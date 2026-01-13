México

Ángela Aguilar aseguró ser representante cultural de Zacatecas

La celebración de cumpleaños de Nodal inició en el rancho El Soyate, propiedad de la familia Aguilar en Tayahua

Guardar
La celebración de cumpleaños de
La celebración de cumpleaños de Nodal inició en el rancho El Soyate, propiedad de la familia Aguilar en Tayahua. (Facebook)

La celebración del cumpleaños número veintisiete de Christian Nodal en Zacatecas se convirtió en un evento que provocó gran revuelo en redes sociales, al reunir a figuras del espectáculo, el deporte y la política durante un fin de semana lleno de festejos. En medio de la atención generada por la presencia de figuras de la música y el deporte, Ángela Aguilar aprovechó el encuentro para dar a conocer su papel como representante cultural de Zacatecas, haciendo hincapié en el vínculo de su familia con el estado.

El festejo de Nodal inició con una reunión privada en el Rancho El Soyate, propiedad de la familia Aguilar en Tayahua, Zacatecas. Los invitados, entre quienes se encontraban el influencer Kunno, el clavadista olímpico Rommel Pacheco, el fiscal de Zacatecas Paul Camacho y la hija de Guadalupe Pineda, Mariana Gurrola, compartieron un banquete de carne asada.

La cantante llevó a su
La cantante llevó a su esposo a conocer diversos lugares de Zacatecas. (Captura de pantalla @angela_aguilar_)

El segundo día, la agenda incluyó una callejoneada por el centro histórico de Zacatecas, tradición que pone en valor la cultura urbana y musical de la región. El recorrido culminó en un hotel de la zona que funcionó anteriormente como plaza de toros. Durante la noche, los asistentes disfrutaron de la música y un espectáculo de fuegos artificiales.

Para el día del cumpleaños del sonorense el 11 de enero, asistieron a La Mina El Edén, un recinto subterráneo adaptado como antro-bar a 280 metros de profundidad y con capacidad para 400 personas. La temática fue de piratas y hasta espectáculo de personajes hubo en el centro de la pista de baile, además de los souvenirs del llamado “Nodal Fest“.

En este contexto, Ángela Aguilar declaró ante la prensa su compromiso como representante cultural de Zacatecas. De igual manera, la hija de Pepe Aguilar expresó su entusiasmo por la celebración del cumpleaños de Christian Nodal en Zacatecas, destacando el valor cultural y personal que representa para ella la ciudad. “Feliz de la vida, no sabes, para mí estar en Zacatecas significa la vida, yo soy representante cultural”, afirmó. “Y el traer a mi esposo, la Mina del Edén... Lo llevé al Cerro de la Bufa... Estamos contentos, felices de la vida. Celebrando sus 27 con mis papás y con amigos muy cercanos", declaró la menor de la Dinastía Aguilar.

Los festejos de Nodal incluyeron
Los festejos de Nodal incluyeron incluyeron una callejoneada por el centro histórico de Zacatecas, tradición que pone en valor la cultura urbana y musical de la región. (@lylocyv / @solojaf / @angela_aguilar_)

Aguilar mencionó que llevó a Nodal a la mina El Edén y al Cerro de la Bufa, compartiendo la alegría de celebrar en compañía de sus padres y amigos cercanos. Subrayó la importancia de festejar en México y valorar lo que el país ofrece, señalando: “Más que nada hay que festejar nuestro país, porque todo mundo sale de fiesta y creo que lo que tenemos aquí en casa es algo increíble”, expresó.

Temas Relacionados

Ángela AguilarChristian NodalZacatecasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Sheinbaum y Trump: las 11 llamadas que han sostenido desde 2024 y qué se habló en cada una

En la llamada más reciente, Claudia Sheinbaum reiteró la importancia del diálogo directo tras declaraciones sobre posibles ataques terrestres contra cárteles

Sheinbaum y Trump: las 11

Este fue el tour del “Nodal Fest” en Zacatecas: la exclusiva celebración de Christian Nodal por su cumpleaños

Ángela Aguilar declaró estar feliz por haber organizado la fiesta de Nodal en el estado

Este fue el tour del

Violencia en Culiacán: enfrentamiento deja cuatro civiles abatidos y dos policías lesionados

Los hechos ocurrieron luego de que la SSP recibiera una denuncia ciudadana por actividad sospechosa

Violencia en Culiacán: enfrentamiento deja

Este fue el exclusivo menú que se sirvió en la fiesta de cumpleaños de Christian Nodal

Los platillos del “Nodal Fest” estuvieron a cargo del chef personal del cantante

Este fue el exclusivo menú

Los Chapitos 2026: situación actual tras la captura del Mayo Zambada

La guerra contra otras facciones del Cártel de Sinaloa, las capturas y los asesinatos de sus principales lugartenientes tendrían a la facción en serios problemas

Los Chapitos 2026: situación actual
MÁS NOTICIAS

NARCO

Violencia en Culiacán: enfrentamiento deja

Violencia en Culiacán: enfrentamiento deja cuatro civiles abatidos y dos policías lesionados

Los Chapitos 2026: situación actual tras la captura del Mayo Zambada

Fiscalía de Michoacán investiga hallazgo de seis cuerpos en Apatzingán

Uno a uno: los detenidos por el asesinato de Carlos Manzo y su vínculos con el CJNG

FGR filtró información al crimen organizado en caso Rancho Izaguirre, acusa Guerreros Buscadores de Jalisco

ENTRETENIMIENTO

Este fue el tour del

Este fue el tour del “Nodal Fest” en Zacatecas: la exclusiva celebración de Christian Nodal por su cumpleaños

Este fue el exclusivo menú que se sirvió en la fiesta de cumpleaños de Christian Nodal

Ausencia de los papás de Christian Nodal en su cumpleaños aviva versiones de distanciamiento

Ángela Aguilar recibe críticas tras presumir el festejo de Christian Nodal en Zacatecas

Ángela Aguilar le regaló su primer caballo a Christian Nodal por su cumpleaños y así reaccionó

DEPORTES

Por qué Cruz Azul habría

Por qué Cruz Azul habría rechazado a Chucky Lozano pese a su ofrecimiento

FC Juárez vs Chivas: cuándo y dónde ver el juego del Rebaño Sagrado en México

Marcelo Flores debuta con doblete después de ser convocado para jugar con Canadá

Abanderan a delegación que representará a México en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026

Cruz Azul vs Atlas: a qué hora y dónde ver a la Máquina en la búsqueda de su primera victoria en el Clausura 2026