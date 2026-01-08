Clara Brugada ordena monitoreo permanente de denuncias por compra y venta ilegal de animales en CDMX

La medida será acompañada de acciones destinadas a reforzar la vigilancia y prevenir actividades que vulneren normativas vigentes sobre la protección de especies.| Crédito: Jesus Áviles, Infobae México.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, condenó de manera categórica la compra y venta de animales de cualquier especie, tanto en el sector público como en el privado, y aseguró que el gobierno capitalino mantendrá un monitoreo permanente de las denuncias ciudadanas con el objetivo de disminuir y erradicar esta práctica ilegal.

“Estaremos muy al tanto con las denuncias que nos hagan para que podamos intervenir de inmediato”, expresó la mandataria durante una conferencia de prensa en la que abordó diversos temas, entre ellos las obras de remodelación de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

En este contexto, Brugada Molina informó que se implementará un operativo de seguridad en el Mercado de Sonora, sitio históricamente señalado por la compra y venta de animales.

Nueva estrategia plantea medidas rigurosas, alternativas para negocios y coordinación institucional para abordar una problemática histórica en la capital mexicana. (FB/VaPorSusDerechos)

Subrayó que esta actividad se encuentra prohibida y está tipificada como delito, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad de México, específicamente en su Artículo 25, Fracción V, que sanciona la comercialización de animales sintientes.

La Jefa de Gobierno enfatizó que la erradicación de este tipo de comercio es una prioridad para su administración, ya que atenta contra el bienestar animal y fomenta prácticas de maltrato, explotación y tráfico ilegal de especies. Reiteró que el respeto a la vida y a la integridad de los animales es un principio fundamental de su gobierno, por lo que no se tolerarán actividades que vulneren estos derechos.

Asimismo, Brugada Molina reconoció la labor altruista de las y los comerciantes del Mercado de Sonora que han identificado la compra y venta de animales como una problemática y han manifestado su disposición para cambiar de giro comercial. En este sentido, destacó que el gobierno capitalino no solo busca sancionar, sino también acompañar y apoyar a quienes decidan transitar hacia actividades económicas legales y sustentables.

Monitoreo constante en la Ciudad de México refuerza acciones inéditas para enfrentar el comercio ilegal de animales en mercados tradicionales y puntos críticos urbanos. Foto: (Archivo Infobae)

“Reconozco a los comerciantes por no solo aceptar que se trata de un comercio ilegal y que era necesario cambiar de giro, sino también les ofrezco apoyo con los recursos que tenemos en el Fondo para el Desarrollo Social (Fondeso) para el pequeño comercio, para que puedan financiar sus nuevos giros y comercios dentro del Mercado de Sonora”, aseguró la mandataria.

La Jefa de Gobierno también reconoció la labor de la alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra Álvarez, por impulsar acuerdos con las y los locatarios del mercado, con el objetivo de garantizar el bienestar de los animales y avanzar en la regularización de las actividades comerciales del lugar. Destacó que el trabajo coordinado entre el gobierno central y las alcaldías es clave para lograr resultados efectivos y sostenibles.

Finalmente, Clara Brugada reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier acto de compra, venta o maltrato animal, y subrayó que la participación social es fundamental para erradicar estas prácticas. Afirmó que su administración continuará fortaleciendo las acciones de vigilancia, prevención y concientización, con el fin de construir una ciudad más justa, solidaria y respetuosa de los derechos de los animales.