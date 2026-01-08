El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es el tercero más puntual del mundo en 2025

(X/@samtheeairplane)

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) fue reconocido como el tercer aeropuerto más puntual del mundo en 2025, de acuerdo con la consultora Cirium.

Por segundo año consecutivo, el AICM alcanzó esta posición tras registrar un 86,55% de operaciones de salida efectuadas en tiempo, cifra que supera el 84,04% conseguido en 2024.

Este resultado, divulgado en el informe anual de puntualidad de Cirium cada enero, coloca al AICM únicamente detrás del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago de Chile y del Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad.

En ambos años, el aeropuerto mexicano mantuvo su lugar en el podio global, fortaleciendo su posición como referente en puntualidad aeroportuaria.

Cuántas operaciones tiene el AICM en el año

En total, el AICM realizó 295.737 operaciones que salieron dentro de los primeros 15 minutos respecto al horario programado en 2025, de acuerdo con la nota institucional del propio aeropuerto.

Esta cifra consolida al AICM como la terminal aérea con mejor desempeño en puntualidad de todo México y una de las más destacadas de la región.

Foto: Cuartoscuro

Chile y Arabia Saudita encabezaron el ranking internacional.

El liderazgo del AICM en América Latina acentúa su relevancia y el aumento de su prestigio entre los aeropuertos más puntuales del mundo, distanciándose de otras terminales importantes de la región.

La mejora en los niveles de puntualidad del AICM se atribuye a la disminución de operaciones en horarios saturados, medida implementada desde 2023, y a una reordenación en los horarios programados para despegues y llegadas.

La administración del aeropuerto, junto a la comunidad aeroportuaria, ha priorizado un control estricto de las operaciones por hora autorizadas y acciones para evitar el uso indebido de los horarios de aterrizaje y salida.

Este trabajo coordinado, que involucra a aerolíneas, proveedores de servicios, autoridades aeronáuticas y controladores, ha permitido fortalecer la puntualidad y la calidad del servicio en beneficio de los usuarios, refiere la nota institucional del AICM.

A nivel nacional y regional, el aeropuerto capitalino sostiene el liderazgo en puntualidad, de acuerdo tanto con la consultora Cirium como con las autoridades mexicanas. Esta posición fortalece la confianza de los pasajeros y de las operadoras aéreas, distanciando al AICM de otros recintos de referencia en el continente.

En cuanto a las aerolíneas, Cirium designó nuevamente a Aeroméxico como la más puntual del mundo por segundo año consecutivo, tras realizar 188.859 operaciones en 23 países con un 90% de puntualidad. Este reconocimiento consolida la imagen de México como actor destacado en el transporte aéreo internacional eficiente.

El trabajo conjunto y el rigor en los procedimientos operativos han sido clave para que el AICM alcance estándares de eficiencia sobresalientes, lo que ha mejorado la experiencia de viaje y reforzado su posición de liderazgo en la industria aérea mundial.