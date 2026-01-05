Programa Madres Trabajadoras 2026: ¿qué día recibirán su primer pago del año las beneficiarias?

El primer pago del año para las beneficiarias del Programa Madres Trabajadoras se realizará durante enero de 2026, siguiendo el esquema bimestral establecido por la Secretaría del Bienestar.

Aunque el calendario oficial aún no se publica, las autoridades federales han adelantado que la dispersión de recursos iniciará en el primer mes del año para el bimestre enero-febrero.

Calendario tentativo de pagos 2026: bimestralidad garantizada

De acuerdo con las proyecciones de la Secretaría del Bienestar, el Programa Madres Trabajadoras mantiene un esquema de pagos bimestrales. El dinero se deposita en el primer mes de cada bimestre. El calendario tentativo para 2026 es el siguiente:

Enero: corresponde al bimestre enero-febrero.

Marzo: corresponde al bimestre marzo-abril.

Mayo: corresponde al bimestre mayo-junio.

Julio: corresponde al bimestre julio-agosto.

Septiembre: corresponde al bimestre septiembre-octubre.

Noviembre: corresponde al bimestre noviembre-diciembre.

Este esquema aplica también para otros programas sociales del Gobierno federal, como la Pensión del Bienestar y la Pensión Mujeres Bienestar.

Mecanismo de entrega: Tarjeta del Bienestar y Banco del Bienestar

Las beneficiarias reciben su pago a través de la Tarjeta del Bienestar, instrumento financiero indispensable para acceder a los apoyos. El dinero se dispersa mediante el Banco del Bienestar, donde los usuarios pueden retirar los fondos sin cobro de comisiones. La entrega de los recursos se realiza en fechas escalonadas, de acuerdo con el orden alfabético del primer apellido, medida que agiliza la entrega y evita aglomeraciones.

Según la Secretaría del Bienestar, la titular Ariadna Montiel Reyes anunciará el calendario oficial de pagos en los primeros días de enero de 2026.

Montos actualizados para 2026: incremento confirmado para Programa Madres Trabajadoras

Para el periodo 2026, la Secretaría del Bienestar confirmó un aumento en los montos del programa. Las cantidades aprobadas son:

Esquema general: $1,709 pesos bimestrales para madres, padres solos o tutores de niñas y niños de 0 a 4 años.

Esquema discapacidad: $3,854 pesos bimestrales para niñas y niños con discapacidad de 0 a 6 años.

El programa permite registrar hasta tres menores por hogar, lo que incrementa el monto total que puede recibir cada familia. Este ajuste responde al compromiso de mantener incrementos anuales en los apoyos sociales, conforme a la reforma constitucional impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Montos actualizados para 2026: incremento confirmado para Programa Madres Trabajadoras (Secretaría de Bienestar e Inclusión Social Hidalgo)

Otros programas sociales y política de pagos

La Secretaría del Bienestar también administra la Pensión del Bienestar para adultos mayores y la Pensión Mujeres Bienestar. Para 2026, la pensión para personas adultas mayores aumentará a $6,400 pesos bimestrales, mientras que la Pensión Mujeres Bienestar subirá a $3,100 pesos bimestrales. El gobierno federal planea invertir $99 mil millones de pesos en los programas del Bienestar durante el primer bimestre del año.

El gobierno entrega los apoyos sociales en el primer mes de cada bimestre, y solo adelanta pagos en estados con elecciones. En 2026, la única elección local será en Coahuila.

La Secretaría del Bienestar recomienda consultar el canal oficial de WhatsApp para recibir información segura y gratuita sobre fechas de pago, convocatorias y avisos oficiales. Toda la información oficial y actualizaciones sobre el Programa Madres Trabajadoras pueden consultarse en el sitio oficial de los Programas para el Bienestar.