México

Venezolanos en el exilio ven con esperanza la captura de Maduro tras la intervención de EEUU

La operación estadounidense ha elevado la tensión regional y pone en evidencia las acusaciones internacionales contra el gobierno de Venezuela por narcotráfico

Guardar
Para muchos exiliados, la operación
Para muchos exiliados, la operación representa una posibilidad inédita de cambio tras más de una década de estancamiento político, represión y deterioro institucional. REUTERS/Mayela Lopez

La sorpresiva intervención militar anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, marcaron un punto de quiebre en la prolongada crisis venezolana.

El anuncio, realizado la madrugada del sábado a través de Truth Social, generó reacciones inmediatas tanto a nivel internacional como entre la diáspora venezolana, especialmente entre jóvenes que abandonaron el país ante la falta de oportunidades, la represión y el deterioro institucional.

Entre quienes siguieron los acontecimientos a distancia se encuentran jóvenes venezolanos que dejaron su país en los últimos años.

Sus testimonios reflejan una mezcla de alivio, expectativa e incertidumbre frente a un escenario que consideran inédito tras más de una década de gobierno de Nicolás Maduro.

Voces del exilio: alivio, esperanza y cautela

Una joven venezolana de 22 años que pidió mantener su identidad en reserva, asegura que respalda la intervención estadounidense pese a las críticas internacionales que ha generado.

El miedo y la represión
El miedo y la represión marcaron el pasado; ahora la diáspora observa un futuro incierto pero distinto. REUTERS/Tuane Fernandes

Desde su experiencia personal, sostiene que el contexto venezolano no puede analizarse con los mismos parámetros que otras crisis regionales.

“Durante años el mundo ignoró las torturas, las muertes y la represión. Estados Unidos fue el único actor con capacidad real de intervenir”, afirma.

Para ella, el respaldo a la acción no responde a una simpatía política, sino a haber crecido sin conocer un gobierno distinto.

“Desde que nací he vivido bajo el mismo régimen. Cuando intentamos cambiar las cosas por nuestra cuenta, hubo represión, violencia y miedo”, añade.

Otro joven venezolano en el exilio, reconoce que la operación anunciada por Trump plantea serias dudas desde el punto de vista del derecho internacional, pero considera que el deterioro del país llevó a muchos a aceptar ese riesgo.

Entre la incertidumbre y la
Entre la incertidumbre y la esperanza, muchos venezolanos eligen ver la intervención como una oportunidad. REUTERS/Mayela Lopez

“Entiendo que se puede ver como algo incorrecto, pero la situación era tan grave que muchos preferimos apostar por un cambio, incluso con incertidumbre”, señala.

Ambos coinciden en que el anuncio devolvió un sentimiento que había desaparecido para gran parte de la diáspora: la expectativa de un desenlace distinto al estancamiento político que marcó los últimos años.

Entre los argumentos que mencionan para respaldar la intervención destacan:

  • La ausencia de alternancia política durante más de una década
  • La represión de protestas y denuncias de violaciones a derechos humanos
  • El colapso económico y la falta de oportunidades para los jóvenes
  • Las acusaciones judiciales contra altos funcionarios del régimen en Estados Unidos

Un anuncio que sacudió a Venezuela y al mundo

El presidente Donald Trump anunció la madrugada del sábado que Estados Unidos llevó a cabo un “ataque a gran escala contra Venezuela” y que Nicolás Maduro fue capturado junto con su esposa, Cilia Flores.

La noticia de la captura
La noticia de la captura de Maduro sorprendió y generó expectativas entre quienes esperaban un cambio. (X)

En un mensaje difundido en Truth Social, aseguró que ambos fueron expulsados del país y puestos bajo custodia estadounidense.

Posteriormente, Trump afirmó que Estados Unidos asumirá el control del país de manera temporal hasta garantizar una transición política “segura y ordenada”.

El Gobierno venezolano reaccionó solicitando una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU.

El canciller Yván Gil descalificó la operación, mientras la vicepresidenta Delcy Rodríguez aseguró que el Ejecutivo desconoce el paradero de Maduro y exigió una prueba de vida inmediata.

Un régimen bajo señalamientos internacionales

Nicolás Maduro asumió la presidencia en 2013 tras unas elecciones cuestionadas por la oposición.

Bajo su gobierno, Venezuela ha
Bajo su gobierno, Venezuela ha enfrentado un colapso económico y un deterioro institucional prolongado. (Photo by Adem ALTAN / AFP)

Desde entonces, su gobierno ha sido señalado por la erosión de la democracia, la concentración del poder y la persecución de adversarios políticos.

