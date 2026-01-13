¿Información sobre tu viaje? Revisa los vuelos cancelados y demorados en el AICM

A tiempo, despegado, demorado y cancelado, son los estados de cada uno de las operaciones en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM).
Al ser uno de los más grandes de Latinoamérica y el más importante del país, el aeropuerto capitalino registra el estado en en vivo de sus vuelos.
Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto de la Ciudad de México al corte del 18:00 horas del lunes 12 de enero.
Los vuelos cancelados y demorados de hoy
Vuelo: AM654
Destino: St Domingo
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 01:15
Estatus: Demorado
Vuelo: AM694
Destino: Vancouver
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 01:15
Estado: Demorado
Vuelo: VB1322
Destino: Hermosillo
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 06:30
Estatus: Demorado
Vuelo: Y4350
Destino: Cd. Juarez
Aerolínea: Volaris
Hora: 07:10
Estado: Demorado
Vuelo: DL593
Destino: Atlanta G
Aerolínea: Delta Air Lines
Hora: 08:40
Estatus: Demorado
Vuelo: AM460
Destino: Punta Cana
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 08:50
Estado: Demorado
Vuelo: Y4470
Destino: Zihuatanejo
Aerolínea: Volaris
Hora: 09:10
Estatus: Demorado
Vuelo: UJ760
Destino: Merida Yuc
Aerolínea: United Jetstream
Hora: 10:13
Estatus: Demorado
Vuelo: AM802
Destino: Villahermo
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 10:30
Estado: Cancelado
Vuelo: VB1150
Destino: Mazatlan
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 11:00
Estatus: Demorado
Vuelo: Y4780
Destino: Orlando
Aerolínea: Volaris
Hora: 11:20
Estado: Demorado
Vuelo: Y4742
Destino: Las Vegas
Aerolínea: Volaris
Hora: 11:20
Estatus: Demorado
Vuelo: UA784
Destino: Denver
Aerolínea: United Airlines
Hora: 11:25
Estado: Demorado
Vuelo: AM1564
Destino: Manzanillo
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 11:30
Estatus: Cancelado
Vuelo: AM316
Destino: Tuxtla
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 13:10
Estado: Cancelado
Vuelo: VB1104
Destino: Merida Yuc
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 13:30
Estatus: Demorado
Vuelo: VB1130
Destino: Monterrey
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 14:30
Estado: Cancelado
Vuelo: VB1092
Destino: Huatulco
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 15:00
Estatus: Demorado
Vuelo: VB1398
Destino: Guadalajara
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 15:55
Estado: Cancelado
Vuelo: AM336
Destino: P.Vallarta
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 17:00
Estatus: Demorado
Vuelo: AM1416
Destino: Tampico
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 17:05
Estado: Cancelado
Vuelo: AM536
Destino: Cancun
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 17:15
Estado: Demorado
Vuelo: AM1798
Destino: Medellin
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 17:55
Estatus: Demorado
Vuelo: AM136
Destino: Leon/Bajio
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 18:00
Estatus: Demorado
Vuelo: AM106
Destino: Torreon C
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 18:05
Estado: Demorado
Vuelo: AM948
Destino: Monterrey
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 18:05
Estado: Demorado
Vuelo: AM166
Destino: Culiacan
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 18:10
Estatus: Demorado
Vuelo: VB1352
Destino: Monterrey
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 18:15
Estado: Demorado
Vuelo: Y4770
Destino: Oakland
Aerolínea: Volaris
Hora: 18:20
Estatus: Demorado
Vuelo: AM836
Destino: Merida Yuc
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 18:25
Estado: Demorado
Vuelo: AM184
Destino: Tijuana
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 18:30
Estatus: Demorado
Vuelo: AM2646
Destino: Zacatecas
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 18:30
Estatus: Demorado
Vuelo: AM682
Destino: Chicago
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 18:40
Estado: Demorado
Vuelo: AM14
Destino: Sao.Paulo
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 18:45
Estatus: Demorado
Vuelo: VB1108
Destino: Merida Yuc
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 18:55
Estado: Cancelado
Vuelo: AM1052
Destino: Oaxaca
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 18:57
Estado: Demorado
Vuelo: AM696
Destino: Vancouver
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 19:10
Estatus: Demorado
Vuelo: AM860
Destino: Veracruz
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 19:15
Estado: Cancelado
Vuelo: AM180
Destino: Tijuana
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 19:25
Estatus: Demorado
Si quieres revisar el estado del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en vivo al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.
¿Qué hacer en caso de un vuelo cancelado y demorado?
Ante un caso de vuelo cancelado o retrasado, los pasajeros cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.
En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.
Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:
El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.
Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.
Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.
Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.
La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.