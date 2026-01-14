Cómo recuperar el acceso a Llave MX si perdiste tu usuario o contraseña

Mantener activos el usuario y la contraseña de Llave MX es indispensable para completar el registro y consulta de las Becas del Bienestar y otros programas sociales. (Gobierno de México)

La plataforma Llave MX se ha consolidado como el acceso oficial a trámites y servicios digitales promovidos por el Gobierno de México. Miles de estudiantes y beneficiarios de programas sociales utilizan esta herramienta para gestionar apoyos como las Becas del Bienestar. El olvido de usuario o contraseña representa un obstáculo frecuente para quienes buscan inscribirse o dar seguimiento a sus solicitudes, pero existen procedimientos sencillos para restablecer el acceso en pocos pasos.

Según la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el programa Becas Bienestar han facilitado mecanismos digitales para recuperar tanto el usuario como la contraseña de la Llave MX. Para quienes no recuerdan su usuario, el proceso inicia al ingresar al portal oficial llave.gob.mx y seguir las instrucciones. En el caso de la contraseña, el procedimiento empieza también en el sitio oficial.

Todos los trámites relacionados con Llave MX son gratuitos y no requieren intermediarios, un dato relevante para evitar fraudes o gestiones innecesarias. Además, la SEP y Becas Bienestar cuentan con canales digitales de asistencia en caso de dificultades adicionales, como la no recepción del correo de recuperación o errores en el ingreso de datos.

Fuentes oficiales exhortaron a los beneficiarios a mantener activos el usuario y la contraseña de Llave MX ya que es indispensable para completar el registro y consulta de las Becas del Bienestar y otros programas sociales. El restablecimiento oportuno de las credenciales permite a los usuarios cumplir con plazos y requisitos sin contratiempos, asegurando el acceso a beneficios educativos y sociales proporcionados por el Gobierno de México.

Cómo recuperar el usuario de Llave MX paso a paso:

Entrar a llave.gob.mx Dar clic en “¿Olvidé mi usuario?” Ingresar tu CURP y seleccionar “Consultar”. Si la CURP es correcta, aparece una pista de los medios de contacto que registraste, así como el usuario de tu cuenta.

Así puedes recuperar la contraseña de Llave MX:

Entrar a llave.gob.mx Dar clic en “¿Olvidé mi contraseña?” Ingresar el correo que registraste en tu cuenta para recibir el enlace de recuperación. Crea y escribe tu nueva contraseña. Debe tener al menos 8 caracteres, incluyendo una mayúscula, una minúscula y un número. Dar clic en guardar y utiliza tu nueva contraseña.

Actualización de datos Llave MX

Visita el portal oficial de actualización Reúne los documentos necesarios Inicia el trámite Adjunta tus documentos, llena el formulario y explica la razón del cambio con claridad