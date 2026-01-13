Ángela Aguilar aseguró ser representante cultural de Zacatecas

La celebración de cumpleaños de Nodal inició en el rancho El Soyate, propiedad de la familia Aguilar en Tayahua. (Facebook)

La celebración del cumpleaños número veintisiete de Christian Nodal en Zacatecas se convirtió en un evento que provocó gran revuelo en redes sociales, al reunir a figuras del espectáculo, el deporte y la política durante un fin de semana lleno de festejos. En medio de la atención generada por la presencia de figuras de la música y el deporte, Ángela Aguilar aprovechó el encuentro para dar a conocer su papel como representante cultural de Zacatecas, haciendo hincapié en el vínculo de su familia con el estado.

El festejo de Nodal inició con una reunión privada en el Rancho El Soyate, propiedad de la familia Aguilar en Tayahua, Zacatecas. Los invitados, entre quienes se encontraban el influencer Kunno, el clavadista olímpico Rommel Pacheco, el fiscal de Zacatecas Paul Camacho y la hija de Guadalupe Pineda, Mariana Gurrola, compartieron un banquete de carne asada.

La cantante llevó a su esposo a conocer diversos lugares de Zacatecas. (Captura de pantalla @angela_aguilar_)

El segundo día, la agenda incluyó una callejoneada por el centro histórico de Zacatecas, tradición que pone en valor la cultura urbana y musical de la región. El recorrido culminó en un hotel de la zona que funcionó anteriormente como plaza de toros. Durante la noche, los asistentes disfrutaron de la música y un espectáculo de fuegos artificiales.

Para el día del cumpleaños del sonorense el 11 de enero, asistieron a La Mina El Edén, un recinto subterráneo adaptado como antro-bar a 280 metros de profundidad y con capacidad para 400 personas. La temática fue de piratas y hasta espectáculo de personajes hubo en el centro de la pista de baile, además de los souvenirs del llamado “Nodal Fest“.

En este contexto, Ángela Aguilar declaró ante la prensa su compromiso como representante cultural de Zacatecas. De igual manera, la hija de Pepe Aguilar expresó su entusiasmo por la celebración del cumpleaños de Christian Nodal en Zacatecas, destacando el valor cultural y personal que representa para ella la ciudad. “Feliz de la vida, no sabes, para mí estar en Zacatecas significa la vida, yo soy representante cultural”, afirmó. “Y el traer a mi esposo, la Mina del Edén... Lo llevé al Cerro de la Bufa... Estamos contentos, felices de la vida. Celebrando sus 27 con mis papás y con amigos muy cercanos", declaró la menor de la Dinastía Aguilar.

Los festejos de Nodal incluyeron incluyeron una callejoneada por el centro histórico de Zacatecas, tradición que pone en valor la cultura urbana y musical de la región. (@lylocyv / @solojaf / @angela_aguilar_)

Aguilar mencionó que llevó a Nodal a la mina El Edén y al Cerro de la Bufa, compartiendo la alegría de celebrar en compañía de sus padres y amigos cercanos. Subrayó la importancia de festejar en México y valorar lo que el país ofrece, señalando: “Más que nada hay que festejar nuestro país, porque todo mundo sale de fiesta y creo que lo que tenemos aquí en casa es algo increíble”, expresó.