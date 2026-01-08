México

Alicia Villarreal comparte inquietante mensaje en medio de rumores sobre crisis con Cibad Hernández

Las versiones sobre una solicitud de dinero por parte del creador de contenido a la intérprete de regional mexicano aumentaron los rumores acerca de distanciamiento en la pareja

Alicia Villarreal publica mensaje en
Alicia Villarreal publica mensaje en Instagram que desata rumores de crisis con Cibad Hernández. Crédito: IG/lavillarrealmx

Alicia Villarreal volvió a acaparar la atención pública luego de que publicara un inquietante mensaje en su cuenta de Instagram, el cual fue interpretado como una indirecta a Cibad Hernández, su novio.

Sus palabras cobraron relevancia rápidamente en redes sociales, por lo que algunos aseguraron que su relación con el creador de contenido podría estar atravesando una fuerte crisis.

El creador de contenido aseguró que los chismes se deben de tratar con humor. Crédito: Instagram: Cibad Hernández

Problemas de dinero habrían afectado la relación

Después de las celebraciones de fin de año, se dio a conocer que la pareja habría enfrentado algunos problemas económicos luego de que Hernández le pidiera miles de pesos a la intérprete de regional mexicano.

“Cibad llegó a decirle a Alicia Villarreal que sus ex mujeres lo estaban extorsionando supuestamente que le estaban pidiendo dinero, que porque querían salir a decir no se qué tantas cosas de él, y que él quería calmar la historia”, contó Jorge Carbajal en el programa En Shock.

Pese a la cercanía que la pareja ha demostrado tener desde que hicieron público su romance, Carbajal aseguró que “La Güerita Consentida" se negó a prestarle dinero.

“Cibad le pidió 12 mil dólares, que supuestamente lo estaban extorsionando. Que supuestamente cuando le dijo eso, Alicia Villarreal dijo: ‘¿Y a mí qué? Que salgan y hablen, es tu problema’“, agregó.

Cibad Hernández habría solicitado 12
Cibad Hernández habría solicitado 12 mil dólares a Alicia Villarreal alegando extorsión por parte de sus ex parejas. (IG, Alicia Villarreal - Cibad Hernández)

El inquietante mensaje de Alicia Villarreal tras supuesta crisis

Después de que Jorge Carbala reveló la supuesta cantidad de dinero que Cibad Hernández le pidió a la intérprete de éxitos como “Te quedó grande la yegua” y “Te aprovechas”, surgió un nuevo mensaje de Villarreal.

A través de sus historias de Instagram, la cantante reposteó una reflexión en la que fue etiquetada, la cual desató especulaciones sobre su actual relación sentimental.

“Y llega el momento donde tocas fondo. Te das cuenta que te perdiste, te olvidaste por completo de ti, inconsciente le das prioridad a la idealización. La única responsable de levantarte y reconstruirte cuando se te cae la venda de la dependencia eres tú”, se lee en la historia.

El mensaje de Alicia Villarreal
El mensaje de Alicia Villarreal en redes sociales fue interpretado como una reflexión sobre dependencia emocional y reconstrucción personal. (Captura de pantalla)

La respuesta de Cibad Hernández ante la polémica

Alicia Villarreal no ha dado declaraciones sobre el tema, pero Hernández ya respondió a través de su cuenta personal de Instagram. Sin recurrir a comunicados o mensajes formales, el creador de contenido optó por el humor.

A los chismes hay que tratarlos con humor”, colocó en la descripción de un video en el que se burla de la supuesta plática que tuvo con Villarreal.

Sus seguidores se sumaron con comentarios que hacían alusión a la fuerte cantidad de dinero que le habría pedido a la cantante, mientras que otros optaron por enviarle sus mejores deseos pese a que su relación ha estado en el ojo del huracán en más de una ocasión.

