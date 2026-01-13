México

¿Información sobre tu viaje? Revisa los vuelos cancelados y demorados en el AICM

Checa el estatus de tu vuelo y si sufrió alguna alteración en su itinerario

Recuerda que si tu vuelo
Recuerda que si tu vuelo se demora o se cancela, las aerolíneas deben de darte una compensación (Infobae)

A tiempo, despegado, demorado y cancelado, son los estados de cada uno de las operaciones en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM).

Al ser uno de los más grandes de Latinoamérica y el más importante del país, el aeropuerto capitalino registra el estado en en vivo de sus vuelos.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto de la Ciudad de México al corte del 18:00 horas del lunes 12 de enero.

Los vuelos cancelados y demorados de hoy

Al tener más vuelos,
Al tener más vuelos, Aeroméxico es una de las aerolíneas que más retrasos y cancelaciones registra (Cuartoscuro)

Vuelo: AM654

Destino: St Domingo

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 01:15

Estatus: Demorado

Vuelo: AM694

Destino: Vancouver

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 01:15

Estado: Demorado

Vuelo: VB1322

Destino: Hermosillo

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 06:30

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4350

Destino: Cd. Juarez

Aerolínea: Volaris

Hora: 07:10

Estado: Demorado

Vuelo: DL593

Destino: Atlanta G

Aerolínea: Delta Air Lines

Hora: 08:40

Estatus: Demorado

Vuelo: AM460

Destino: Punta Cana

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 08:50

Estado: Demorado

Vuelo: Y4470

Destino: Zihuatanejo

Aerolínea: Volaris

Hora: 09:10

Estatus: Demorado

Vuelo: UJ760

Destino: Merida Yuc

Aerolínea: United Jetstream

Hora: 10:13

Estatus: Demorado

Vuelo: AM802

Destino: Villahermo

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 10:30

Estado: Cancelado

Vuelo: VB1150

Destino: Mazatlan

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 11:00

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4780

Destino: Orlando

Aerolínea: Volaris

Hora: 11:20

Estado: Demorado

Vuelo: Y4742

Destino: Las Vegas

Aerolínea: Volaris

Hora: 11:20

Estatus: Demorado

Vuelo: UA784

Destino: Denver

Aerolínea: United Airlines

Hora: 11:25

Estado: Demorado

Vuelo: AM1564

Destino: Manzanillo

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 11:30

Estatus: Cancelado

Vuelo: AM316

Destino: Tuxtla

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 13:10

Estado: Cancelado

Vuelo: VB1104

Destino: Merida Yuc

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 13:30

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1130

Destino: Monterrey

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 14:30

Estado: Cancelado

Vuelo: VB1092

Destino: Huatulco

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 15:00

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1398

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 15:55

Estado: Cancelado

Vuelo: AM336

Destino: P.Vallarta

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 17:00

Estatus: Demorado

Vuelo: AM1416

Destino: Tampico

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 17:05

Estado: Cancelado

Vuelo: AM536

Destino: Cancun

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 17:15

Estado: Demorado

Vuelo: AM1798

Destino: Medellin

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 17:55

Estatus: Demorado

Vuelo: AM136

Destino: Leon/Bajio

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 18:00

Estatus: Demorado

Vuelo: AM106

Destino: Torreon C

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 18:05

Estado: Demorado

Vuelo: AM948

Destino: Monterrey

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 18:05

Estado: Demorado

Vuelo: AM166

Destino: Culiacan

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 18:10

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1352

Destino: Monterrey

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 18:15

Estado: Demorado

Vuelo: Y4770

Destino: Oakland

Aerolínea: Volaris

Hora: 18:20

Estatus: Demorado

Vuelo: AM836

Destino: Merida Yuc

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 18:25

Estado: Demorado

Vuelo: AM184

Destino: Tijuana

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 18:30

Estatus: Demorado

Vuelo: AM2646

Destino: Zacatecas

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 18:30

Estatus: Demorado

Vuelo: AM682

Destino: Chicago

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 18:40

Estado: Demorado

Vuelo: AM14

Destino: Sao.Paulo

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 18:45

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1108

Destino: Merida Yuc

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 18:55

Estado: Cancelado

Vuelo: AM1052

Destino: Oaxaca

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 18:57

Estado: Demorado

Vuelo: AM696

Destino: Vancouver

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 19:10

Estatus: Demorado

Vuelo: AM860

Destino: Veracruz

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 19:15

Estado: Cancelado

Vuelo: AM180

Destino: Tijuana

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 19:25

Estatus: Demorado

Si quieres revisar el estado del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en vivo al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Qué hacer en caso de un vuelo cancelado y demorado?

Si sufres de algún
Si sufres de algún retraso o cancelación de tu vuelo, las aerolíneas deben compensarte (Cuartoscuro)

Ante un caso de vuelo cancelado o retrasado, los pasajeros cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

