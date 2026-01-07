México

Euro: cotización de cierre hoy 7 de enero en México

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

En la pasada jornada el euro se negoció al cierre a 20,99 pesos mexicanos en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,02% comparado con el dato de la sesión previa, que fue de 20,99 pesos, reporta Dow Jones.

Con respecto a la última semana, el euro registra una disminución 0,7%, por lo que en el último año aún mantiene un descenso del 3,84%.

Respecto a fechas pasadas, cambió el sentido del resultado previo, en el que marcó un ascenso del 0,39%, mostrándose incapaz de establecer una tendencia definida. La volatilidad de esta semana fue claramente inferior a la acumulada en el último año, lo que manifiesta que en esta última fase está tendiendo menos alteraciones de lo que indica la tendencia general.

