Cazzu, Belinda, Ángela Aguilar y Christian Nodal podrían reencontrarse en Premios Lo Nuestro 2026

Premios Lo Nuestro 2026, programados para el 19 de febrero en Miami, podrían reunir en un mismo recinto a Christian Nodal, Ángela Aguilar, Cazzu y Belinda

Ángela Aguilar, Cazzu, Belinda y
Ángela Aguilar, Cazzu, Belinda y Nodal podrían reencontrarse en Premios Lo Nuestro 2026. Fotos: @belindapop, @angela_aguilar, @nodal

La gala de Premios Lo Nuestro 2026, que se celebrará el 19 de febrero en el Kaseya Center de Miami, podría reunir en un mismo recinto a Cazzu, Belinda, Ángela Aguilar y Christian Nodal, protagonistas de una historia mediática marcada por rupturas, relaciones cruzadas y un notable dominio en las nominaciones de este año.

La ceremonia, bajo el lema “Honrando lo que somos”, podría contar con la presencia de todos los artistas, ya que ninguno de los cuatro tiene conciertos ni compromisos públicos anunciados aún para esa fecha, lo que alimenta la expectativa de los internautas sobre un posible encuentro.

¿En qué categorías están nominados?

Según la lista oficial difundida por la organización, los artistas están nominados en:

Christian Nodal

  • Artista Masculino del Año – Música Mexicana
  • Canción del Año – Música Mexicana por “El Amigo”
  • Canción Mariachi/Ranchera del Año por “Amé”
  • Álbum del Año – Música Mexicana por “¿Quién + como yo".

Ángela Aguilar

  • Mejor combinación femenina por “Maldita Primavera” junto a Yuri
  • Colaboración del Año – Pop, por “Abrázame” con Felipe Botello Y El Sonoro Rugir
  • Artista Femenina del Año – Música Mexicana
  • Canción Mariachi/Ranchera del Año por “Nadie Se Va Como Llegó”

Cazzu

  • Artista Pop Femenina del Año
  • Canción del Año – Pop por “Con Otra”

Belinda

  • Colaboración del Año – Música Mexicana por “300 Noches” con Natanael Cano

Por otro lado, Majo Aguilar, Pepe Aguilar y Leonardo Aguilar aparecen entre los nominados de Premio Lo Nuestro en distintas categorías de música mexicana y colaboraciones.

Majo Aguilar fue considerada en Artista Femenina del Año – Música Mexicana, además de figurar en Mejor combinación femenina por la canción “Brujería”, que interpretó junto a Yuridia. En la primera categoría compite contra su prima Ángela.

Pepe Aguilar obtuvo nominaciones en Artista Masculino del Año – Música Mexicana y en Canción Mariachi/Ranchera del Año por “Cuídamela Bien”. En tanto, Leonardo Aguilar fue nominado en Canción Mariachi/Ranchera del Año por el tema “Amémonos De Nuevo”, colaboración con Lupita Infante.

Una polémica historia

La relación entre Cazzu, Belinda, Ángela Aguilar y Nodal se ha construido a lo largo de varios años. Nodal y Belinda mantuvieron una relación pública y se comprometieron en 2021, pero la ruptura se anunció en febrero de 2022 tras rumores de diferencias personales y económicas.

Posteriormente, Nodal inició una relación con Cazzu, con quien tuvo a su hija Inti en septiembre de 2023. La separación se comunicó en mayo de 2024. Ese mismo mes el sonorense inició una relación con Ángela Aguilar.

En redes sociales, parte del público responsabilizó a Aguilar como “la tercera en discordia” de la relación con la argentina, aunque tanto ella como Nodal negaron cualquier traslape entre las relaciones. La narrativa se alimentó más con entrevistas que todos han dado. Finalmente, ambos se casaron en julio.

En paralelo, Belinda y Cazzu ya se conocieron tras coincidir en noviembre de 2025 durante una gala de GQ México. Ambas expresaron su admiración por la otra.

Cabe apuntar que en Premio Lo Nuestro 2025, Ángela Aguilar generó debate en redes y medios, pues durante la actuación de Belinda, Aguilar abandonó su asiento y regresó después de la presentación, un movimiento que fue interpretado por algunos asistentes como una señal de incomodidad ante la ex de su esposo.

Al momento no se ha comunicado qué artistas tendrás interpretaciones en la premiación, pero no se descarta que alguno de ellos actúe.

