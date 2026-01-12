México

Yolanda Andrade aparece junto a Julio César Chávez tras ser diagnosticada con ELA: “Está más cuerda y sana”

La conductora acabó con las versiones inquietantes en redes tras semanas de incertidumbre y mostró su lazo de amistad que mantiene con el ex boxeador

Yolanda Andrade mandó un mensaje
Yolanda Andrade mandó un mensaje acompañada de Julio César Chávez (IG/ @jcchavez115)

La aparición conjunta de Julio César Chávez y Yolanda Andrade en un video difundido por Instagram redes sociales puso fin a los rumores sobre el estado de salud de la conductora. En la grabación, ambos se mostraron acompañados de familiares, relajados y transmitieron mensajes para tranquilizar a sus seguidores sobre una supuesta gravedad.

El gran campeón mexicano mantiene una relación estrecha y cercana con la actriz, así que luego de que se dio a conocer su diagnóstico de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), el ex pugilista salió en defensa de su amiga.

Chávez González se dirigió a sus seguidores y a la prensa, enfatizó que Yolanda Andrade no enfrenta un estado delicado y se encuentra estable pese a su enfermedad. Lamentó el surgimiento de noticias sobre la supuesta posibilidad de que la conductora aplicara eutanasia.

Julio César Chávez apareció junto a Yolanda Andrade en medio de rumores sobre el estado de salud de la actriz Crédito: IG/ @jcchavez115

“Hola, amigos de México y Sinaloa, donde nació Yolanda Andrade. Ustedes, a todos los periodistas y a todos los amigos que matan y entierran todos los días a Yolanda Andrade. Aquí está vivita y coleando. Está también su mamá, está su hermano. Está más cuerda y está más sana que yo”, dijo Julio César Chávez sobre su amiga Andrade.

Yolanda Andrade acaba con rumores sobre su enfermedad

Por su parte, Andrade agradeció el acompañamiento de sus seres queridos durante la grabación en compañía del César del boxeo. “Muy feliz de verte, de estar contigo, de hablar con tu mamá ahorita, de estar con mis hermanos y contigo, Miriam, que nos estás grabando. Y muchachos, les mandamos muchos besos y bendiciones. Y, y, y no anden mortificando a la gente, por favor”, expresó la actriz.

Las versiones sobre la salud de Andrade llevaban varias semanas circulando en redes sociales. De acuerdo con el programa En Shock, algunas especulaciones incluso apuntaban a que la presentadora consideraba la eutanasia a raíz de su reciente diagnóstico.

Yolanda Andrade es gran amiga
Yolanda Andrade es gran amiga de Julio César Chávez desde su juventud (Foto: Archivo)

A esto respondió Andrade de forma categórica: “No me voy a hacer la eutanasia, ni nada de eso, yo no tengo necesidad de pensar en eso porque Dios es muy generoso conmigo, solo Dios sabe cuándo es el momento”, manifestó en declaraciones recogidas por el programa.

También surgieron acusaciones en contra de su hermana Marilé Andrade y su cuñado Sergio Araiza, a quienes algunos usuarios señalaron de tenerla “secuestrada”. Andrade refutó contundentemente esas afirmaciones: “Sergio no me secuestró, para nada. Sergio no maneja mi dinero. Sergio no toma decisiones de mis medicamentos”.

Yolanda Andrade es diagnosticada con ELA

Respecto a su diagnóstico, Andrade detalló en En Shock que fue diagnosticada con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), después de pasar por una etapa de confusión con la enfermedad de Lyme, debido a la similitud de los síntomas.

Yolanda Andrade es diagnosticada con
Yolanda Andrade es diagnosticada con ELA (Montse & Joe / YouTube)

Según el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la ELA es una enfermedad neurodegenerativa progresiva. Afecta a las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal, produciendo la pérdida de la capacidad del cerebro para iniciar y controlar el movimiento muscular, lo que lleva finalmente a la muerte de estas neuronas.

La organización explica que existen dos variantes principales de la enfermedad y que los síntomas pueden variar considerablemente. En su forma conocida como ELA Bulbar, la esperanza de vida suele oscilar entre tres y cinco años.

