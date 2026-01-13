Lotería Nacional devela billete conmemorativo por participación de México en Feria Internacional del Turismo 2026

México emitió un billete conmemorativo de la Lotería Nacional por su participación como País Invitado en FITUR 2026.

De cara a 2026, México alista una serie de acciones orientadas a fortalecer su presencia internacional en materia turística.

Entre ellas destacan la emisión de un billete conmemorativo de la Lotería Nacional, la organización de la Copa Mundial de la FIFA y la participación del país como País Invitado en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), uno de los encuentros más relevantes del sector a nivel global.

Billete conmemorativo de Lotería Nacional por la participación de México en FITUR 2026

La Lotería Nacional develó el billete conmemorativo del Sorteo Zodiaco No. 1732, dedicado a la designación de México como País Invitado en FITUR 2026. El sorteo contempla un Premio Mayor de 7 millones de pesos en una serie y una bolsa total de 24 millones de pesos.

Para esta edición se emitieron 2 millones 400 mil cachitos, que ya se encuentran a la venta en todo el país.

Durante la presentación, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, señaló que el billete representa una herramienta de difusión que permite proyectar la imagen del país en espacios cotidianos.

Por su parte, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, indicó que el diseño del billete simboliza la riqueza turística y cultural de los 32 estados de la República, en el contexto de la próxima participación de México en la feria internacional.

Mundial de la FIFA 2026, factor adicional en la proyección turística del país

La designación de México como una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026 coincide con la estrategia de promoción turística prevista para ese año.

Autoridades del sector han señalado que este evento deportivo internacional representa una oportunidad para mostrar la infraestructura turística, la capacidad organizativa y la diversidad cultural del país ante visitantes y audiencias internacionales.

México será una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, reforzando su proyección turística internacional.(AP Foto/Evan Vucci)

La coincidencia del Mundial con la participación destacada de México en FITUR 2026 ha sido referida como un elemento que refuerza la agenda turística nacional para ese periodo, en un contexto de crecimiento del flujo de visitantes internacionales registrado en los últimos años.

FITUR 2026: México participará con los 32 estados y una amplia delegación

México participará en FITUR 2026, que se celebrará en Madrid, España, con una delegación integrada por más de mil personas, entre representantes de los gobiernos estatales, prestadores de servicios turísticos, artesanas y artesanos, cocineras y cocineros tradicionales, así como artistas y promotores culturales.

Por primera vez, los 32 estados del país estarán representados de manera conjunta en una feria internacional de turismo.

FITUR 2026 se celebrará del 21 al 26 de enero en Madrid, España, y es considerada la primera gran feria turística del calendario internacional. ESPAÑA EUROPA MADRID ECONOMIA PUEBLOS MÁGICOS DE ESPAÑA

De acuerdo con la Secretaría de Turismo, México contará con el pabellón más grande que haya ocupado en FITUR, además de actividades paralelas fuera del recinto ferial.

Entre las acciones programadas se encuentran:

Exhibiciones gastronómicas con cocineras y cocineros tradicionales

Muestras artesanales representativas de las distintas regiones

Actividades culturales y artísticas en espacios públicos

Promoción de destinos turísticos, naturaleza y patrimonio cultural

FITUR es considerada la primera gran feria turística del calendario internacional y reúne a representantes de más de 150 países, así como a alrededor de 250 mil visitantes, entre profesionales del sector y público general.

Fechas del sorteo conmemorativo y de la participación de México en FITUR 2026

La participación de México como País Invitado en FITUR 2026 se llevará a cabo del 21 al 26 de enero, en Madrid.

En paralelo, el Sorteo Zodiaco No. 1732 se realizará el domingo 25 de enero de 2026, a las 20:00 horas, en el Teatro de la Lotería Nacional.

Los cachitos del sorteo tienen un costo de 20 pesos por fracción y 400 pesos la serie completa, y están disponibles en 11 mil puntos de venta y a través de la plataforma MiLotería.mx.

El sorteo será transmitido en vivo por el canal institucional de YouTube “Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional”.

Con estas acciones, las autoridades buscan reforzar la presencia de México en los principales espacios de promoción turística internacional durante 2026.