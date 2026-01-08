Christian Nodal anunció concierto en la Plaza de Toros “La México” de CDMX: esta será la fecha

Christian Nodal se presentará por segunda ocasión en la Plaza de Toros "La México" - (Jovani Pérez/ Infobae)

Christian Nodal dará un concierto de gran formato en la Plaza de Toros “La México”, uno de los recintos más emblemáticos e icónicos de la Ciudad de México. El artista, originario de Caborca, Sonora, regresará a este escenario por segunda ocasión, reafirmando su conexión con el público capitalino.

La fecha programada es el 30 de mayo de 2026, un anuncio que generó expectativa inmediata entre sus seguidores. El cantante ya había pisado este recinto en marzo de 2025, experiencia que marcó un punto relevante en su carrera por la magnitud del foro.

La venta general de boletos aún no inicia, ya que comenzará el próximo 12 de enero a partir de las 11:00 horas. Con este anuncio, Nodal suma un nuevo capítulo en su trayectoria dentro de los escenarios más importantes del país.

Un recorrido por los grandes escenarios de la ciudad

El mexicano conquistó el Foro Sol de la CDMX en el 2023 (Foto: Instagram/@nodal)

A lo largo de su carrera, Christian Nodal ha demostrado su capacidad para convocar a miles de asistentes en recintos de gran aforo. Su presencia en espacios emblemáticos de la capital ha sido constante, consolidándolo como una figura central del regional mexicano actual.

Entre estos hitos destaca su presentación en el entonces Foro Sol, donde reunió a más de 65 mil personas, una cifra que reflejó el alcance de su música y la fidelidad de su audiencia.

Además, el Auditorio Nacional ha sido otro de los foros donde el cantante ha logrado funciones con localidades agotadas, confirmando que su éxito no depende de un solo formato, sino de una base musical sólida.

Éxitos musicales por encima de la polémica

Actualmente es uno de los referentes del regional mexicano - (EFE/Rodrigo Jiménez)

Pese a las controversias relacionadas con su vida personal, Christian Nodal ha mantenido una carrera activa y vigente. Sus canciones han marcado tendencia dentro del regional mexicano y continúan posicionándose entre las favoritas del público.

Temas como “Adiós amor”, “De los besos que te di”, “Ya no somos ni seremos”, “Pa’ olvidarme de ella” y “El amigo” forman parte de un repertorio que conecta con distintas generaciones y emociones.

Este respaldo musical ha sido fundamental para que el cantante siga llenando recintos de gran tamaño, demostrando que su propuesta artística permanece en el centro de la conversación musical.

La Plaza de Toros México, escenario clave en 2026

Por primera vez en su carrera Edén Muñoz cantará en "La México" - (IG/Edén Muñoz)

La Plaza de Toros México vive una etapa de fuerte actividad musical con una agenda diversa que abarca distintos géneros y públicos. Durante los próximos meses de 2026, el recinto será sede de artistas nacionales e internacionales.

Próximos eventos:

• Kanye West (30 y 31 de enero)

• Palomazo Norteño (14 de febrero)

• Carlos Rivera – Vida México (9 de mayo)

• Banda MS (23 de mayo)

• Christian Nodal (30 de mayo)

• Los Ángeles Azules (6 de junio)

• Edén Muñoz (17 de octubre)

Con primeras veces y regresos esperados, la Plaza de Toros México se consolida como uno de los puntos principales de la música en vivo del país.