México

María Antonieta de las Nieves reacciona a declaraciones de Florinda Meza, quien la acusó de robarse a ‘La Chilindrina’

Las emblemáticas figuras de El Chavo del 8 vuelven a ser el foco de la noticia, enfrentándose otra vez por la propiedad intelectual y dejando ver que la historia aún tiene mucho por contar

Guardar
El conflicto por la autoría
El conflicto por la autoría de la Chilindrina enfrenta nuevamente a Florinda Meza y María Antonieta de las Nieves en la farándula mexicana (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

La controversia en torno a la disputa por la autoría de La Chilindrina ha resurgido tras las recientes declaraciones de Florinda Meza, quien acusó a María Antonieta de las Nieves de haber recurrido al soborno para apropiarse del icónico personaje originado en el universo de Roberto Gómez Bolaños.

Desde hace varias semanas, el enfrentamiento entre ambas figuras ha ocupado un lugar central en la agenda de la farándula mexicana, reavivando viejas diferencias y sumando nuevas declaraciones públicas sobre el futuro de la relación entre las actrices.

La salud de María Antonieta de las Nieves también fue abordada en sus declaraciones más recientes. La actriz detalló que, tras haber enfrentado serios problemas médicos meses atrás —incluyendo una baja considerable de potasio y sodio durante una estadía en Perú, lo que motivó su hospitalización— ya se encuentra mejor y planea retomar su carrera artística:

Muy bien. Me dieron de alta. Se me bajó el potasio, el sodio y estuve muy mal en Perú, pero ya estoy muy bien. Seguiremos con el show actual”, aseguró.

Florinda Meza acusa a María
Florinda Meza acusa a María Antonieta de las Nieves de sobornar a un funcionario para registrar la Chilindrina como personaje propio (Foto: ImagenTV)

El origen de este conflicto reside en una acusación que Florinda Meza realizó en diciembre pasado, asegurando que de las Nieves “sobornó a un funcionario de derechos de autor para que le avisara cuándo vencía la licencia” del personaje y así pudiera registrarlo a su nombre, según explicó la propia Meza al programa chileno Only Fama.

“No aceptaría nunca como verdad un acto ilegal y la verdad es que ella robó un personaje. El personaje era de Roberto y ella sobornó a un funcionario... Después decía que, como nadie lo registraba, pues ella lo registró.”

Al relatar los hechos, la viuda de Bolaños insistió en que su esposo no imponía restricciones a los actores para el uso de los personajes y que la relación personal entre ambos se fracturó irremediablemente tras sentirse traicionado:

Roberto, desde que eso sucedió, se sintió traicionado. No la volvió a saludar nunca más. Él siempre dijo: ‘los personajes son como mis hijos’”, detalló Meza.

Roberto Gómez Bolaños siempre consideró
Roberto Gómez Bolaños siempre consideró a sus personajes como hijos y evitó imponer restricciones de uso entre los actores del elenco de El Chavo del 8, según su viuda (IG: @florindamezach1)

La directa y breve reacción de La Chilindrina ante acusaciones de Florinda Meza

Frente a las preguntas de la prensa sobre estas declaraciones, María Antonieta de las Nieves optó por una respuesta breve y diplomática: “Sin comentarios. A todos que les vaya muy bien y que sean muy felices”, expresó.

Tampoco descartó la posibilidad de un reencuentro con Meza: “La verdad no sé. Si se da, qué bueno que se dé. Sí (me gustaría)”, agregó durante su intercambio con los medios y puso como ejemplo su relación con Édgar Vivar, el popular ‘Ñoño’ del universo Chespirito.

Florinda Meza asegura que la
Florinda Meza asegura que la relación personal entre ella y de las Nieves se fracturó irremediablemente tras el supuesto registro irregular del personaje

“Ahorita nos íbamos a reunir Edgar y yo, me dieron un homenaje y también se lo iban a dar a él, pero tuvo trabajo y no pudo ir”, resaltó.

Esta nueva batalla pública entre dos de los rostros más emblemáticos de El Chavo del 8 revela que, pese al paso de los años y la muerte de Roberto Gómez Bolaños hace más de una década, los desacuerdos sobre la propiedad intelectual de sus personajes y las heridas emocionales asociadas persisten.

Temas Relacionados

Florinda MezaMaría Antonieta de las NievesLa ChilindrinaRoberto Gómez BolañosChespiritoTelevisaEl Chavo del 8mexico-entretenimiento

Más Noticias

Pensión Mujeres Bienestar 2026: este es el calendario oficial de pagos de enero para todas las beneficiarias

El monto de este año aumentó para quienes forman parte de este programa social, por lo que ahora reciben un total de 3 mil 100 pesos bimestrales

Pensión Mujeres Bienestar 2026: este

Metro CDMX y Metrobús hoy 5 de enero: líneas del MB extenderán su servicio en apoyo a los Reyes Magos

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Caen cuatro personas con armas, metanfetamina y cocaína en Tabasco

Uno de los detenidos es apodado “El Seuz” y otro es conocido como “El Gato”

Caen cuatro personas con armas,

Pensión Bienestar 2026: qué beneficiarios recibirán el pago de 6 mil 400 pesos del lunes 5 al viernes 9 de enero

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, reveló que los depósitos en este primer mes del año ya comenzaron

Pensión Bienestar 2026: qué beneficiarios

Pedro Caixinha confirma pelea en el Pumas vs Juárez tras juego de pretemporada: “Existieron golpes, no me gustó”

El entrenador portugués regresa a la Liga MX, en su primera pretemporada aclaró qué pasó con Efraín Juárez y la discusión en Cantera

Pedro Caixinha confirma pelea en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen cuatro personas con armas,

Caen cuatro personas con armas, metanfetamina y cocaína en Tabasco

Detienen a pareja armada en La Tomatera, Navolato tras denuncia anónima: aseguran fusiles, munición y vehículos robados

Niega municipio de Guadalupe y Calvo que funcionarias hayan disparado al aire durante Año Nuevo

Violencia acecha a empresarios mexicanos: asesinatos de Adrián Corona, Bernardo Bravo y más cimbran al sector

Enfrentamientos en Guadalupe y Calvo sería por ingreso del Cártel de Sinaloa a Chihuahua, señalan autoridades

ENTRETENIMIENTO

Capi Pérez confirma que muerte

Capi Pérez confirma que muerte de la sobrina de su esposa Itzel Barro fue “un tema de salud mental”

Esta actriz mexicana podría ser la nueva ‘Wonder Woman’, icono feminista de la cultura pop, en Hollywood

Hospitalizan y someten a cirugía a Carlos Guerrero ‘Warrior’, comentarista deportivo y conductor de Survivor México

La nueva serie mexicana “Amor de Oficina” desplaza a “Stranger Things” en el top 10; mejores series en Netflix México

“El programa de la Lic”: María Julia Lafuente regresa tras despedirse de Telediario con 48 años de trayectoria

DEPORTES

Pedro Caixinha confirma pelea en

Pedro Caixinha confirma pelea en el Pumas vs Juárez tras juego de pretemporada: “Existieron golpes, no me gustó”

Mateusz Bogusz regresa a Cruz Azul tras ausentarse varios días: ¿Cuál es el acuerdo al que llegó con la directiva?

Sebastián Córdova ignora a una niña en las instalaciones del Toluca: video genera indignación entre la afición

Por qué Canelo Álvarez no puede boxear tras rechazar pelea por el título de la FIB que dejó Terence Crawford

Alan Mozo se despide de Chivas y confirma su llegada a Pachuca para el torneo Clausura 2026