personalidades como Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina, así como Omar Chaparro y Lucía Ruíz.

Además de los analistas, el papel principal de las parejas invitadas se centrará en opinar, compartir y disfrutar de lo que se vive dentro del reality show, pero desde su propia experiencia.

“Aquí van a estar unas parejas de celebridades invitadas todas las semanas. Una vez por semana van a estar invitados grandes celebridades, Maribel Guardia y Marco, su marido, van a estar ahí”, explicó el conductor principal del reality.

A partir del 18 de enero, el nuevo reality mostrará a reconocidas figuras como Maribel Guardia y Marco Chacón en emocionantes galas. (IG: @apostariaspormi)

Cuándo, dónde y a qué hora se estrena ¿Apostarías por mí?, el reality show de parejas

¿Apostarías por mí? inicia transmisiones el 18 de enero de 2026 en punto de las 19:00 horas por ViX y las 21:00 horas por Las Estrellas.

Hasta ahora, el premio final no ha sido confirmado, pero se especula que ronda entre los 300 mil dólares, es decir, cerca de 5 millones de pesos mexicanos.

El reality promete acompañar de cerca a las parejas, quienes tendrán que enfrentar pruebas, desafíos y dinámicas que pondrán a prueba su confianza, alianzas y resiliencia emocional.

Además de su transmisión en televisión, se realizarán análisis y contenido extra en plataformas digitales, incentivando a la audiencia a consumir material adicional, análisis en tiempo real y entrevistas exclusivas.

El reality ¿Apostarías por mí? se estrenará el 18 de enero de 2026 a las 19:00 horas por ViX y a las 21:00 horas por Las Estrellas. (Infobae México/ Jovani Pérez)

Todo lo que se sabe de ¿Apostarías por mí?, el nuevo reality show de parejas

Es una producción de Fremantle para TelevisaUnivision , basada en un formato internacional de Abot Hameiri Communication.

El programa se grabará en Brasil y se transmitirá a través de diversos canales internacionales, así como en la plataforma ViX.

La conducción principal corre a cargo de Alejandra Espinoza y Alan Tacher.

En el pre y post show digital, Arana Lemus y Lambda García presentarán contenido exclusivo a través de ViX, y Roberto Hernández se suma como co-conductor digital enfocado en entrevistas.

El panel de analistas estará integrado por Lupillo Rivera, Cecilia Galeano y Jorge Lozano . Su papel será analizar estrategias, retos y dinámicas entre las 12 parejas concursantes.

Algunos otros participantes confirmados son Raúl “El Pelón” Molinar y su esposa Laura, Adrián Di Monte y Nuja Amar, Beta Mejía y Alejandra Jaramillo, y René Strickler con Rubí Cardozo, entre otros famosos.