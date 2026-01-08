México

Jóvenes Escribiendo el Futuro 2026: cuánto dinero recibirán los beneficiarios este año

Se espera que el próximo pago del programa se realice el siguiente mes

Jóvenes Escribiendo el Futuro es una iniciativa del gobierno de México que brinda un apoyo económico bimestral a lo largo de los 10 meses del ciclo escolar, excluyendo julio y agosto por tratarse de vacaciones.

Esta beca se encuentra disponible en todas las entidades federativas del país y está destinada a estudiantes de licenciatura, técnico superior universitario o profesionales asociados que cursan en instituciones públicas catalogadas como “prioritarias”, promoviendo así su permanencia y la conclusión de sus estudios universitarios.

Las personas interesadas pueden consultar el “Buscador de Escuelas” en buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/escuelas para saber si su plantel está ubicado en una localidad prioritaria.

Jóvenes Escribiendo el Futuro abrirá un nuevo periodo de registros el 1 de octubre (Gobierno de México)

¿Cuánto dinero recibirán los beneficiarios de Jóvenes Escribiendo el Futuro?

Las autoridades anunciaron que el monto de la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro no sufrirá cambios, por lo que durante todo 2026 los beneficiarios continuarán recibiendo 5,800 pesos de manera bimestral. Cabe recordar que el recurso se deposita directamente y sin intermediarios a través de la tarjeta del Bienestar.

Además, si existe alguna inquietud o se requiere realizar una aclaración acerca del pago, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar ofrece atención a través del número 55 1162 0300, disponible de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y los sábados de 9:00 a 14:00, horario del centro de México, así como en sus canales oficiales de redes sociales.

Las autoridades anunciaron que el monto de la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro no sufrirá cambios, por lo que durante todo 2026 los beneficiarios continuarán recibiendo 5,800 pesos de manera bimestral.

¿Cuándo es el próximo pago del programa?

La entrega más reciente del apoyo económico para estudiantes de licenciatura se realizó en diciembre de 2025. Además, hasta el momento, las autoridades no han difundido el calendario oficial de pagos ni han confirmado la próxima fecha de depósito.

Sin embargo, las previsiones apuntan a que el siguiente pago podría llegar en febrero, en línea con el patrón de distribución de años previos.

El mecanismo para la entrega de los fondos incluye la publicación previa de un calendario oficial. En este documento se detalla el orden en que los beneficiarios reciben el dinero, el cual depende de la primera letra de la CURP de cada estudiante.

La dispersión de la beca continúa para estudiantes universitarios que ya cuentan con su Tarjeta del Bienestar. Crédito: X/@BecasBenito

¿Cómo saber si ya me llegó el pago de Jóvenes Escribiendo el Futuro?

Por otra parte, existen diferentes maneras de verificar si ya recibiste el pago de Jóvenes Escribiendo el Futuro: puedes consultar el Buscador de Estatus, revisar la aplicación del Banco Bienestar o acudir a los cajeros automáticos de la institución bancaria.

  • Buscador de Estatus: ingresar a la página del buscador buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/ con CURP a la mano.
  • Por teléfono: Marcando al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta.
  • App: Descarga la app del Banco Bienestar y consulta el saldo.

El objetivo del programa consiste en otorgar un apoyo económico que permita a estudiantes de este nivel educativo avanzar y finalizar sus estudios satisfactoriamente.

