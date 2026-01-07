México

Esta es la bebida rica en antioxidantes que ayuda a desinflamar y mejorar la digestión

Una infusión para quienes buscan reducir la inflamación, mejorar la digestión y comenzar el día con una bebida ligera

Una infusión para quienes buscan reducir la inflamación, mejorar la digestión y comenzar el día con una bebida ligera

¿Quién no ha sentido, alguna vez, la necesidad de arrancar el día con una infusión que alivie molestias y ayude a sentirse liviano? Esta bebida combina el poder cítrico de la naranja, los antioxidantes de los frutos rojos y el frescor de la menta, brindando un pequeño ritual matinal que recuerda a los remedios caseros de las abuelas, pero con un giro moderno y colorido.

Ideal para quienes buscan una alternativa natural para acompañar el desayuno o iniciar la jornada con energía y bienestar.

Los ingredientes seleccionados no son casualidad: la naranja aporta vitamina C y compuestos antiinflamatorios, los arándanos (blueberries) y frambuesas son conocidos por su alto contenido en polifenoles antioxidantes, y la menta suma un efecto digestivo y refrescante.

Es una bebida que, además de cuidar el cuerpo, conquista por su aroma y color, y se adapta fácilmente a diferentes temporadas y preferencias de frutas frescas.

Infusión natural de naranja, frutos rojos y menta, rica en antioxidantes, ideal para desinflamar y favorecer la digestión desde la primera hora del día

Receta de bebida desinflamatoria

Esta receta es la opción perfecta para quienes buscan una bebida matinal fácil de preparar y con ingredientes naturales. Solo necesitas agua caliente, una rodaja de naranja, algunos frutos rojos y hojas frescas de menta.

La infusión se prepara en minutos y puede ser personalizada con otros cítricos o berries de estación, según tu gusto o lo que tengas en casa.

La clave está en dejar reposar los ingredientes en agua caliente para que liberen todos sus sabores y propiedades. Es una bebida suave, sin azúcar añadida, que acompaña muy bien después del desayuno, ayudando a la digestión y aportando ligereza.

Tiempo de preparación

La preparación de esta bebida desinflamatoria lleva aproximadamente 5 minutos en total:

  • Preparación de ingredientes: 2 minutos.
  • Tiempo de infusión/reposo: 3 minutos.

Ingredientes

  • Una taza de agua caliente (aproximadamente 250 ml)
  • Una rodaja de naranja
  • Arándanos (blueberries)
  • Frambuesas
  • 2-3 hojas frescas de menta

Cómo hacer la bebida desinflamatoria, paso a paso

  1. Calienta el agua hasta que esté bien caliente pero no hirviendo.
  2. Coloca en una taza la rodaja de naranja, los arándanos, las frambuesas y las hojas de menta.
  3. Vierte el agua caliente sobre los ingredientes.
  4. Deja reposar durante 3 minutos para que los sabores y propiedades se liberen.
  5. Remueve suavemente con una cuchara y disfruta después del desayuno.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta está pensada para 1 porción individual.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de esta bebida contiene aproximadamente:

  • Calorías: 25
  • Grasas: 0 g
  • Grasas saturadas: 0 g
  • Carbohidratos: 6 g
  • Azúcares: 5 g
  • Proteínas: 0 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

Infusión natural de naranja, frutos rojos y menta, rica en antioxidantes, ideal para desinflamar y favorecer la digestión desde la primera hora del día

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Esta bebida es ideal para consumirse inmediatamente después de preparada, para aprovechar al máximo el sabor y las propiedades de los ingredientes frescos. Si lo deseas, puedes mantenerla en la heladera por hasta 12 horas, pero se recomienda consumirla lo antes posible.

En resumen:

  • Es una bebida natural elaborada con naranja, frutos rojos y menta, reconocida por su alto contenido en antioxidantes.
  • Ayuda a desinflamar el organismo y a mejorar la digestión de forma suave y natural.
  • La naranja aporta vitamina C y flavonoides con efecto antiinflamatorio.
  • Los arándanos y frambuesas contienen polifenoles antioxidantes que protegen las células.
  • La menta favorece la digestión y ayuda a reducir la sensación de pesadez abdominal.
  • No contiene azúcar añadida y aporta aproximadamente 25 calorías por porción.
  • Su preparación es rápida y sencilla, lista en alrededor de cinco minutos.
  • Se recomienda consumirla después del desayuno o a media mañana.

