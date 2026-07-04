Líder del PAN Edomex mantiene preferencia electoral por la alcaldía de Atizapán

El líder del PAN Edomex, Anuar Azar tiene preferencia electoral en la alcaldía de Atizapán (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

A menos de un año del arranque formal del proceso electoral de 2027, el Partido Acción Nacional (PAN) se mantiene como la fuerza política con mayor intención de voto para la presidencia municipal de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, de acuerdo con la más reciente encuesta de la casa consultora Rubrum.

El estudio, levantado el pasado 9 de junio mediante encuesta telefónica automatizada, revela que el PAN registra 38.8 por ciento de las preferencias electorales entre los ciudadanos consultados, colocándose por encima de Morena, que alcanza 30.1 por ciento.

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Más abajo aparecen el PRI con 8.9 por ciento y Movimiento Ciudadano con 6 por ciento. Además, 13.6 por ciento de los encuestados respondió que aún no decide por qué partido votaría en caso de celebrarse hoy la elección para renovar el gobierno municipal de Atizapán de Zaragoza.

Los resultados reflejan que el PAN conserva una ventaja competitiva en uno de los municipios más importantes del Valle de México, donde actualmente se perfila una contienda electoral que podría convertirse en una de las más observadas rumbo a 2027.

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Anuar Azar encabeza preferencias internas del PAN

Encuesta preferencia Anuar Azar Atizapán (Rubrum)

En la medición interna de junio, realizada por Rubrum para definir al perfil mejor posicionado del PAN rumbo a la candidatura municipal, el diputado local Anuar Azar Figueroa obtuvo 49.6 por ciento de las preferencias, consolidándose como el aspirante panista más fuerte en Atizapán de Zaragoza.

Detrás de Azar se ubicó la actual esposa del alcalde Pedro Rodríguez, que busca impulsarla para el cargo, Patricia Arévalo con 31.6 por ciento; Ana Balderas con 13.8 por ciento; y Carlos Madrazo con 5 por ciento de las menciones.

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La encuesta también muestra que Anuar Azar ha mantenido el liderazgo interno dentro del PAN durante cinco meses consecutivos, situación que fortalece su posicionamiento rumbo a la definición de candidaturas para la elección municipal de 2027.

De acuerdo con las mediciones mensuales de Rubrum, el legislador mexiquense registró 58.4 por ciento de respaldo en febrero; 59.2 por ciento en marzo; 56.6 por ciento en abril; 52.3 por ciento en mayo; y 49.6 por ciento en junio, permaneciendo en el primer lugar en cada uno de los levantamientos.

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Aunque los porcentajes han mostrado ligeras variaciones mes con mes, el estudio indica que Azar conserva una ventaja amplia frente a otros perfiles panistas que buscan competir por la alcaldía de Atizapán.

Massive Caller también coloca a Azar al frente

Encuesta preferencia Anuar Azar (Massive Caller)

Rubrum no es la única encuestadora que posiciona a Anuar Azar como el aspirante mejor evaluado dentro del PAN en Atizapán de Zaragoza.

En ejercicios demoscópicos previos elaborados por Massive Caller, el diputado local también aparece como el perfil con mayor respaldo ciudadano entre los posibles candidatos panistas para contender por la presidencia municipal.

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Estos resultados comienzan a perfilar el escenario político en Atizapán de Zaragoza rumbo a 2027, particularmente ante el avance de Morena en distintos municipios del Estado de México y la intención del PAN de conservar espacios estratégicos en la entidad.

Analistas políticos consideran que la definición de candidaturas y las alianzas partidistas serán factores clave en la competencia electoral de los próximos meses, especialmente en municipios metropolitanos con alta densidad poblacional y peso político.

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Por ahora, las encuestas colocan al PAN con ventaja en intención de voto y a Anuar Azar como el principal perfil rumbo a la candidatura panista para la presidencia municipal de Atizapán de Zaragoza.