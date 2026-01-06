Estos son los descuentos aprobados de agua y predial en el Edomex

Se aprobaron descuentos en agua y predial en Edomex en 2026 (Congreso Edomex)

El Congreso del Estado de México (Edomex) aprobó que los ayuntamientos de la entidad otorguen durante 2026 una bonificación del 38 por ciento en el pago de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y recepción de caudales de aguas residuales para su tratamiento, como parte de la Ley de Ingresos de los Municipios para el próximo ejercicio fiscal.

De acuerdo con el dictamen avalado por el Pleno, esta medida tiene como objetivo aliviar la carga económica de sectores considerados prioritarios y vulnerables, al tiempo que se busca incentivar la cultura del pago oportuno de contribuciones municipales.

La bonificación aplicará a personas pensionadas o jubiladas; a quienes acrediten una discapacidad del 50 por ciento o más, conforme a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo; así como a personas viudas.

El beneficio también se extenderá a personas de 60 años o más; menores de edad en situación de orfandad; personas en estado de gestación o lactancia; personas solteras que acrediten tener dependientes económicos; personas liberadas con motivo de una amnistía estatal; prestadoras y prestadores de servicios de asistencia social a adultos mayores, niñas, niños y mujeres en situación de riesgo y vulnerabilidad; así como a madres jefas de familia sin ingresos fijos.

Descuentos en pago de agua

Hay diversos descuentos en Predial y Agua en el Edomex para grupos vulnerables (Gobierno de Texcoco)

Durante la discusión del dictamen, el legislador y coordinador del grupo parlamentario de Morena, Francisco Vázquez recordó que el Congreso local también avaló estímulos adicionales para quienes realicen el pago anual anticipado de los derechos por servicios de agua.

En este rubro, se contemplan bonificaciones del 8, 6 y 4 por ciento, respectivamente, cuando el pago se efectúe en una sola exhibición durante los meses de enero, febrero y marzo de 2026.

A estos descuentos se suma un estímulo por cumplimiento puntual en el pago de esta contribución durante los dos últimos años.

Dicho incentivo será del 4 por ciento para quienes paguen en enero y del 2 por ciento para quienes lo hagan en febrero, como reconocimiento a los contribuyentes cumplidos.

Descuentos en predial

Habrá descuentos en el pago del predial en cada uno de los 125 municipios del Edomex (Gob. de Tlalnepantla de Baz)

En lo que respecta al impuesto predial, el decreto aprobado mantiene una política similar de estímulos.

Los municipios estarán autorizados para ofrecer descuentos del 8, 6 y 4 por ciento durante los meses de enero, febrero y marzo, respectivamente, siempre que el pago se realice en una sola exhibición. Esta medida busca fortalecer las finanzas municipales sin recurrir a incrementos en las tasas impositivas.

Asimismo, se conserva el estímulo adicional por puntual cumplimiento en el pago del predial durante los dos años previos, con bonificaciones que podrán alcanzar el 8 por ciento en enero, el 6 por ciento en febrero y el 2 por ciento en marzo, lo que representa un incentivo relevante para quienes mantienen sus obligaciones fiscales al corriente.

Descuentos deben aprobarse por cada Cabildo

Cada municipio podrá autorizar los montos finales de descuento en agua y predial

El decreto establece que el monto final de los apoyos, así como los términos y condiciones específicas para su otorgamiento, deberán definirse mediante acuerdos de Cabildo en cada uno de los 125 municipios mexiquenses.

Esto permitirá a las autoridades locales ajustar los beneficios a sus capacidades financieras y a las necesidades de su población.

Con estas disposiciones, el Congreso mexiquense busca equilibrar el apoyo social con la recaudación responsable, promoviendo la regularización de pagos y ofreciendo alivios económicos a quienes más lo necesitan, en un contexto de presión inflacionaria y retos económicos para miles de familias en la entidad.