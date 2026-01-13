México

Detención del rector de la Universidad Autónoma de Campeche reaviva choque con el gobierno de Layda Sansores

El arresto de José Alberto Abud Flores por posesión simple de drogas ocurre en medio de acusaciones previas, denuncias de intromisión y un intento de destitución denunciado por el Consejo Universitario

El rector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), José Alberto Abud Flores, fue detenido la mañana del lunes 12 de enero tras un operativo de la Policía Estatal Preventiva en la ciudad de Campeche, acusado de posesión simple de drogas. Junto a él, fueron arrestados su esposa y su chofer, quienes viajaban en una camioneta oficial de la universidad.

El arresto se realizó después de que un reporte anónimo alertó a las autoridades sobre la presencia de personas armadas en el vehículo, aunque al revisar la unidad solo se localizaron sustancias ilícitas.

El caso, confirmado por el fiscal Jackson Villacís Rosado, derivó en el traslado de Abud Flores a la sede de la Fiscalía General del Estado y posteriormente al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Koben.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Abud Flores fue aprehendido a las 9:30 de la mañana en la avenida López Mateos, colonia Prado, a la altura de un local identificado como Radio-Lab. Vestía camisa blanca de manga larga, pantalón caqui, zapatos negros y lentes de aumento.

Junto con él, su esposa y su chofer también quedaron bajo custodia, aunque las autoridades estatales no han dado a conocer más detalles sobre la situación legal de los acompañantes ni la cantidad o tipo de droga asegurada.

El vehículo Ford Expedition en el que se transportaba, propiedad de la UACAM, fue incautado como parte de la investigación.

Universitarios piden su liberación

La detención de Abud Flores motivó una respuesta inmediata de la comunidad universitaria. El Consejo Universitario de la UACAM calificó el hecho como “profundamente deplorable, injustificado y contrario al espíritu democrático y al respeto que deben prevalecer en un Estado de Derecho”.

En un comunicado público, la universidad exigió respeto irrestricto a su autonomía, demandó el cese de cualquier intento de injerencia externa en sus asuntos internos y reclamó la liberación inmediata del rector, subrayando el respeto a sus derechos humanos y al debido proceso.

“La autonomía universitaria no es un privilegio: es una conquista histórica que resguarda la pluralidad, el pensamiento crítico y la función social de la educación superior. Vulnerarla significa debilitar a la universidad pública y, con ello, a la sociedad misma”, se lee en el comunicado.

En el documento, la universidad expresó su preocupación porque, tras la detención, personal ajeno al plantel intentó convocar a una sesión extraordinaria del Consejo Universitario en una sede alterna, con el aparente objetivo de destituir al rector.

Los señalamientos de Layda Sansores

La detención de José Alberto Abud Flores ocurre en medio de una relación tensa entre el rector y el gobierno estatal, encabezado por Layda Sansores San Román.

En meses recientes, la mandataria ha acusado públicamente a Abud Flores de presuntas irregularidades administrativas y lo ha calificado de “aviador” en su programa “Martes del Jaguar”.

El rector ha rechazado dichos señalamientos, defendiéndose de las acusaciones de corrupción y asegurando que las pruebas presentadas por la gobernadora son falsas.

Según Proceso, la intervención de autoridades estatales en la vida interna de la UACAM ha sido motivo de confrontaciones previas. Uno de los episodios más recientes fue la negativa del rector a permitir el ingreso de diputados locales a las instalaciones universitarias, justificando esta medida como un acto de protección a la autonomía universitaria y la integridad académica.

Abud Flores argumentó públicamente que la política partidista debe mantenerse fuera del campus para evitar interferencias en la misión educativa de la institución.

La detención de Abud Flores se produce también en un contexto marcado por acciones legales recientes contra otros rectores universitarios en Campeche. Apenas dos semanas antes, el exrector de la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR), José Antonio Ruz Hernández, fue arrestado junto con dos excolaboradores bajo acusaciones de desvío de recursos por más de 90 millones de pesos.

El arresto de Abud Flores también revive un antecedente de hace 23 años, cuando fue destituido como rector de la UACAM durante el gobierno priista de José Antonio González Curi.

