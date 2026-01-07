Fiscalía de CDMX confirma casos de maltrato animal en Refugio Franciscano, Brugada anuncia iniciativa para regular albergues

Refugio Franciscano desalojo Alcaldía Cuajimalpa CDMX (Especial)

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó que se confirmaron los casos de maltrato animal en el Refugio Franciscano, ubicado en la alcaldía Cuajimalpa, el cual desde hace se encuentra en una disputa legal entre los dueños del predio y el personal que opera el albergue de animales.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina indicó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) documentaron el maltrato animal en el refugio, detectando que algunos de los animales están en “situación crítica” de salud.

Brugada Molina aclaró que el gobierno de la Ciudad de México no tiene interés en intervenir en el predio del refugio y respetarán la decisión judicial que se emita tras las investigaciones.

Agregó que la mayoría de los perros y gatos del refugio serán trasladados a un “espacio” a cargo del gobierno capitalino, en la zona del Ajusco.

No obstante, los que tengan un estado de salud delicado serán llevados al Hospital Veterinario y a los centros de la Brigada de Vigilancia Animal, así como a veterinarias privadas.