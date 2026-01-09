Jugo de ciruela, pera y jengibre: regulador intestinal y antioxidante, perfecto para el mediodía

La combinación de ciruela, pera y jengibre resulta una fórmula poderosa para quienes buscan una bebida natural, diferente y con beneficios reales para la salud digestiva.
Las ciruelas son famosas por su efecto regulador intestinal, la pera aporta fibra soluble y dulzor natural, y el jengibre suma un toque picante, además de sus reconocidas propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.
¿Por qué es bueno este jugo?
Este jugo es perfecto para quienes desean cuidar su digestión, combatir el estreñimiento y, al mismo tiempo, disfrutar una bebida refrescante y llena de sabor.
El jugo de ciruela, pera y jengibre es especialmente recomendable para el mediodía, cuando el cuerpo suele necesitar un impulso de energía y frescura.
Es muy fácil de preparar, utiliza frutas de temporada accesibles en México y no requiere azúcar añadida. Puedes personalizarlo con un toque de jugo de limón o agregar semillas de chía si buscas más fibra.
Receta de jugo de ciruela, pera y jengibre
Este jugo se prepara en cuestión de minutos, es apto para toda la familia y puede acompañar comidas o funcionar como snack saludable entre horas.
Tiempo de preparación
Preparar este jugo toma aproximadamente 8 minutos:
- 3 minutos para lavar, pelar y cortar la fruta.
- 2 minutos para licuar y mezclar.
- 3 minutos para colar y servir.
Ingredientes
- 5 ciruelas rojas (pueden ser amarillas o negras, de temporada)
- 1 pera grande, madura
- 1 trozo pequeño de jengibre fresco (aprox. 1 cm, pelado)
- ½ taza de agua fría (puedes ajustar la cantidad según la textura deseada)
- Jugo de ½ limón (opcional)
- Hielo al gusto (opcional)
Cómo hacer jugo de ciruela, pera y jengibre, paso a paso
- Lava bien las ciruelas y la pera. Quita los huesos de las ciruelas y corta las frutas en trozos.
- Pela el jengibre y córtalo en láminas finas.
- Coloca las ciruelas, la pera, el jengibre y el agua en la licuadora.
- Licúa durante 1-2 minutos hasta obtener una mezcla homogénea y tersa.
- Si lo prefieres más líquido, agrega más agua o cuela el jugo antes de servir.
- Añade jugo de limón y hielo al gusto, mezcla y sirve en vasos altos.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Con estos ingredientes se obtienen 2 vasos grandes de jugo.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Cada vaso contiene aproximadamente:
- Calorías: 80
- Grasas: 0.3 g
- Grasas saturadas: 0 g
- Carbohidratos: 21 g
- Azúcares: 13 g (naturales de la fruta)
- Proteínas: 1 g
- Fibra: 3 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Este jugo se recomienda consumirlo inmediatamente para aprovechar su frescura y nutrientes. Puede conservarse en refrigerador hasta 12 horas, bien tapado, pero puede separarse y requerir agitar antes de beber.