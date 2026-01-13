Estos son los mexicanos nominados en Premio lo Nuestro 2026

Una gran lista de artistas mexicanos se encuentran nominados en Premio lo Nuestro. (Jovani Pérez/ Infobae)

La temporada de reconocimientos a la música latina ya comenzó y, con ella, se dio a conocer la lista de nominados a Premio Lo Nuestro 2026. En este panorama destacan figuras internacionales como Bad Bunny, Karol G, Shakira o J Balvin, pero la presencia mexicana vuelve a ser uno de los ejes más sólidos de la contienda.

La música hecha en México aparece representada en múltiples categorías y estilos, desde el regional mexicano hasta el pop y las fusiones urbanas. Esta diversidad confirma el momento de expansión que viven los artistas nacionales, cuyo alcance supera fronteras y conecta con nuevas audiencias.

Lejos de ser un fenómeno aislado, las nominaciones reflejan un trabajo constante y una evolución sonora que mantiene a los intérpretes mexicanos entre los favoritos del público y de la industria, consolidando su influencia dentro del panorama latino.

Fuerza Regida lidera la presencia mexicana

Fuerza Regida es la agrupación mexicana más nominada - (Instagram)

Entre todos los nombres que figuran en la lista, Fuerza Regida se posiciona como la agrupación mexicana con mayor número de nominaciones. El grupo acumula ocho menciones, que abarcan categorías clave como Artista del Año, Canción del Año, Álbum del Año y distintas divisiones enfocadas en música mexicana y colaboraciones.

Este reconocimiento confirma el impacto que la agrupación ha tenido en la escena actual, impulsando una propuesta que conecta con nuevas generaciones sin perder la esencia del género. Su presencia constante en las listas de popularidad se traduce ahora en un respaldo importante dentro de los premios.

El caso de Fuerza Regida ejemplifica cómo el regional mexicano se ha transformado en uno de los pilares más fuertes de la música latina contemporánea.

Una variedad de voces y estilos

Carin León también es uno de los mexicanos con mas nominaciones - crédito Cortesía prensa Carin León

La lista de nominados mexicanos incluye a artistas consolidados y a nuevas figuras que han ganado terreno en los últimos años. La variedad de nombres muestra la amplitud creativa del país y su capacidad para adaptarse a distintos públicos.

Entre los nominados se encuentran intérpretes y agrupaciones como:

• Alejandro Fernández

• Carín León

• Christian Nodal

• Yuridia

• Ha*Ash

• Pepe Aguilar

• Julión Álvarez

• Grupo Firme

• Grupo Frontera

• Los Ángeles Azules

• Los Tigres del Norte

A ellos se suman propuestas de pop, alternativo y fusiones modernas con artistas como Kenia Os, Matisse, Reik, Carlos Rivera, Latin Mafia y Xavi, quienes representan una nueva etapa en la proyección internacional de la música mexicana.

Tradición y renovación en el mismo escenario

Banda El Recodo, con más de 85 años de trayectoria - (Zignia Live)

Uno de los aspectos más llamativos de estas nominaciones es la convivencia entre leyendas y nuevas voces. Figuras como Banda El Recodo, Intocable, La Arrolladora Banda El Limón y Aida Cuevas comparten espacio con talentos emergentes que están redefiniendo el sonido actual.

Esta mezcla generacional fortalece la identidad musical mexicana, permitiendo que la tradición dialogue con propuestas contemporáneas sin perder autenticidad. El resultado es una presencia sólida y constante en distintas categorías de Premio Lo Nuestro.

Con esta representación amplia y diversa, México reafirma su lugar como uno de los principales motores de la música latina. Las nominaciones de 2026 no sólo celebran éxitos recientes, sino una trayectoria colectiva que sigue creciendo y evolucionando.