Refugio Franciscano, la disputa por un predio en donde rescataron a más de 900 animales y que provocó cierres en la México-Toluca

Activistas denuncian maltrato durante desalojo del Refugio Franciscano. (Ref_Franciscano)

La manifestación y el cierre vehicular que comenzó alrededor de las 11:00 de la mañana en la carretera México-Toluca a la altura de la colonia Lomas de Vista Hermosa, alcaldía Cuajimalpa, es resultado de una disputa por un predio que data de 2009, entre la Fundación Haghenbeck y el Refugio Franciscano.

Sin embargo, el problema escaló el 11 de diciembre de 2025, cuando a través de una resolución judicial se determinó el desalojo del Refugio Franciscano tras décadas de operación del albergue animal.

Aquel jueves, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llevaron a cabo un operativo para ejecutar lo ordenado; sin embargo, el refugio obtuvo un amparo a través del cual buscaban recuperar el lugar.

Casos de maltrato animal, asegura la Fiscalía CDMX

A través de una conferencia de prensa, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aclaró que el operativo llevado a cabo el día de hoy, 7 de enero de 2025, por elementos de seguridad se debe a denuncias de maltrato animal y que la disputa por el predio es independiente a las acciones emprendidas por el gobierno capitalino.

La disputa de un predio en Cuajimalpa ha generado protestas debido a que se encontraba un refugio de animales que, según la versión de autoridades capitalinas, se encuentran en mal estado. (Foto: Gob CDMX)

Durante el encuentro con medios se aseguró que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) documentaron casos de maltrato animal, señalando que varios perros y gatos se encontraban en estado crítico de salud.

Se identificaron problemas como hacinamiento, falta de ventilación, acumulación de desechos y uso de medicamentos caducados.

Los animales fueron trasladados a instalaciones de la Secretaría del Medio Ambiente Capitalina (Sedema) en el Ajusco, y los casos más delicados, a hospitales veterinarios públicos y privados.

Pese manifestación operativo permitió el rescate de más de 900 animales

La intervención oficial se realizó tras una orden judicial, resultado de múltiples denuncias de maltrato y condiciones inadecuadas en el refugio.

Según la titular de la FGJCDMX, Bertha Alcalde, 936 animales fueron rescatados, de los cuales al menos 798 presentaron signos compatibles con maltrato o crueldad. Además, 20 animales requirieron hospitalización y 21 fallecieron fuera del inmueble antes del operativo.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México,Clara Brugada, afirmó que el gobierno capitalino no tiene interés en el predio, limitándose a cumplir la resolución judicial.

Gobierno de la CDMX acusa maltrato animal en Refugio Franciscano. (Foto: Gob CDMX)

Brugada anunció el traslado de la mayoría de los animales a un espacio administrado por la ciudad y adelantó la presentación de una iniciativa de ley para regular refugios y albergues de animales, con el objetivo de garantizar su protección y bienestar.

Refugio Franciscano asegura que se trata de una “Injusticia enorme”

“El Refugio Franciscano acreditó ser un verdadero albergue de animalitos”. Así lo informó esta organización a través de sus redes sociales, donde detalló que la alcaldía Cuajimalpa determinó durante 2022 que las instalaciones del refugio se encontraban en “óptimas condiciones”.

El refugio destacó que este 7 de enero de 2026, las autoridades desplegaron un operativo de seguridad que calificaron como desproporcionado, y afirmaron que apartar a los animales de las personas que los conocen y cuidan constituye una forma de maltrato:

“Separar a los animalitos de quienes los conocen y los cuidan es maltrato. En este momento están asustados, estresados y en manos de desconocidos. Eso no es un rescate. El Refugio Franciscano lleva años rescatando, cuidando y dando en adopción a miles de animalitos, sin apoyo del gobierno, únicamente con la ayuda de la sociedad y con recursos propios”.

El Refugio Franciscano aseguró que el gobierno de la Ciudad de México se “está llevando animalitos sin dar información clara, incluidos gatitos... no se le está dando voz al refugio, ni la oportunidad de defenderse”.

Datos destacados sobre el desalojo de Refugio Franciscano

Operativo nocturno en Cuajimalpa concluyó con la recuperación de 936 perros y gatos del Refugio Franciscano.

Denuncias documentadas de maltrato animal motivaron la intervención judicial y administrativa.

Disputa legal entre la Fundación Antonio Haghenbeck y el Refugio Franciscano por la propiedad y destino de los animales.

Traslado de animales a instalaciones públicas y privadas, con atención prioritaria para los casos críticos.

Medidas gubernamentales anunciadas para regular refugios y fortalecer la protección animal en la ciudad.