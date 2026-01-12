Exatlón México: quién sale eliminado hoy 11 de enero

(X/Exatlón)

La expectativa entre los seguidores de Exatlón México es alta de cara al domingo 11 de enero de 2026

Durante el capítulo se celebrará una nueva jornada de eliminación en la novena temporada del reality.

Entre los nombres más mencionados como posibles eliminadas aparecen Melisa, Jazmín y Ella del equipo rojo, junto a Natali, Dana Castro y Valery del equipo azul.

Aunque también existe la versión de que una mujer azul sería eliminada ha circulado de manera insistente, mientras otras voces apuntan hacia una posible salida entre las rojas.

Durante la semana, las filtraciones han señalado especialmente a Dana Castro, del equipo azul, como la candidata más probable para abandonar Exatlón México.

¿Misteriosa lesión podría causar la salida?

El programa de cada jueves tiene enfrentamiento por la fortaleza más cómoda (Facebook/ExatlonMx/)

La principal razón sería una lesión en la rodilla izquierda que le ha impedido mantener su nivel en los circuitos, lo que podría evitar su recuperación a tiempo para el duelo definitivo. Esto la posiciona como favorita entre los rumores de expulsión para este domingo.

Esas versiones se difunden en redes y foros, donde los seguidores debaten los motivos que ponen en riesgo a cada participante, desde lesiones y bajo rendimiento hasta estrategias de turnos en las rotaciones de eliminación.

Dónde ver Exatlón México hoy

El episodio será transmitido a las 20:00 (hora del centro de México) por Azteca UNO.

A medida que se acerca la emisión, distintos sitios especializados y redes sociales han impulsado una ola de rumores eliminado Exatlón, aunque hasta ahora no existe confirmación oficial sobre quién dejará la competencia.

TV Azteca ha recordado a los espectadores que solo el programa en directo es fuente oficial para conocer el resultado.

(Captura de pantalla)

También es posible ver Exatlón México en vivo en el sitio oficial de TV Azteca, así como el capítulo completo horas después en el canal de YouTube

Resumen de Exatlón México

En el equipo rojo, la incertidumbre sigue vigente. Tras la salida de Jair Cervantes y la derrota reciente en la batalla por la supervivencia, los nombres de Benjamín Saracho y Mario Osuna han surgido como posibles eliminados debido al bajo rendimiento acumulado.

Aunque la mayoría de portales o redes continúan señalando mayor riesgo entre las mujeres para esta jornada.

Regreso de deportistas a Exatlón México

De confirmarse la eliminación de Dana Castro, la producción contemplaría el regreso de una leyenda azul para reforzar el equipo.

Los nombres más citados en ese sentido son Andrea Medina y Sol Cortés, ambas con antecedentes en el reality; sin embargo, no hay anuncio oficial al respecto.

Este tipo de incorporaciones suelen modificar la dinámica de los circuitos y alterar el ánimo de los equipos implicados.

La temporada ha estado marcada por eliminaciones previas en ambos equipos. Del lado rojo han salido atletas como Jair Cervantes, Edna Carrillo y Thayli Suárez; en el azul, han dejado la competencia Andrea Álvarez y Vanessa López, de acuerdo con las listas actualizadas por los portales especializados.

Estas bajas han obligado a ambos conjuntos a ajustar sus estrategias, manteniendo la competencia intensa en las playas de República Dominicana, sede del programa.