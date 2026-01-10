México

Adrián Marcelo anuncia su retiro de la comedia en medio de rumores de divorcio: “Necesito invertir tiempo en mí”

El standupero reveló cuándo serán las últimas presentaciones en vivo de su podcast “Hermanos de Leche”

(Jesús Avilés/Infobae México)
(Jesús Avilés/Infobae México)

Adrián Marcelo anunció su retiro indefinido de la comedia, esto en medio de rumores sobre su supuesta separación de su esposa Karina Puente.

"Me voy a retirar de la comedia, un tiempo indeterminado”, publicó el 10 de enero en su cuenta de X.

El standupero no reveló cuáles fueron los motivos que lo orillaron a tomar esta decisión, pero prometió que regresará renovado.

Adrián Marcelo junto a su
Adrián Marcelo junto a su esposa Karina Puente. México (IG)
“Mi deseo de convertirme en el mejor comediante mexicano sigue INTACTO, pero de momento, necesito invertir tiempo en mi. Es justo y necesario”, comentó.

El retiro del comediante solo será de los escenarios, pues según la información que compartió en su post, seguirá trabajando en el podcast que conduce junto a su amigo, Iván Fematt ‘La Mole’.

“En los capítulos de Hermanos de Leche seguiré siendo el mismo hijo de perra ácido y tosco. Siempre me he mostrado transparente y de momento, ES LO QUE HAY. Vendrán tiempos mejores. Nos volveremos a ver en los escenarios, no tengo duda. Se les quiere y se les respeta”, concluyó.

Adrián Marcelo ofrecerá dos presentaciones
Adrián Marcelo ofrecerá dos presentaciones en vivo con La Mole antes de retirarse de los escenarios. (hermanosdelechemx, Instagram)

¿Cuándo y dónde serán las últimas presentaciones de Adrián Marcelo?

El también presentador de televisión reveló que sus últimas presentaciones en vivo, como parte del podcast ‘Hermanos de Leche’, se llevarán a cabo en febrero de este 2026 en Estados Unidos.

San Diego y Las Vegas serán las últimas fechas de Hermanos de Leche, este año. Vayan, si pueden, es un show que hemos planeado y elaborado minuciosamente, en equipo. Le pusimos cariño y mucho esfuerzo para pulirlo. Ahí nos vemos el 13 y 14 de febrero”, publicó.

(X: @adrianm10)
(X: @adrianm10)

¿Adrián Marcelo atraviesa un divorcio? Esto se sabe

Horas antes de que el comediante anunciara su retiro de los escenarios, se viralizó en redes sociales una imagen que desató rumores sobre su posible separación de su esposa Karina Puente.

En esta se lee: “Los 4 años más infelices de mi vida los viví aquí. Nunca se casen, raza”.

Se relacionó con Adrián Marcelo porque en la parte superior se ve su usuario de Instagram.

(Instagram: @adrianmarcelo10)
(Instagram: @adrianmarcelo10)

Según usuarios de redes sociales, el comediante habría hecho dicha publicación en sus historias de Instagram, pero la habría borrado en cuestión de segundos.

Adrián Marcelo reacciona a “su imagen” viral

El también ex participante de ‘La Casa de los Famosos México’ reaccionó al escándalo en X, todo a partir de un comentario de un seguidor.

Adrián Marcelo confesó que atravesó
Adrián Marcelo confesó que atravesó una crisis matrimonial tras su paso por "La Casa de los Famosos México". (Captura de pantalla)

"Está gacha la inteligencia Artificial, ya te andaban inventando historias. Por Dios, ya no respetan nada, comentó el usuario y Adrián Marcelo respondió: "Jajajaja así las cosas mi Lluvia!! Tqm!.

Si bien, el comediante no hizo referencia directa a la imagen, muchos de sus fans consideraron sus palabras como una respuesta al escándalo.

