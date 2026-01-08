México

Tráiler robado se impacta contra caseta de Tepotzotlán tras persecución; delincuentes huyen

El operador fue localizado amarrado dentro del camarote; la carga de sandías quedó esparcida sobre la autopista México-Querétaro

Guardar
Choque Caseta Tepotzotlán
Choque Caseta Tepotzotlán

Un tráiler de doble semirremolque que había sido robado durante la madrugada de este jueves protagonizó un aparatoso accidente al impactarse contra una cabina de cobro en la plaza de peaje de Tepotzotlán, sobre la autopista México-Querétaro, con dirección a la Ciudad de México.

El percance ocurrió luego de que los presuntos delincuentes que lo tripulaban intentaran huir de elementos de la Guardia Nacional, quienes detectaron la situación irregular de la pesada unidad.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, los hechos se registraron en el carril 17B de la caseta de cobro, cuando personal de la Guardia Nacional División Carreteras realizaba labores de vigilancia y se percató de que al menos tres sujetos armados viajaban a bordo del tráiler y se incorporaron sin precaución y casi chocan con otra unidad.

Al marcarles el alto, los ocupantes aceleraron de manera intempestiva con la intención de evadir a las autoridades.

Persecución terminó en choque

choque Caseta Tepotzotlán Edomex tráiler
choque Caseta Tepotzotlán Edomex tráiler

La persecución duró apenas unos minutos, ya que al llegar a la plaza de cobro de Tepotzotlán el conductor perdió el control de la unidad, lo que provocó que el tráiler se impactara violentamente contra una de las cabinas.

El choque causó severos daños materiales tanto en la infraestructura de la caseta como en el propio vehículo de carga, además de que parte de la mercancía quedó regada sobre el pavimento.

Tras el accidente, los presuntos delincuentes lograron descender del tráiler y escapar a pie, aprovechando la confusión generada por el impacto. A pesar del operativo implementado por las fuerzas federales en la zona, hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas en relación con estos hechos.

Minutos después del choque, al lugar arribaron paramédicos y personal de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), quienes al inspeccionar la unidad localizaron al operador del tráiler amarrado dentro del camarote.

El chofer, visiblemente alterado, relató a los cuerpos de emergencia que había sido interceptado por un grupo de delincuentes armados, quienes lo despojaron del vehículo y lo mantuvieron privado de la libertad mientras intentaban huir con la carga.

El tráiler transportaba varias toneladas de sandía, mercancía que quedó esparcida en la zona de la caseta tras el impacto, lo que complicó aún más las labores de atención y limpieza. Grúas de gran capacidad fueron desplegadas para retirar tanto la cabina dañada como las cajas del doble semirremolque, así como para despejar la vialidad.

CAPUFE informó a través de sus canales oficiales que, debido al choque del tráiler en la caseta de cobro Tepotzotlán con dirección a la Ciudad de México, se registró una reducción de carriles, lo que generó intensa carga vehicular durante varias horas.

Personal operativo trabajó en el sitio para normalizar la circulación y garantizar la seguridad de los automovilistas.

Autoridades exhortaron a los conductores a manejar con precaución, respetar los señalamientos y atender las indicaciones del personal en la zona, mientras continúan las investigaciones para dar con los responsables del robo y posterior accidente.

Este hecho se suma a una serie de asaltos a transporte de carga registrados en la autopista México-Querétaro, considerada una de las más transitadas y, al mismo tiempo, de mayor incidencia delictiva en el país.

Temas Relacionados

ChoqueAutopista México-QuerétaroCaseta TepotzotlánCapufeEdomexmexico-noticias

Más Noticias

Qué fue la operación Cisne Negro que permitió la captura definitiva de El Chapo Guzmán hace 10 años

Luego de disparos y explosiones de granadas Joaquín Guzmán y su jefe de seguridad lograron evadir de manera temporal a las autoridades

Qué fue la operación Cisne

Prepara un arroz con caldo de frijol y verduras, el plato perfecto para los más pequeños del hogar

Se trata de una preparación sencilla con ingredientes tradicionales pensada para introducir nuevos sabores en etapas tempranas

Prepara un arroz con caldo

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex hoy 8 de enero: choque en caseta de Tepotzotlán, hay reducción de carriles

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales

Innovación y saneamiento financiero: el primer discurso de Emilio Azcárraga al frente de Televisa resuena tras venta de acciones

El empresario anunció la venta de parte de los activos de la empresa días después de concretar la venta del 40% del Club América

Innovación y saneamiento financiero: el

Metro CDMX y Metrobús hoy 8 de enero: Línea 1 del STC funciona con normalidad

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Qué fue la operación Cisne

Qué fue la operación Cisne Negro que permitió la captura definitiva de El Chapo Guzmán hace 10 años

Muertos, presos o prófugos: ¿qué pasó con la familia de El Chapo Guzmán tras su captura?

A 10 años de la captura de El Chapo Guzmán: así fue la última vez que Emma Coronel lo vio en libertad

‘El Bótox’ reaparece en video: acusa abuso contra limoneros y envía mensaje a Sheinbaum y García Harfuch

Padre Filiberto Velázquez reveló que habló con Alejandro Arcos, alcalde de Chilpancingo, días antes de su asesinato

ENTRETENIMIENTO

Christian Nodal revela su opinión

Christian Nodal revela su opinión sobre la música de Juan Gabriel tras ver el documental

Café Tacvba exige a disqueras a retirar toda su música de Spotify y llama a boicot

Stray Kids “The dominATE Experience” llega a cines de México: fechas, precios y detalles de preventa

Así fue la entrega de roscas de Reyes en Zacatecas por la familia Aguilar

Los mejores memes de mexicanos que dejó el falso capítulo 9 de Stranger Things

DEPORTES

PSG vs Olympique de Marsella:

PSG vs Olympique de Marsella: dónde ver la final de Supercopa de Francia en México

Partidos NBA: todos los enfrentamientos programados de este 8 de enero

La historia de Mário Zagallo, DT de Brasil en México 1970 y única persona en ganar cuatro mundiales

Filtran que Chicharito Hernández se convertiría en analista deportivo de esta televisora para el Mundial 2026

Sebastián ‘Loco’ Abreu pide la titularidad de Gilberto Mora en la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026 “Que esté feliz con un balón”