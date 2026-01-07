Esta es la bebida rica en antioxidantes que ayuda a desinflamar y mejorar la digestión

¿Quién no ha sentido, alguna vez, la necesidad de arrancar el día con una infusión que alivie molestias y ayude a sentirse liviano? Esta bebida combina el poder cítrico de la naranja, los antioxidantes de los frutos rojos y el frescor de la menta, brindando un pequeño ritual matinal que recuerda a los remedios caseros de las abuelas, pero con un giro moderno y colorido.
Ideal para quienes buscan una alternativa natural para acompañar el desayuno o iniciar la jornada con energía y bienestar.
Los ingredientes seleccionados no son casualidad: la naranja aporta vitamina C y compuestos antiinflamatorios, los arándanos (blueberries) y frambuesas son conocidos por su alto contenido en polifenoles antioxidantes, y la menta suma un efecto digestivo y refrescante.
Es una bebida que, además de cuidar el cuerpo, conquista por su aroma y color, y se adapta fácilmente a diferentes temporadas y preferencias de frutas frescas.
Receta de bebida desinflamatoria
Esta receta es la opción perfecta para quienes buscan una bebida matinal fácil de preparar y con ingredientes naturales. Solo necesitas agua caliente, una rodaja de naranja, algunos frutos rojos y hojas frescas de menta.
La infusión se prepara en minutos y puede ser personalizada con otros cítricos o berries de estación, según tu gusto o lo que tengas en casa.
La clave está en dejar reposar los ingredientes en agua caliente para que liberen todos sus sabores y propiedades. Es una bebida suave, sin azúcar añadida, que acompaña muy bien después del desayuno, ayudando a la digestión y aportando ligereza.
Tiempo de preparación
La preparación de esta bebida desinflamatoria lleva aproximadamente 5 minutos en total:
- Preparación de ingredientes: 2 minutos.
- Tiempo de infusión/reposo: 3 minutos.
Ingredientes
- Una taza de agua caliente (aproximadamente 250 ml)
- Una rodaja de naranja
- Arándanos (blueberries)
- Frambuesas
- 2-3 hojas frescas de menta
Cómo hacer la bebida desinflamatoria, paso a paso
- Calienta el agua hasta que esté bien caliente pero no hirviendo.
- Coloca en una taza la rodaja de naranja, los arándanos, las frambuesas y las hojas de menta.
- Vierte el agua caliente sobre los ingredientes.
- Deja reposar durante 3 minutos para que los sabores y propiedades se liberen.
- Remueve suavemente con una cuchara y disfruta después del desayuno.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta está pensada para 1 porción individual.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Cada porción de esta bebida contiene aproximadamente:
- Calorías: 25
- Grasas: 0 g
- Grasas saturadas: 0 g
- Carbohidratos: 6 g
- Azúcares: 5 g
- Proteínas: 0 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Esta bebida es ideal para consumirse inmediatamente después de preparada, para aprovechar al máximo el sabor y las propiedades de los ingredientes frescos. Si lo deseas, puedes mantenerla en la heladera por hasta 12 horas, pero se recomienda consumirla lo antes posible.
En resumen:
- Es una bebida natural elaborada con naranja, frutos rojos y menta, reconocida por su alto contenido en antioxidantes.
- Ayuda a desinflamar el organismo y a mejorar la digestión de forma suave y natural.
- La naranja aporta vitamina C y flavonoides con efecto antiinflamatorio.
- Los arándanos y frambuesas contienen polifenoles antioxidantes que protegen las células.
- La menta favorece la digestión y ayuda a reducir la sensación de pesadez abdominal.
- No contiene azúcar añadida y aporta aproximadamente 25 calorías por porción.
- Su preparación es rápida y sencilla, lista en alrededor de cinco minutos.
- Se recomienda consumirla después del desayuno o a media mañana.