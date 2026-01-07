México

Motociclista arrastrado en Iztapalapa: cuántos años de cárcel podría enfrentar la mujer que lo atropelló

La presunta responsable, Gaby “N”, permanece prófuga mientras familiares exigen reclasificar el delito a homicidio doloso

¿Cuántos años podría pasar en
¿Cuántos años podría pasar en prisión la mujer que atropelló a un motociclista en Iztapalapa? (Anayeli Tapia/Infobae)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) investiga como homicidio culposo la muerte de Roberto Hernández, motociclista de 52 años que fue arrollado y arrastrado por un automóvil en calles de Iztapalapa. La presunta responsable ha sido identificada extraoficialmente como Gaby “N”, quien permanece no localizada.

Cronología del hecho

El incidente ocurrió después de las 22:00 horas del 3 de enero, en el cruce de Periférico Oriente y Eje 6 Sur, en la colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero. Roberto Hernández, repartidor, se dirigía a recoger a su pareja del trabajo cuando fue embestido por la parte trasera mientras circulaba en su motocicleta.

Revelan nuevo video del atropellamiento de un motociclista en la alcaldía Iztapalapa, en CDMX. (X/c4jimenez)

Tras el impacto, la víctima quedó atrapada bajo el vehículo, un Honda City azul, que continuó su marcha y lo arrastró hasta el cruce de las calles Francisco Mujica y Félix Palavicini, en la colonia Constitución de 1917. De acuerdo con videos de cámaras de vigilancia, un tope permitió que el cuerpo fuera liberado.

Las imágenes del momento comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde también surgieron versiones que vinculaban a la víctima con actividades delictivas, afirmando que por eso lo habían atropellado. Estas afirmaciones fueron desmentidas por familiares, personas cercanas y los videos, pues Roberto Hernández no tenía antecedentes penales y era un trabajador activo.

Localización del vehículo

La mañana del 5 de enero, vecinos de la colonia Ciudad Lago, en el municipio de Nezahualcóyotl, reportaron un automóvil Honda City azul abandonado en la calle Lago Zaima, esquina con Eje 4.

Así fue como Gaby "N" llegó a su casa y guardó su auto, luego de atropellar a un motociclista en Iztapalapa. (Tiktok: Oswaldo Muller)

El vehículo presentaba daños visibles en la parte frontal, la cajuela abierta y ya no contaba con placas de circulación.

El aseguramiento fue realizado de manera coordinada entre la FGJCDMX y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), como parte de las diligencias para integrar la carpeta de investigación.

¿Quién es Gaby “N”, la presunta responsable?

Información difundida de manera extraoficial señala que la presunta responsable es Gaby “N”, de 43 años, quien se desempeñaba como enfermera y habría trabajado en el Hospital Juárez de México. También se le atribuyen estudios en Enfermería Obstétrica y una maestría en Administración de Hospitales.

De acuerdo con testimonios recabados por el periodista Carlos Jiménez (C4 Jiménez), familiares señalaron que, tras el incidente, Gaby “N” llegó a su domicilio en la colonia Ciudad Lago visiblemente alterada. Permaneció en el lugar solo algunos minutos, recogió pertenencias y salió nuevamente. Desde entonces, no ha sido localizada. Se presume que antes de abandonar el vehículo retiró las placas de circulación.

El caso del motociclista arrastrado
El caso del motociclista arrastrado por un automóvil en Iztapalapa sigue abierto. Esto es lo que se sabe hasta ahora sobre la mujer que huyó tras el hecho y el vehículo implicado.

Sin embargo, videos compartidos después por Oswaldo Muller muestran que la mujer llegó actuando normal a su casa e incluso se le ve aparcando su carro al interior de su domicilio.

En redes sociales ha circulado la imagen de una credencial de elector atribuida a la presunta responsable, y aunque la autoridad únicamente ha confirmado que ella figura como titular del automóvil involucrado, los nuevos videos dejan ver que ella sí iba al volante al momento de los hechos.

¿Qué establece la ley sobre la posible condena?

El Código Penal de la Ciudad de México establece que la pena por privar de la vida a una persona varía según la calificación del delito. Si el caso se mantiene como homicidio culposo por tránsito de vehículo, es decir, sin intención de causar la muerte, la sanción prevista es de 3 a 8 años de prisión, además de la suspensión de la licencia de conducir.

El artículo 140 contempla que la pena puede aumentar hasta 13 años cuando existen agravantes, como huir del lugar de los hechos, omitir el auxilio a la víctima o incurrir en conducción imprudente.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

En caso de que la Fiscalía logre acreditar dolo —por ejemplo, si se demuestra que la persona conductora fue consciente de que arrastraba a la víctima y aun así continuó su trayecto—, el delito podría reclasificarse como homicidio doloso. En ese supuesto, la condena iría de 8 a 20 años de prisión, conforme al artículo 123 del Código Penal local. A ello podría sumarse una sanción adicional por omisión de auxilio, que contempla una multa de entre 15 y 60 días.

La legislación también prevé la prisión preventiva justificada cuando existe riesgo de sustracción de la justicia, como ocurre cuando la persona señalada evade la acción penal.

Exigencia de reclasificación del delito

Durante los servicios funerarios de Roberto Hernández, familiares, amigos y miembros de la comunidad biker solicitaron que el caso no sea tratado como un hecho culposo. La familia pidió de manera explícita que el delito sea reclasificado como homicidio doloso, al considerar que la gravedad de los hechos amerita una sanción mayor.

“Exigimos que el delito no sea considerado homicidio culposo, sino que se reclasifique a homicidio doloso para que la sanción sea proporcional a la gravedad de lo ocurrido”, expresó uno de sus familiares.

El caso derivó en movilizaciones de motociclistas y repartidores de aplicaciones, quienes desde el 5 de enero han exigido justicia para la víctima y su familia.

Temas Relacionados

Motociclista arrolladoIztapalapaCDMXGaby GómezPenas de prisiónmexico-noticias

