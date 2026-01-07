México

Frío CDMX: activan alerta amarilla en estas tres alcaldías para el amanecer de este jueves 8 de enero

Las temperaturas esperadas serán de 4 a 6 grados Celsius, informó Protección Civil de la Ciudad de México

Activan alerta amarilla en tres
Activan alerta amarilla en tres alcaldías de la CDMX para este jueves 8 de enero. Crédito: Cuartoscuro

Continuarán las bajas temperaturas para el amanecer en la Ciudad de México y será el caso de este jueves 8 de enero, detalló la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido este miércoles 7 de enero en sus redes sociales oficiales.

Se trata de tres alcaldías que amanecerán con ambiente frío para este jueves 8 de enero, de acuerdo con la dependencia capitalina de Protección Civil.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a las demarcaciones afectadas o vivir en ellas.

La mañana de este miércoles se registraron temperaturas bajas en la capital del país Crédito: Facebook/ Juan Diego Jímenez Fdz

Serán las alcaldías: Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco que registrarán temperaturas bajas para el amanecer de este próximo jueves 8 de enero.

La SGIRPC de la Ciudad de México mencionó que estas tres alcaldías de la capital del país mencionadas anteriormente registrarán temperaturas bajas y será activada la alerta amarilla.

Indicó que las temperaturas que se prevén serán de 4 a 6 grados Celsius, de acuerdo con lo indicado por esta dependencia local.

Ante esto, lanzó una serie de recomendaciones a la población en general por las bajas temperaturas esperadas para la mañana de este jueves 8 de enero.

  • Abrigarse adecuadamente, cubriendo nariz y boca.
  • Evita cambios bruscos de temperatura.
  • Resguarda mascotas del frío; no las dejes a la intemperie.
  • Ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.
Protección Civil lanzó una serie
Protección Civil lanzó una serie de recomendaciones por este pronóstico. Crédito: Cuartoscuro.

¿A qué hora comenzarán las bajas temperaturas en estas dos alcaldías para la mañana de este jueves 8 de enero?

Protección Civil de la Ciudad de México anunció que será de las 00:00 a 08:00 horas cuando se registren las temperaturas bajas en las seis alcaldías mencionadas anteriormente para el amanecer de este jueves 8 de enero, por lo que es importante tomar las precauciones indicadas por parte de las autoridades capitalinas.

Por otra parte, se pusieron a disposición los teléfonos de emergencia oficiales de la Secretaría de Gestión Integral en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.

Continuarán las bajas temperaturas para
Continuarán las bajas temperaturas para el amanecer de este próximo jueves 8 de enero. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Es importante estar al pendiente de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en caso de que exista algún cambio relacionado con el pronóstico del clima para las siguientes 24 horas en la Ciudad de México.

De igual manera, atender las indicaciones y recomendaciones emitidas por la dependencia capitalina por las bajas temperaturas esperadas para este miércoles 7 de enero en las alcaldías mencionadas anteriormente.

En caso de presentar alguna complicación de salud debido al ambiente frío que se ha registrado en los últimos días en la Ciudad de México, es importante acudir al centro de salud más cercano para la pronta atención y que, en caso de que se diagnostique una enfermedad, no se complique.

Temas Relacionados

ClimaClima CDMXCDMXTemperaturas BajasBajas TemperaturasFríoFrío CDMXAlerta Amarillamexico-noticias