En Estados Unidos, Maduro enfrenta cargos criminales desde 2020 en el Distrito Sur de Nueva York.

La fiscalía lo identifica como uno de los líderes del Cártel de Los Soles, una presunta red de narcotráfico integrada por altos funcionarios venezolanos.

La acusación sostiene que desde el país se trafican entre 200 y 250 toneladas métricas de cocaína al año, de acuerdo con informes oficiales del Departamento de Estado.

Crisis prolongada y un futuro incierto

La crisis económica y social ha provocado la salida de más del 21% de la población venezolana en los últimos años, según cifras de la plataforma R4V.

"El país enfrenta un colapso
"El país enfrenta un colapso de servicios públicos, inflación sostenida y deterioro del sistema de salud y educación. EFE/ Miguel Gutiérrez

A ello se suma el colapso de los servicios públicos, la inflación sostenida y el deterioro del sistema de salud y educación.

Mientras la comunidad internacional debate la legalidad y las consecuencias de la intervención estadounidense, los testimonios de jóvenes reflejan el sentir de una parte de la diáspora venezolana que, tras años de exilio y frustración, observa estos acontecimientos como una posible ruptura con el ciclo político que marcó sus vidas.

Temas Relacionados

Estados UnidosVenezuelaMaduroVenezolanosPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Sheinbaum explica por qué Pemex y la CFE ahora tienen el mismo Consejo de Administración

La presidenta explicó que, a partir de 2025, se implementaron reformas legislativas que permitieron la reintegración vertical de Pemex

Sheinbaum explica por qué Pemex

Más de 6 mil productos ya cuentan con el distintivo Hecho en México, destaca la Secretaría de Economía

El respaldo a la manufactura local fortalece las marcas mexicanas y estimula la innovación emprendedora

Más de 6 mil productos

Montserrat Ontiveros de ‘El Rival Más Débil’ vuelve a México tras 17 años y busca trabajo

Luego de casi dos décadas en Europa, la actriz y conductora retorna con una trayectoria aún más sólida, lista para sorprender al público mexicano con nuevos proyectos y experiencia acumulada

Montserrat Ontiveros de ‘El Rival

El jugo natural que te ayuda a bajar de peso y eliminar toxinas tras el exceso de las comidas de fin de año

Los días de fiesta suelen dejar huella en el organismo, pero una mezcla sencilla de frutas y verduras frescas puede aportar esa sensación de alivio que se busca al empezar el año

El jugo natural que te

Línea 3 del Metro CDMX: cuándo inicia la remodelación, cómo será el proyecto y posibles cierres de estaciones

Las autoridades capitalinas se preparan para iniciar con la obra para optimizar el servicio de la ruta Indios Verdes - Universidad

Línea 3 del Metro CDMX:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran más de mil litros

Aseguran más de mil litros de precursores para la creación de droga en los límites entre Sinaloa y Durango

Aseguran chalecos con las siglas del CJNG y destruyen 15 campamentos delictivos en Zacatecas tras ataque

Cocaína, marihuana y una motocicleta asegurada: el saldo de una revisión a dos jóvenes en Ecatepec, Edomex

Inicia 2026 con graves cifras de homicidios: 90 casos en los primeros dos días del año reportan autoridades

Fiscalía investiga la muerte violenta de un hombre hallado en avanzado estado de descomposición en Baja California

ENTRETENIMIENTO

Montserrat Ontiveros de ‘El Rival

Montserrat Ontiveros de ‘El Rival Más Débil’ vuelve a México tras 17 años y busca trabajo

¿No sabes que ver? Conoce el top 10 de las películas favoritas del público en Netflix México

Eduardo Santamarina revela trágica historia que inspiró ‘El Triste’ de José José, escrita por su ex suegro Roberto Cantoral

Michelle Aguilera, hermana de Aislinn Derbez, comparte emotiva reflexión tras muerte de su mamá Gabriela Michel

Violeta Isfel recuerda cruel comentario de un productor que la rechazó en plena crisis hormonal: “Estás muy llenita”

DEPORTES

Rodrigo Dourado es el nuevo

Rodrigo Dourado es el nuevo refuerzo del club América: así fue la presentación oficial del brasileño

Julio César Chávez Jr. regresa al boxeo: cuándo cuestan los boletos para ver la pelea en San Luis Potosí

Jorge Pietrasanta, comentarista de ESPN, denuncia que ha recibido amenazas en redes sociales

Qué pasó en el Pumas vs Juárez: reportan que Efraín Juárez protagonizó discusión en Cantera tras partido amistoso

Chivas Femenil debuta con victoria en la jornada 1 de la Liga Mx Femenil