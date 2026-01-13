México

Estudiante celebra obtención de título en universidad de EEUU mostrando la bandera de México

Juan Luviano celebró su título universitario mostrando con orgullo sus raíces

El logro académico y el gesto simbólico se volvieron tendencia en redes.

No importa la distancia ni el país en el que se encuentren: los mexicanos suelen llevar sus raíces a cuestas y presumirlas en los momentos más importantes de su vida. Así ocurrió durante una ceremonia universitaria en Estados Unidos, donde un estudiante originario de México convirtió su graduación en un acto de identidad y orgullo nacional frente a miles de personas.

El protagonista fue Juan Luviano, quien se volvió viral en redes sociales luego de que apareciera en plena ceremonia de graduación de la Universidad de Florida mostrando la bandera de México justo al momento de recibir su diploma. El gesto, sencillo pero cargado de simbolismo, provocó una ola de reacciones y mensajes de apoyo en TikTok.

El video fue grabado por su hermana, usuaria identificada como Chelywits, y muestra el desarrollo habitual del evento, con distintos estudiantes apareciendo en la pantalla del auditorio conforme eran llamados por su nombre. Sin embargo, el momento cambió cuando Juan apareció frente a las cámaras y, antes de retirarse, extendió con firmeza la bandera mexicana, desatando aplausos y emoción entre los asistentes y usuarios en redes.

El gesto fue captado en video y acumuló millones de reproducciones en TikTok.

La publicación rápidamente comenzó a circular en TikTok, acumulando más de 3.4 millones de reproducciones, además de miles de comentarios que destacaron tanto el logro académico como el orgullo por sus raíces. “Tan orgullosa de mi hermano. TQM. Go gators”, escribió Chelywits en la descripción del video que impulsó la viralidad del momento.

El impacto fue tal que incluso cuentas institucionales se sumaron a las reacciones. “Orgullosos de ti”, escribió la cuenta oficial de Microsoft Education, comentario que fue celebrado por otros usuarios y reforzó el alcance del video a nivel internacional.

La escena fue compartida por su hermana y generó miles de reacciones.

Entre los mensajes destacados también se pudieron leer frases como: “weeeey la abrió bien padreeee”, “Nos dio caminata. Nos dio bendición. Nos dio Pasión. Arriba Fatima Bosh”, “Él es la Fátima Bosh”:; “La abrió con tanto orgullo y perfección que orgullo ser mexicana”; “llora en mexicana orgullosa de su paisano”; “Duela a quien le duela !!! Somos los que más trabajamos en este país”; “Pinche cabron Parece que hiciste certamen de Belleza. 10/10”.

Juan Luviano celebró su título universitario mostrando con orgullo sus raíces. Crédito: TikTok / @chelywits

Más allá del momento viral, la escena fue interpretada por muchos como una muestra de representación y visibilidad para la comunidad mexicana en el extranjero, especialmente en espacios académicos de alto nivel. Para miles de usuarios, el gesto de Juan Luviano simbolizó no solo un logro personal, sino el esfuerzo de muchas familias migrantes y estudiantes que buscan abrirse camino fuera de su país sin renunciar a su identidad.

