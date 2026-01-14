México

Erik Rubín y el mensaje que atrae miradas en medio de rumores de un romance de su ex Andrea Legarreta

El ex Timbiriche ha sido alcanzado por la atención pública que ha concentrado el posible noviazgo de su expareja con Luis Carlos Origel

Luego de una separación que parecía nunca se concretaría, Legarreta parece abrirse al amor una vez más. (@erikrubinoficial, @andrealegarreta, @lcorigel, Instagram)

Erik Rubín ha sido alcanzado por los rumores que rodean a su expareja, Andrea Legarreta. A casi tres años de anunciar el fin de su matrimonio, los reflectores vuelven a estar sobre la conductora de televisión, quien dejó entrever la posibilidad de mantener un noviazgo con el influencer Luis Carlos Origel.

Erik Rubín comparte mensaje en redes sociales

La segunda publicación de Erik Rubín en Instagram ha captado la atención de un sinnúmero de personas que busca en cada interacción digital del cantante, la presentadora de Hoy y el instructor, una confirmación del esperado romance.

La imagen es significativa. Erik Rubín mira el horizonte desde un yate en medio de la quietud del océano. “Que sea un gran año”, escribió.

Erik Rubín reapareció en redes sociales mientras surgen especulaciones sobre la vida personal de su ex, Andrea Legarreta. (@erikrubinoficial, Instagram)

Su publicación coincide con un punto álgido de rumores entorno a la dinámica entre Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel, sobrino del periodista Juan José “Pepillo” Origel.

Para varios seguidores, su mensaje podría ser una respuesta sutil que confirma que, luego de casi tres años de postergar la disolución legal de su matrimonio, Rubín está listo para avanzar. “Que también este sea tu año, te mereces una buena pareja y un gran disco”, respondió una fan, quien interpretó que la publicación podría no haber sido una coincidencia. “Ya búscate una novia”, le pidió otra usuaria.

¿Por qué no han firmado su divorcio?

La separación de Erik Rubín y Andrea Legarreta es una anomalía en la farándula mexicana, donde las infidelidades y ataques personales en medio de un divorcio son la normalidad.

A mediados de 2024, un año y medio después de confirmar que el fin de su relación, Erik Rubín habló de los motivos detrás de su decisión de seguir compartiendo la misma casa y postergar la firma de sus papeles de divorcio.

“Hay una parte en la cual ya no estamos como pareja desde hace tiempo, no funcionamos así, funcionamos como amigos, como socios. Es difícil ponerle nombre y afrontarlo porque no quieres eso. La verdad es que yo me casé con la idea de que fuera para toda la vida y también no quieres hacerle daño a tus hijos,” declaró al pódcast Cara a cara con Cora.

Andrea Legarreta tenía una opinión parecida: “Al final los padres sí somos ‘un para siempre’, porque siempre vamos a ser papás de Mía y de Nina, qué bonito que, si tuvimos una historia linda y la seguimos teniendo y nos seguimos guardando cariño y deseando lo mejor, tener una relación bonita, una relación sana, creo que eso sería lo ideal”.

Andrea Legarreta fue vista en
Andrea Legarreta fue vista en un concierto de Alejandro fernández junto al instructor Luis Carlos Origel, en medio de su proceso de divorcio. (@RCulturaPop / X)

Luis Carlos Origel, ¿romance o amistad?

Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel fueron vinculados sentimentalmente por primera vez en noviembre de 2024, tras ser captados juntos durante un concierto de Alejandro Fernández en la Plaza México. En ese entonces, la conductora negó un romance entre ellos.

“Es que es uno de mis mejores amigos. Me han visto, han visto a Erik, tiene fotos con él en Tulum haciendo ejercicio, estuvo por muchos años con nosotros, es un gran amigo, muy querido, de las personas más lindas que he conocido en mi vida”, explicó durante una encuentro con reporteros afuera de Televisa.

Más de un año después, una publicación en redes sociales parece dejar abierta la posibilidad. Legarreta compartió un extenso texto donde etiquetó a Luis Carlos Origel que ha sido interpretado como una señal de que la amistad se convirtió en amor:

“Mereces un amor que te quiera despeinada, con todo y las razones que te levantan de prisa, con todo y los demonios que no te dejan dormir. Mereces un amor que te haga sentir segura, que pueda comerse al mundo si camina de tu mano, que sienta que tus abrazos van perfectos con su piel”.

Al margen de las especulaciones y una postura dubitativa de parte de Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel, la atención pública vigila cada interacción suya en redes sociales.

Andrea Legarreta avivó rumores de
Andrea Legarreta avivó rumores de un romance con Luis Carlos Origel. (@andrealegarreta, Instagram)

