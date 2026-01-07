Esta es la bebida rica en antioxidantes que ayuda a desinflamar y mejorar la digestión

Una infusión para quienes buscan reducir la inflamación, mejorar la digestión y comenzar el día con una bebida ligera

¿Quién no ha sentido, alguna vez, la necesidad de arrancar el día con una infusión que alivie molestias y ayude a sentirse liviano? Esta bebida combina el poder cítrico de la naranja, los antioxidantes de los frutos rojos y el frescor de la menta, brindando un pequeño ritual matinal que recuerda a los remedios caseros de las abuelas, pero con un giro moderno y colorido.

Ideal para quienes buscan una alternativa natural para acompañar el desayuno o iniciar la jornada con energía y bienestar.

Los ingredientes seleccionados no son casualidad: la naranja aporta vitamina C y compuestos antiinflamatorios, los arándanos (blueberries) y frambuesas son conocidos por su alto contenido en polifenoles antioxidantes, y la menta suma un efecto digestivo y refrescante.

Es una bebida que, además de cuidar el cuerpo, conquista por su aroma y color, y se adapta fácilmente a diferentes temporadas y preferencias de frutas frescas.

Infusión natural de naranja, frutos rojos y menta, rica en antioxidantes, ideal para desinflamar y favorecer la digestión desde la primera hora del día

Receta de bebida desinflamatoria

Esta receta es la opción perfecta para quienes buscan una bebida matinal fácil de preparar y con ingredientes naturales. Solo necesitas agua caliente, una rodaja de naranja, algunos frutos rojos y hojas frescas de menta.

La infusión se prepara en minutos y puede ser personalizada con otros cítricos o berries de estación, según tu gusto o lo que tengas en casa.

La clave está en dejar reposar los ingredientes en agua caliente para que liberen todos sus sabores y propiedades. Es una bebida suave, sin azúcar añadida, que acompaña muy bien después del desayuno, ayudando a la digestión y aportando ligereza.

Tiempo de preparación

La preparación de esta bebida desinflamatoria lleva aproximadamente 5 minutos en total:

Preparación de ingredientes: 2 minutos.

Tiempo de infusión/reposo: 3 minutos.

Ingredientes

Una taza de agua caliente (aproximadamente 250 ml)

Una rodaja de naranja

Arándanos (blueberries)

Frambuesas

2-3 hojas frescas de menta

Cómo hacer la bebida desinflamatoria, paso a paso

Calienta el agua hasta que esté bien caliente pero no hirviendo. Coloca en una taza la rodaja de naranja, los arándanos, las frambuesas y las hojas de menta. Vierte el agua caliente sobre los ingredientes. Deja reposar durante 3 minutos para que los sabores y propiedades se liberen. Remueve suavemente con una cuchara y disfruta después del desayuno.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta está pensada para 1 porción individual.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de esta bebida contiene aproximadamente:

Calorías: 25

Grasas: 0 g

Grasas saturadas: 0 g

Carbohidratos: 6 g

Azúcares: 5 g

Proteínas: 0 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Esta bebida es ideal para consumirse inmediatamente después de preparada, para aprovechar al máximo el sabor y las propiedades de los ingredientes frescos. Si lo deseas, puedes mantenerla en la heladera por hasta 12 horas, pero se recomienda consumirla lo antes posible.

En resumen:

Es una bebida natural elaborada con naranja, frutos rojos y menta, reconocida por su alto contenido en antioxidantes.

Ayuda a desinflamar el organismo y a mejorar la digestión de forma suave y natural.

La naranja aporta vitamina C y flavonoides con efecto antiinflamatorio.

Los arándanos y frambuesas contienen polifenoles antioxidantes que protegen las células.

La menta favorece la digestión y ayuda a reducir la sensación de pesadez abdominal.

No contiene azúcar añadida y aporta aproximadamente 25 calorías por porción.

Su preparación es rápida y sencilla, lista en alrededor de cinco minutos.

Se recomienda consumirla después del desayuno o a media mañana.