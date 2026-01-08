Tráiler robado se impacta contra caseta de Tepotzotlán tras persecución; delincuentes huyen

Choque Caseta Tepotzotlán

Un tráiler de doble semirremolque que había sido robado durante la madrugada de este jueves protagonizó un aparatoso accidente al impactarse contra una cabina de cobro en la plaza de peaje de Tepotzotlán, sobre la autopista México-Querétaro, con dirección a la Ciudad de México.

El percance ocurrió luego de que los presuntos delincuentes que lo tripulaban intentaran huir de elementos de la Guardia Nacional, quienes detectaron la situación irregular de la pesada unidad.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, los hechos se registraron en el carril 17B de la caseta de cobro, cuando personal de la Guardia Nacional División Carreteras realizaba labores de vigilancia y se percató de que al menos tres sujetos armados viajaban a bordo del tráiler y se incorporaron sin precaución y casi chocan con otra unidad.

Al marcarles el alto, los ocupantes aceleraron de manera intempestiva con la intención de evadir a las autoridades.

Persecución terminó en choque

La persecución duró apenas unos minutos, ya que al llegar a la plaza de cobro de Tepotzotlán el conductor perdió el control de la unidad, lo que provocó que el tráiler se impactara violentamente contra una de las cabinas.

El choque causó severos daños materiales tanto en la infraestructura de la caseta como en el propio vehículo de carga, además de que parte de la mercancía quedó regada sobre el pavimento.

Tras el accidente, los presuntos delincuentes lograron descender del tráiler y escapar a pie, aprovechando la confusión generada por el impacto. A pesar del operativo implementado por las fuerzas federales en la zona, hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas en relación con estos hechos.

Minutos después del choque, al lugar arribaron paramédicos y personal de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), quienes al inspeccionar la unidad localizaron al operador del tráiler amarrado dentro del camarote.

El chofer, visiblemente alterado, relató a los cuerpos de emergencia que había sido interceptado por un grupo de delincuentes armados, quienes lo despojaron del vehículo y lo mantuvieron privado de la libertad mientras intentaban huir con la carga.

El tráiler transportaba varias toneladas de sandía, mercancía que quedó esparcida en la zona de la caseta tras el impacto, lo que complicó aún más las labores de atención y limpieza. Grúas de gran capacidad fueron desplegadas para retirar tanto la cabina dañada como las cajas del doble semirremolque, así como para despejar la vialidad.

CAPUFE informó a través de sus canales oficiales que, debido al choque del tráiler en la caseta de cobro Tepotzotlán con dirección a la Ciudad de México, se registró una reducción de carriles, lo que generó intensa carga vehicular durante varias horas.

Personal operativo trabajó en el sitio para normalizar la circulación y garantizar la seguridad de los automovilistas.

Autoridades exhortaron a los conductores a manejar con precaución, respetar los señalamientos y atender las indicaciones del personal en la zona, mientras continúan las investigaciones para dar con los responsables del robo y posterior accidente.

Este hecho se suma a una serie de asaltos a transporte de carga registrados en la autopista México-Querétaro, considerada una de las más transitadas y, al mismo tiempo, de mayor incidencia delictiva en el país.