Bala perdida cruza un coche en México y queda atrapada en un tapete de yoga: video se vuelve viral

El video acumuló miles de visualizaciones por lo inusual del recorrido del proyectil.

La llegada de 2026 en México estuvo marcada por festejos, pero también por situaciones que evidenciaron los riesgos de prácticas peligrosas durante Año Nuevo. Un caso que llamó la atención en redes sociales fue el de Monserrat, usuaria de Instagram, quien compartió un video donde documentó cómo una bala perdida impactó su automóvil y atravesó el medallón hasta quedar incrustada en un tapete de yoga que llevaba en la parte trasera.

La grabación, de apenas 29 segundos, se volvió viral por lo inusual del hallazgo y por la forma en que fue narrado. El clip generó cientos de reacciones y miles de reproducciones, mientras la creadora de contenido optó por un tono irónico para relatar lo ocurrido. En la descripción del video escribió que “2026 va a ser mi año”, frase que contrastó con la gravedad potencial del hecho.

La grabación generó comentarios entre el humor y la preocupación.

En las imágenes se observa a Monserrat revisando el interior del vehículo con ayuda de otra persona, tratando de localizar el proyectil que destrozó el cristal trasero. Tras mover varios objetos, la atención se centra en un tapete de yoga, donde aparentemente terminó la bala. En ese momento, la joven comenta con sorpresa: “Le dispararon a mi tapete de yoga”.

El diálogo continúa mientras ambos analizan el recorrido del disparo. “¡¿Qué pedo contigo, Montse?!”. dice su amigo, a lo que ella responde: “Güey. Güey. Güey, qué mala mía estar aquí, güey. ¿Qué pedo con este pedo, güey?”, al observar la bala incrustada y el punto exacto por donde ingresó al automóvil.

El caso reavivó el debate sobre los riesgos de disparar armas de fuego.

La usuaria profundiza en el relato y explica el momento en que intenta confirmar dónde quedó el proyectil.

“Le dispararon a mi tapete de yoga. Estoy tratando de encontrar la bala y me temo que está en mi tapete porque no lo encontré. Entonces, unboxing de mi tapete de yoga. ¡Tarán! Sí salen resistentes los tapetes Lululemon”, agrega frente a la cámara.

Aunque el tono del video provocó risas y comentarios sarcásticos, el episodio abrió un debate sobre el uso de armas de fuego durante celebraciones. Diversos usuarios señalaron que el disparo pudo haber tenido consecuencias fatales si el vehículo hubiera estado en movimiento o si la bala hubiera impactado directamente a una persona.

El proyectil atravesó el medallón de su vehículo, dejándolo completamente destrozado y con un pequeño orificio, y terminó alojado en su tapete de yoga. Crédito: Instagram / @monserratrt

Entre las reacciones destacaron mensajes como: “No sabemos en qué problemas estaba metido el tapete”, junto con preguntas sobre la marca del accesorio deportivo y sobre si la conductora se encontraba manejando al momento del impacto. El caso volvió a poner sobre la mesa los riesgos reales de las balas perdidas y la importancia de prevenir tragedias en fechas festivas.