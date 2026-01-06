Sheinbaum defiende política exterior de México tras posicionamiento sobre la captura de Maduro

La mandataria Claudia Sheinbau en conferencia de prensa. (Presidencia)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo defendió la política exterior durante la conferencia de prensa matutina luego de que Juan Ramón de la Fuente, de Relaciones Exteriores, habló frente a la ONU el pasado 5 de enero.

“Es muy importante incluso para toda la ‘propaganda’ que ha habido contra Venezuela o para quienes no están de acuerdo con ‘el régimen de Maduro o el Chavismo’. Eso es una cosa y otra es que una potencia utilice la fuerza para llevarse a un presidente", indicó la mandataria.

Agregó que “no podemos estar de acuerdo nunca, incluso la derecha aquí que anda buscando también sus referencias internacionales o su apoyo internacional. Es un asunto de soberanía del pueblo de Venezuela como lo es de México o como lo es de cualquier país del mundo.”

FOTO ARCHIVO: FOTO ARCHIVO: La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante un evento en la Plaza del Zócalo para conmemorar los 7 años de la llegada de su partido, Morena, al poder, en Ciudad de México, México 6 de diciembre de 2025. REUTERS/Raquel Cunha/File Photo/File Photo

Sheinbaum sobre la política exterior mexicana

Además, rechazó aprobar estas acciones y aseguró que durante años el país ha tenido una política exterior ejemplar como respaldo: “La política de México, incluso durante todo el periodo priísta se decía candil de la calle, oscuridad de la casa, porque siempre fue de apoyo a la soberanía de los pueblos.”

Aseguró que incluso hay documentos oficiales en los que se refuerza esta postura, como son la Constitución Política y la Doctrina Estrada.

“Desde 1930 hasta la última reforma de la Constitución de la República, que se hizo en el periodo de López Portillo, vienen todos los principios constitucionales que son parte de la historia de la política exterior de México, de defensa de los pueblos frente a golpes de estado como fue el caso de Lázaro Cárdenas con la República Española”, recordó la mandataria.

Posteriormente calificó esta forma de proceder como algo muy valioso de los mexicanos y argumentó que por ese mismo motivo, “nosotros no podemos estar de acuerdo nunca con que un país invada otro fuera de la carta de las naciones unidas, incluso si fuera culpable de lo que se le acusa, que todavía está por verse.”

“Sólo el pueblo de Venezuela puede definir a quién quiere como gobernante y si hay problemas en Venezuela, para eso hay unas Naciones Unidas o conversaciones pacíficas que se pueden dar para atender un asunto o controversia interna”, leyó la presidenta.

Por otro lado, apuntó que es un valor enorme la no intervención en la política exterior mexicana y un orgullo de México, destacando que “la presidenta debe hacerlo debido a que tiene la obligación constitucional, además de la convicción de la no intervención.”