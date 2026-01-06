María Antonieta de las Nieves reacciona a declaraciones de Florinda Meza, quien la acusó de robarse a ‘La Chilindrina’

El conflicto por la autoría de la Chilindrina enfrenta nuevamente a Florinda Meza y María Antonieta de las Nieves en la farándula mexicana (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

La controversia en torno a la disputa por la autoría de La Chilindrina ha resurgido tras las recientes declaraciones de Florinda Meza, quien acusó a María Antonieta de las Nieves de haber recurrido al soborno para apropiarse del icónico personaje originado en el universo de Roberto Gómez Bolaños.

Desde hace varias semanas, el enfrentamiento entre ambas figuras ha ocupado un lugar central en la agenda de la farándula mexicana, reavivando viejas diferencias y sumando nuevas declaraciones públicas sobre el futuro de la relación entre las actrices.

La salud de María Antonieta de las Nieves también fue abordada en sus declaraciones más recientes. La actriz detalló que, tras haber enfrentado serios problemas médicos meses atrás —incluyendo una baja considerable de potasio y sodio durante una estadía en Perú, lo que motivó su hospitalización— ya se encuentra mejor y planea retomar su carrera artística:

“Muy bien. Me dieron de alta. Se me bajó el potasio, el sodio y estuve muy mal en Perú, pero ya estoy muy bien. Seguiremos con el show actual”, aseguró.

Florinda Meza acusa a María Antonieta de las Nieves de sobornar a un funcionario para registrar la Chilindrina como personaje propio (Foto: ImagenTV)

El origen de este conflicto reside en una acusación que Florinda Meza realizó en diciembre pasado, asegurando que de las Nieves “sobornó a un funcionario de derechos de autor para que le avisara cuándo vencía la licencia” del personaje y así pudiera registrarlo a su nombre, según explicó la propia Meza al programa chileno Only Fama.

“No aceptaría nunca como verdad un acto ilegal y la verdad es que ella robó un personaje. El personaje era de Roberto y ella sobornó a un funcionario... Después decía que, como nadie lo registraba, pues ella lo registró.”

Al relatar los hechos, la viuda de Bolaños insistió en que su esposo no imponía restricciones a los actores para el uso de los personajes y que la relación personal entre ambos se fracturó irremediablemente tras sentirse traicionado:

“Roberto, desde que eso sucedió, se sintió traicionado. No la volvió a saludar nunca más. Él siempre dijo: ‘los personajes son como mis hijos’”, detalló Meza.

Roberto Gómez Bolaños siempre consideró a sus personajes como hijos y evitó imponer restricciones de uso entre los actores del elenco de El Chavo del 8, según su viuda (IG: @florindamezach1)

La directa y breve reacción de La Chilindrina ante acusaciones de Florinda Meza

Frente a las preguntas de la prensa sobre estas declaraciones, María Antonieta de las Nieves optó por una respuesta breve y diplomática: “Sin comentarios. A todos que les vaya muy bien y que sean muy felices”, expresó.

Tampoco descartó la posibilidad de un reencuentro con Meza: “La verdad no sé. Si se da, qué bueno que se dé. Sí (me gustaría)”, agregó durante su intercambio con los medios y puso como ejemplo su relación con Édgar Vivar, el popular ‘Ñoño’ del universo Chespirito.

Florinda Meza asegura que la relación personal entre ella y de las Nieves se fracturó irremediablemente tras el supuesto registro irregular del personaje

“Ahorita nos íbamos a reunir Edgar y yo, me dieron un homenaje y también se lo iban a dar a él, pero tuvo trabajo y no pudo ir”, resaltó.

Esta nueva batalla pública entre dos de los rostros más emblemáticos de El Chavo del 8 revela que, pese al paso de los años y la muerte de Roberto Gómez Bolaños hace más de una década, los desacuerdos sobre la propiedad intelectual de sus personajes y las heridas emocionales asociadas persisten.