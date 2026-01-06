México

Sheinbaum defiende política exterior de México tras posicionamiento sobre la captura de Maduro

La mandataria recordó la historia de México y enfatizó su desacuerdo en “utilizar la fuerza para llevarse a un presidente”

Guardar
La mandataria Claudia Sheinbau en
La mandataria Claudia Sheinbau en conferencia de prensa. (Presidencia)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo defendió la política exterior durante la conferencia de prensa matutina luego de que Juan Ramón de la Fuente, de Relaciones Exteriores, habló frente a la ONU el pasado 5 de enero.

“Es muy importante incluso para toda la ‘propaganda’ que ha habido contra Venezuela o para quienes no están de acuerdo con ‘el régimen de Maduro o el Chavismo’. Eso es una cosa y otra es que una potencia utilice la fuerza para llevarse a un presidente", indicó la mandataria.

Agregó que “no podemos estar de acuerdo nunca, incluso la derecha aquí que anda buscando también sus referencias internacionales o su apoyo internacional. Es un asunto de soberanía del pueblo de Venezuela como lo es de México o como lo es de cualquier país del mundo.”

FOTO ARCHIVO: FOTO ARCHIVO: La
FOTO ARCHIVO: FOTO ARCHIVO: La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante un evento en la Plaza del Zócalo para conmemorar los 7 años de la llegada de su partido, Morena, al poder, en Ciudad de México, México 6 de diciembre de 2025. REUTERS/Raquel Cunha/File Photo/File Photo

Sheinbaum sobre la política exterior mexicana

Además, rechazó aprobar estas acciones y aseguró que durante años el país ha tenido una política exterior ejemplar como respaldo: “La política de México, incluso durante todo el periodo priísta se decía candil de la calle, oscuridad de la casa, porque siempre fue de apoyo a la soberanía de los pueblos.”

Aseguró que incluso hay documentos oficiales en los que se refuerza esta postura, como son la Constitución Política y la Doctrina Estrada.

“Desde 1930 hasta la última reforma de la Constitución de la República, que se hizo en el periodo de López Portillo, vienen todos los principios constitucionales que son parte de la historia de la política exterior de México, de defensa de los pueblos frente a golpes de estado como fue el caso de Lázaro Cárdenas con la República Española”, recordó la mandataria.

Posteriormente calificó esta forma de proceder como algo muy valioso de los mexicanos y argumentó que por ese mismo motivo, “nosotros no podemos estar de acuerdo nunca con que un país invada otro fuera de la carta de las naciones unidas, incluso si fuera culpable de lo que se le acusa, que todavía está por verse.”

“Sólo el pueblo de Venezuela puede definir a quién quiere como gobernante y si hay problemas en Venezuela, para eso hay unas Naciones Unidas o conversaciones pacíficas que se pueden dar para atender un asunto o controversia interna”, leyó la presidenta.

Por otro lado, apuntó que es un valor enorme la no intervención en la política exterior mexicana y un orgullo de México, destacando que “la presidenta debe hacerlo debido a que tiene la obligación constitucional, además de la convicción de la no intervención.”

Temas Relacionados

SheinbaumMañaneraNicolás Maduromexico-noticias

Más Noticias

Reportan negociaciones entre Pachuca y Chivas por el posible regreso de Erick Gutiérrez

El mediocampista de 30 años no estaría contemplado en el proyecto de Chivas

Reportan negociaciones entre Pachuca y

Autoridades federales buscan que distribuidores de gasolina y gas LP tengan su impacto ambiental vigente

Se inicia la segunda fase del Registro Nacional de Instalaciones de Gasolinas y Gas Licuado de Petróleo

Autoridades federales buscan que distribuidores

‘Las Guerreras K-pop’ conquistan este Día de Reyes 2026 con peluches, toallas y todo tipo de producto para niños

La cinta animada fue la sensación en México tras su estreno gracias a la canción ‘Golden’

‘Las Guerreras K-pop’ conquistan este

Transferencias electrónicas bajo la lupa del SAT: cuándo hay multas y cuándo no

No se trata de un nuevo impuesto ni de una sanción automática, sino de un mayor control para detectar ingresos no declarados

Transferencias electrónicas bajo la lupa

Chivas vs Pachuca: día, horario y transmisión del debut en el Clausura 2026

El duelo marcará el inicio del torneo para ambos equipo

Chivas vs Pachuca: día, horario
MÁS NOTICIAS

NARCO

Operación ‘Restitución’ logra devolver 802

Operación ‘Restitución’ logra devolver 802 inmuebles a propietarios legítimos en el Edomex

Amenazas del crimen organizado desplazan al padre Filiberto Velázquez de Guerrero

Desaparecen cinco menores en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco: qué se sabe hasta el momento

El corrido oculto de ‘El Sagitario’ que revela su alianza criminal con ‘El Chapo Isidro’ y ‘El Músico’

Asesinato de Adrián Corona en Jalisco: el empresario habría sido interceptado al azar en carretera

ENTRETENIMIENTO

‘Las Guerreras K-pop’ conquistan este

‘Las Guerreras K-pop’ conquistan este Día de Reyes 2026 con peluches, toallas y todo tipo de producto para niños

“No es por ego”: Pepe Aguilar presume una carrera ‘limpia’ y defiende su legado musical

Cómo se conocieron Viruta y Capulina y por qué una perrita los unió

Eugenio Derbez celebra operación “quirúrgica” de EEUU en Venezuela: “Estoy muy contento por ellos”

Productora revela el plan en ‘Montse & Joe’ tras la ausencia de Yolanda Andrade: “Hay prioridades”

DEPORTES

Penta Zero Miedo, Dragón Lee

Penta Zero Miedo, Dragón Lee y Rey Mysterio protagonizan el primer WWE RAW del 2026 al ayudar a CM Punk

Reportan negociaciones entre Pachuca y Chivas por el posible regreso de Erick Gutiérrez

Juegos Olímpicos de Invierno 2026: cuándo y dónde ver desde México a los atletas aztecas

Chivas vs Pachuca: día, horario y transmisión del debut en el Clausura 2026

Las Águilas de Mexicali son el primer equipo clasificado a las semifinales de la Liga Mexicana del Pacífico