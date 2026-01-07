Euro: cotización de cierre hoy 7 de enero en México

En la pasada jornada el euro se negoció al cierre a 20,99 pesos mexicanos en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,02% comparado con el dato de la sesión previa, que fue de 20,99 pesos, reporta Dow Jones.
Con respecto a la última semana, el euro registra una disminución 0,7%, por lo que en el último año aún mantiene un descenso del 3,84%.
Respecto a fechas pasadas, cambió el sentido del resultado previo, en el que marcó un ascenso del 0,39%, mostrándose incapaz de establecer una tendencia definida. La volatilidad de esta semana fue claramente inferior a la acumulada en el último año, lo que manifiesta que en esta última fase está tendiendo menos alteraciones de lo que indica la tendencia general.
Más Noticias
Julio Preciado se despide en el Auditorio Nacional: fecha y precios para la leyenda de la banda en ‘Por Siempre’
El ícono de la banda sinaloense dirá adiós a los escenarios este 2026, repasando los grandes éxitos que marcaron su carrera con Banda Limón y Banda El Recodo, y sumando el toque especial de su próximo cumpleaños número 60
SAT reduce el tiempo para entregar el saldo a favor de los contribuyentes este 2026
Una nueva disposición fijará un tiempo récord para entregar los excedentes, beneficiando a personas físicas y morales
Los Ardillos, el grupo criminal detrás del desplazamiento del padre Filiberto Velázquez de Guerrero: “uno tiene que caminar por terrenos complicados”
El sacerdote seguirá enfocándose en el fortalecimiento del tejido social y la defensa de derechos humanos
Jóvenes Construyendo el Futuro 2025: qué necesito llevar para recoger mi tarjeta Bienestar y recibir los más de 9 mil pesos
A través del plástico los nuevos aprendices podrán cobrar el dinero que entrega el programa
Metro CDMX y Metrobús hoy 7 de enero: reportan retrasos en Línea 3 del STC
Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles
MÁS NOTICIAS