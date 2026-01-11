¿A qué hora y dónde ver los Globos de Oro 2026 en México?

La ceremonia de los Globos de Oro 2026 se transmitirá en México por TNT y HBO Max

La edición número 83 de los Globos de Oro, uno de los eventos más influyentes del ámbito del entretenimiento, se celebrará este domingo 11 de enero en el Beverly Hilton de Beverly Hills, California.

Considerada por muchos como la antesala de los Premios Oscar, esta ceremonia destaca año tras año como punto de encuentro para lo más sobresaliente del cine y la televisión a nivel mundial, alcanzando gran expectación en Estados Unidos y toda Latinoamérica.

En esta edición, la transmisión de la gala tendrá lugar a las 5:00 p.m., hora del Pacífico (PT), equivalente a la hora local de Los Ángeles.

Para quienes siguen la ceremonia desde México, la diferencia con la hora estándar del Este de Estados Unidos es de una hora menos. Es decir, que la ceremonia comienza a las 6 de la tarde.

La cobertura televisiva de los Globos de Oro en Estados Unidos recaerá en la cadena CBS, con la opción de streaming a través de Paramount+. En México y el resto de Latinoamérica, la transmisión estará disponible en directo mediante la plataforma de HBO.

Los nominados a los Globos de Oro

FRANKENSTEIN. Oscar Isaac as Victor Frankenstein in Frankenstein. Cr. Ken Woroner/Netflix © 2025.

En cuanto a los reconocimientos, los Globos de Oro distribuyen sus premios en dos apartados principales: cine y televisión. Este año, en la categoría de largometrajes, One Battle After Another encabeza las nominaciones al estar presente en nueve rubros distintos, seguida de cerca por Sinners, que compite en seis categorías. Dentro del segmento televisivo, la producción The White Lotus lidera las nominaciones con un total de seis menciones, mientras que The Adolescence figura con cuatro nominaciones.

Por supuesto, Guillermo del Toro y Frankenstein también cuentan con nominaciones.

La importancia de los Globos de Oro

Globos de Oro 2026: cuándo y dónde ver en México la ceremonia en la que compiten Guillermo del Toro y Diego Luna. (Infobae México)

Los Globos de Oro representan uno de los premios más relevantes en el mundo del cine y la televisión. Su entrega anual funciona como antesala de los Oscar y otros reconocimientos internacionales, influyendo en la percepción de críticos, público y profesionales del sector. La selección de ganadores a menudo anticipa tendencias y consolida carreras, ya que recibir este galardón puede abrir puertas a nuevas oportunidades para actores, directores y productores.

La ceremonia destaca por su capacidad para reunir a figuras clave de la industria, generando un espacio donde se promueven proyectos y alianzas. Además, los Globos de Oro contribuyen a visibilizar producciones de distintas nacionalidades y géneros, ampliando el alcance de propuestas innovadoras. Este premio no solo reconoce el talento artístico, sino que también incide en la promoción comercial de las obras, impulsando su éxito en taquilla y plataformas digitales.