Resultados Sorteo Zodiaco Especial 1730 Lotería Nacional: premio mayor y números ganadores 11 de enero de 2026

Las personas que resulten vencedoras disponen de un periodo de 60 días desde la publicación de los resultados para reclamar su premio

Premio mayor y números ganadores
Premio mayor y números ganadores de la noche de este domingo 11 de enero de 2026. (Lotería Nacional)

El Sorteo Zodiaco Especial de la Lotería Nacional de México otorgó un premio mayor de 11 millones de pesos en una sola serie, con el evento programado a las 20:00 (hora local del centro de México) en el Salón de Sorteos del Edificio Edison.

La edición del cachito del sorteo 1730 de este domingo 11 de enero de 2026, con una serie de 20 billetes conmemorativos ofrece al público la oportunidad de conseguir ejemplares alusivos a torneos históricos, incluidos aquellos que no estuvieron disponibles en su lanzamiento original, lo que transforma cada billete en un recuerdo colectivo.

Con esta colección, la institución reconoce a las selecciones participantes en los mundiales de 1970 y 1986 y destaca el Mundial Femenil de 1971, donde las jugadoras mexicanas alcanzaron el subcampeonato y sentaron un precedente como figuras pioneras.

Cada boleto se divide en 20 cachitos. El premio mayor asciende a 11 millones de pesos para quienes adquieren la serie completa, mientras un cachito puede otorgar hasta 350 mil pesos.

  • $35 MXN por cachito.
  • $700 MXN por la serie de 20.

En este sorteo, uno de cada cinco participantes gana.

Números ganadores de los 20 premios más grandes del sorteo de este domingo

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada Podcast generado con IA - (Cuartoscuro)
  • Premio mayor de 11 millones de pesos: Sagitario 9317
  • Segundo premio de 1 millón 500 mil pesos: Tauro 1974
  • Segundo premio de 1 millón 500 mil pesos: Piscis 1557
  • Premio de 400 mil pesos: Tauro 8605
  • Premio de 400 mil pesos: Piscis 2796
  • Premio de 200 mil pesos: Escorpión 7929
  • Premio de 200 mil pesos: Tauro 0411
  • Premio de 140 mil pesos: Virgo 0325
  • Premio de 140 mil pesos: Cáncer 7632
  • Premio de 120 mil pesos: Leo 1647
  • Premio de 120 mil pesos: Tauro 0370
  • Premio de 100 mil pesos: Sagitario 4438
  • Premio de 100 mil pesos: Acuario 0898
  • Premio de 100 mil pesos: Piscis 3330
  • Premio de 80 mil pesos: Libra 8035
  • Premio de 80 mil pesos: Tauro 1979
  • Premio de 80 mil pesos: Piscis 5783
  • Premio de 60 mil pesos: Libra 1162
  • Premio de 60 mil pesos: Cáncer 6579
  • Premio de 60 mil pesos: Cáncer 9967
  • Premio de 60 mil pesos: Tauro 7792

¿Cómo puedo cobrar mi premio en caso de resultar ganador?

Los afortunados ganadores tendrán un
Los afortunados ganadores tendrán un plazo máximo de 60 días para reclamar sus premios. (REUTERS/Edgard Garrido/Ilustración)

Para saber si un billete electrónico recibió premio o reintegro, el ganador debe verificar el número en la Lista Oficial de Premios, disponible en expendios de la Lotería Nacional de la República Mexicana, periódicos de circulación nacional, la página web institucional, la app de Broxel (sección de números ganadores), o mediante notificación enviada al dispositivo móvil.

Para el cobro en la Ciudad de México, cualquier premio o reintegro puede solicitarse directamente en las oficinas de la Lotería Nacional en Plaza de la República No.117, Primer Piso, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06037, en días hábiles de lunes a viernes de 9:00 a 13:00. El pago requiere presentar el formato de instrucción pago banco, identificación oficial vigente (INE, IFE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar) y comprobante de domicilio reciente si la identificación no muestra dirección.

