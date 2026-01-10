México

Metro CDMX: estas estaciones de la Línea B cierran el 10 y 11 de enero de 2026

La suspensión del servicio se debe a trabajos de mantenimiento estructural en trabes y durmientes

La suspensión del servicio se debe a trabajos de mantenimiento estructural en trabes y durmientes

El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que, como parte de los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en su infraestructura, varias estaciones del tramo elevado de la Línea B del Metro permanecerán cerradas durante el sábado 10 y domingo 11 de enero de 2026.

De acuerdo con el comunicado oficial, las labores tienen como objetivo mejorar la seguridad estructural y la calidad del servicio que se brinda diariamente a miles de usuarios que utilizan esta línea, una de las más importantes por su conexión entre la Ciudad de México y el Estado de México.

¿Qué estaciones de la Línea B estarán cerradas?

Durante ambos días no habrá servicio de trenes en el tramo comprendido entre San Lázaro y Bosque de Aragón, por lo que las siguientes estaciones permanecerán cerradas temporalmente:

  • San Lázaro
  • Ricardo Flores Magón
  • Romero Rubio
  • Oceanía
  • Deportivo Oceanía
  • Bosque de Aragón

El Metro precisó que el cierre se debe a trabajos de colado de cuatro trabes, que permitirán dar mayor rigidez al cajón de vías en los tramos Oceanía–Romero Rubio y Romero Rubio–Ricardo Flores Magón, considerados puntos clave del viaducto elevado.

Trabajos de mantenimiento en el tramo elevado de la Línea B del Metro CDMX provocaron el cierre temporal de varias estaciones los días 10 y 11 de enero de 2026; el servicio opera en dos tramos y cuenta con apoyo de unidades de RTP para los usuarios

Servicio de la Línea B operará en dos tramos

Pese al cierre parcial, la Línea B no suspenderá totalmente sus operaciones. El servicio se ofrecerá únicamente en dos tramos independientes:

  • Buenavista – Morelos
  • Villa de Aragón – Ciudad Azteca

Estos trayectos funcionarán en los horarios habituales de fin de semana: el sábado desde las 6:00 de la mañana y el domingo a partir de las 7:00 horas, ambos con cierre a las 24:00 horas.

Las autoridades del Metro aclararon que el tramo intermedio permanecerá fuera de servicio únicamente mientras duren las labores programadas y que, una vez concluidos los trabajos, el servicio se restablecerá con normalidad.

Apoyo con RTP para usuarios afectados

Para mitigar las afectaciones a los pasajeros, el Gobierno capitalino habilitará un servicio emergente de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), el cual cubrirá el recorrido Morelos–Villa de Aragón, en ambos sentidos.

Las unidades de RTP circularán de manera continua durante el horario de operación del Metro, permitiendo a los usuarios conectar los dos tramos activos de la Línea B sin costo adicional.

Llamado a planear traslados

El STC Metro exhortó a los usuarios a anticipar sus traslados, considerar tiempos extra de viaje y atender en todo momento las indicaciones del personal operativo y de seguridad. Asimismo, recomendó mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Trabajos de mantenimiento en el tramo elevado de la Línea B del Metro CDMX provocaron el cierre temporal de varias estaciones los días 10 y 11 de enero de 2026; el servicio opera en dos tramos y cuenta con apoyo de unidades de RTP para los usuarios

“El objetivo es brindar un mejor servicio y garantizar la seguridad de los pasajeros”, señaló el organismo, al reiterar que estas acciones forman parte del programa permanente de conservación y mejoramiento de la red.

El Metro recordó su mensaje institucional: “En el Metro, cuidarte es parte del viaje”, y subrayó que los trabajos, aunque generan molestias temporales, buscan ofrecer un sistema de transporte más seguro y confiable a largo plazo.

En resumen:

  • El Sistema de Transporte Colectivo Metro anunció el cierre parcial de la Línea B los días sábado 10 y domingo 11 de enero de 2026.
  • La suspensión del servicio se debe a trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en el tramo elevado.
  • Las labores incluyen el colado de cuatro trabes para reforzar el cajón de vías y mejorar la seguridad estructural.
  • Estaciones cerradas:
    • San Lázaro
    • Ricardo Flores Magón
    • Romero Rubio
    • Oceanía
    • Deportivo Oceanía
    • Bosque de Aragón
  • Tramo sin servicio: de San Lázaro a Bosque de Aragón.
  • La Línea B del Metro operará únicamente en dos tramos:
    • Buenavista – Morelos
    • Villa de Aragón – Ciudad Azteca
  • El Gobierno de la CDMX habilitará servicio emergente de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).
  • Las unidades de RTP cubrirán el recorrido Morelos – Villa de Aragón, en ambos sentidos.
  • El Metro recomienda a los usuarios planear con anticipación sus traslados, considerar tiempos extra de viaje y seguir las indicaciones del personal.

