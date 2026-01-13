Taxista ‘exhibe’ acoso de una pasajera que terminó robándole un beso | Video

El clip se viralizó por mostrar una situación de acoso pocas veces visibilizada.

El acoso en México suele asociarse de manera inmediata a la violencia de hombres hacia mujeres; sin embargo, un video viral recordó que este problema puede presentarse en múltiples formas y direcciones, incluso entre personas del mismo género.

El caso de la taxista conocida en redes como Jazz La Peque abrió nuevamente el debate sobre los límites, el consentimiento y las situaciones de incomodidad que viven quienes trabajan en el transporte público.

A través de la cámara instalada en su automóvil, la conductora difundió un video en el que se observa cómo una pasajera comienza a invadir su espacio personal durante el trayecto. Desde comentarios insistentes hasta preguntas de carácter íntimo, la situación escala rápidamente mientras la taxista intenta mantener la calma y continuar con su trabajo.

La escena provocó miles de comentarios y reflexiones sobre el consentimiento.

En el clip se escucha un diálogo que refleja claramente el acoso. “Cuidado, eh. Cuidado”, dice la pasajera, mientras Jazz responde con nerviosismo: “Sí, no... (ríe)”. Conforme avanza la conversación, la incomodidad es evidente cuando la usuaria insiste: “¿Y no te gustaría tener alguien que... pues te saque de trabajar?”, a lo que la conductora responde: “No es como que ande buscando ahorita algo”.

La escena se vuelve más tensa cuando la pasajera se rehúsa a colocarse correctamente en su asiento y continúa acercándose a la taxista. “Quiero estar cerca de ti para poderte ver bien”, insiste, pese a las reiteradas peticiones de Jazz para que se haga hacia atrás y se coloque el cinturón de seguridad. La situación alcanza su punto más delicado cuando la pasajera pregunta directamente: “Oye, y ¿no te gustaría darme un beso?”, provocando una negativa firme por parte de la conductora.

La grabación abrió una discusión sobre el acoso entre personas del mismo género. Crédito: TikTok /@jazzlapeque

A pesar de que Jazz pide terminar el viaje por no sentirse cómoda, la pasajera se niega a bajar del vehículo. “No me siento cómoda”, expresa la taxista antes de exigir: “¡Bájate! ¡Bájate, por favor! ¡Bájate!”. Posteriormente, la pasajera le da un beso en la boca a la taxista, acción que detonó la indignación de miles de usuarios en redes sociales.

Video fue parodia para evidenciar que el acoso ocurre sin importar el género

Usuarios reaccionaron con enojo antes de saber que se trataba de una recreación.

Días después, Jazz La Peque aclaró que el video se trataba de una recreación basada en una experiencia real. “Este video fue una recreación de algo que me pasó y que quise que vieran como se siente el acoso sea de hombre o mujer es lo mismo”, escribió en una segunda publicación, explicando que la pasajera era su amiga.

La recreación buscó mostrar que el acoso se vive igual, sin importar si viene de hombres o mujeres. Crédito: TikTok /@jazzlapeque

La revelación generó nuevas reacciones entre los usuarios: “pero se rifaron porque nos incomodamos cañón jaja”, “Como que humor ya me había ardido”; “¿como que recrear un suceso? ¿y ahora yo que hago con la rabia que cargaba?”; “Actuó tan bien que hasta yo me incomode”, dejando claro que, parodia o no, el mensaje logró su objetivo.