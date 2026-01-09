México

Jugo de ciruela, pera y jengibre: regulador intestinal y antioxidante, perfecto para el mediodía

Esta mezcla única aprovecha los beneficios de ingredientes frescos, ayudando a depurar el organismo y mantener el bienestar diario con un sabor diferente

(Gemini)
(Gemini)

La combinación de ciruela, pera y jengibre resulta una fórmula poderosa para quienes buscan una bebida natural, diferente y con beneficios reales para la salud digestiva.

Las ciruelas son famosas por su efecto regulador intestinal, la pera aporta fibra soluble y dulzor natural, y el jengibre suma un toque picante, además de sus reconocidas propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.

¿Por qué es bueno este jugo?

Este jugo es perfecto para quienes desean cuidar su digestión, combatir el estreñimiento y, al mismo tiempo, disfrutar una bebida refrescante y llena de sabor.

El jugo de ciruela, pera y jengibre es especialmente recomendable para el mediodía, cuando el cuerpo suele necesitar un impulso de energía y frescura.

Es muy fácil de preparar, utiliza frutas de temporada accesibles en México y no requiere azúcar añadida. Puedes personalizarlo con un toque de jugo de limón o agregar semillas de chía si buscas más fibra.

(Gemini)
(Gemini)

Receta de jugo de ciruela, pera y jengibre

Este jugo se prepara en cuestión de minutos, es apto para toda la familia y puede acompañar comidas o funcionar como snack saludable entre horas.

Tiempo de preparación

Preparar este jugo toma aproximadamente 8 minutos:

  • 3 minutos para lavar, pelar y cortar la fruta.
  • 2 minutos para licuar y mezclar.
  • 3 minutos para colar y servir.

Ingredientes

  1. 5 ciruelas rojas (pueden ser amarillas o negras, de temporada)
  2. 1 pera grande, madura
  3. 1 trozo pequeño de jengibre fresco (aprox. 1 cm, pelado)
  4. ½ taza de agua fría (puedes ajustar la cantidad según la textura deseada)
  5. Jugo de ½ limón (opcional)
  6. Hielo al gusto (opcional)

Cómo hacer jugo de ciruela, pera y jengibre, paso a paso

  1. Lava bien las ciruelas y la pera. Quita los huesos de las ciruelas y corta las frutas en trozos.
  2. Pela el jengibre y córtalo en láminas finas.
  3. Coloca las ciruelas, la pera, el jengibre y el agua en la licuadora.
  4. Licúa durante 1-2 minutos hasta obtener una mezcla homogénea y tersa.
  5. Si lo prefieres más líquido, agrega más agua o cuela el jugo antes de servir.
  6. Añade jugo de limón y hielo al gusto, mezcla y sirve en vasos altos.
(Gemini)
(Gemini)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estos ingredientes se obtienen 2 vasos grandes de jugo.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada vaso contiene aproximadamente:

  • Calorías: 80
  • Grasas: 0.3 g
  • Grasas saturadas: 0 g
  • Carbohidratos: 21 g
  • Azúcares: 13 g (naturales de la fruta)
  • Proteínas: 1 g
  • Fibra: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Este jugo se recomienda consumirlo inmediatamente para aprovechar su frescura y nutrientes. Puede conservarse en refrigerador hasta 12 horas, bien tapado, pero puede separarse y requerir agitar antes de beber.

