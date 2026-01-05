Rosca de Reyes en microondas; cómo replicar la receta tradicional sin horno

No se recomienda meter un muñeco de plástico al microondas (FOTO: ALBERTO ROA /CUARTOSCURO.COM)

La preparación de una Rosca de Reyes tipo mug cake en microondas se presenta como una alternativa accesible para quienes buscan replicar el sabor de la receta tradicional mexicana sin utilizar horno.

Cómo hacer Rosca de Reyes en microondas

Ingredientes (para 1 taza grande):

4 cucharadas de harina de trigo

1/2 cucharadita de polvo para hornear

2 cucharadas de azúcar

1 huevo

2 cucharadas de leche

1 cucharada de mantequilla derretida

1/2 cucharadita de ralladura de naranja

1/4 cucharadita de esencia de vainilla

1 pizca de sal

Para decorar:

Tiritas de ate (guayaba, membrillo)

Azúcar granulada

Un poco de mantequilla extra (opcional)

Procedimiento de elaboración:

En una taza grande (apta para microondas), mezclar todos los ingredientes secos: harina, polvo para hornear, azúcar y sal. Incorporar el huevo, la leche, la mantequilla derretida, la ralladura de naranja y la vainilla. Mezclar bien hasta obtener una masa homogénea sin grumos. Cocinar en microondas a máxima potencia entre 1:20 y 2 minutos, dependiendo de la potencia del microondas. El mug cake debe inflarse y cuajarse, pero no secarse demasiado. Dejar enfriar 2-3 minutos antes de comer. Colocar encima tiritas de ate y, si se desea, pequeños trozos de mantequilla o espolvorear azúcar granulada.

Cómo decorar el mug cake de rosca de reyes

El pan de muerto también puede tener su versión mug cake (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez cocido, decorar la superficie con más ate y espolvorear azúcar granulada.

Si se quiere un toque extra, untar un poco de mantequilla en la superficie caliente para que se derrita con el azúcar.

Tips para Rosca de Reyes en microondas

Se pueden añadir trozos pequeños de frutas cristalizadas dentro de la mezcla.

Para una versión vegana, usar sustitutos de huevo y leche vegetal.

Se puede usar mezcla para panqué o bizcocho comercial y adaptar las cantidades al mug cake.

Añadir nueces picadas para darle textura.

¿Sabe igual la rosca de reyes en horno de microondas que la tradicional?

Mientras la versión tradicional tiene una miga esponjosa y aireada, con corteza ligeramente crujiente; el mug cake en microondas ofrece una textura más densa y húmeda, menos aireada y sin la corteza dorada que da el horno.

El sabor es similar si se respeta la vainilla y la ralladura de naranja, pero la experiencia de masticar la corteza y los decorados es menos pronunciada.

Tips para que quede bien el mug cake de Rosca de Reyes

Se puede decorar con ate de membrillo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Usar una taza amplia para evitar que la mezcla se desborde.

No sobrebatir la mezcla, solo integrar.

Cocinar en intervalos cortos y vigilar para evitar que se reseque.

Añadir el azúcar granulada y el ate antes de cocinar para que se caramelicen ligeramente.

Dejar reposar unos minutos tras sacarlo del microondas para que termine de asentarse la miga.

Consejos extra

Si se desea, esconder un pequeño trocito de ate en el centro, simulando el muñeco tradicional, pero nunca usar objetos plásticos en el microondas.

Consumir lo antes posible, ya que los mug cakes pierden humedad rápidamente.

Probar diferentes combinaciones de frutas y sabores para personalizar la receta.