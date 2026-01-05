México

Programa Madres Trabajadoras 2026: ¿qué día recibirán su primer pago del año las beneficiarias?

El primer pago del año para las beneficiarias del Programa Madres Trabajadoras se realizará durante enero de 2026

Guardar

El primer pago del año para las beneficiarias del Programa Madres Trabajadoras se realizará durante enero de 2026, siguiendo el esquema bimestral establecido por la Secretaría del Bienestar.

Aunque el calendario oficial aún no se publica, las autoridades federales han adelantado que la dispersión de recursos iniciará en el primer mes del año para el bimestre enero-febrero.

Calendario tentativo de pagos 2026: bimestralidad garantizada

De acuerdo con las proyecciones de la Secretaría del Bienestar, el Programa Madres Trabajadoras mantiene un esquema de pagos bimestrales. El dinero se deposita en el primer mes de cada bimestre. El calendario tentativo para 2026 es el siguiente:

  • Enero: corresponde al bimestre enero-febrero.
  • Marzo: corresponde al bimestre marzo-abril.
  • Mayo: corresponde al bimestre mayo-junio.
  • Julio: corresponde al bimestre julio-agosto.
  • Septiembre: corresponde al bimestre septiembre-octubre.
  • Noviembre: corresponde al bimestre noviembre-diciembre.

Este esquema aplica también para otros programas sociales del Gobierno federal, como la Pensión del Bienestar y la Pensión Mujeres Bienestar.

Mecanismo de entrega: Tarjeta del Bienestar y Banco del Bienestar

Las beneficiarias reciben su pago a través de la Tarjeta del Bienestar, instrumento financiero indispensable para acceder a los apoyos. El dinero se dispersa mediante el Banco del Bienestar, donde los usuarios pueden retirar los fondos sin cobro de comisiones. La entrega de los recursos se realiza en fechas escalonadas, de acuerdo con el orden alfabético del primer apellido, medida que agiliza la entrega y evita aglomeraciones.

Según la Secretaría del Bienestar, la titular Ariadna Montiel Reyes anunciará el calendario oficial de pagos en los primeros días de enero de 2026.

Montos actualizados para 2026: incremento confirmado para Programa Madres Trabajadoras

Para el periodo 2026, la Secretaría del Bienestar confirmó un aumento en los montos del programa. Las cantidades aprobadas son:

  • Esquema general: $1,709 pesos bimestrales para madres, padres solos o tutores de niñas y niños de 0 a 4 años.
  • Esquema discapacidad: $3,854 pesos bimestrales para niñas y niños con discapacidad de 0 a 6 años.

El programa permite registrar hasta tres menores por hogar, lo que incrementa el monto total que puede recibir cada familia. Este ajuste responde al compromiso de mantener incrementos anuales en los apoyos sociales, conforme a la reforma constitucional impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Montos actualizados para 2026: incremento
Montos actualizados para 2026: incremento confirmado para Programa Madres Trabajadoras (Secretaría de Bienestar e Inclusión Social Hidalgo)

Otros programas sociales y política de pagos

La Secretaría del Bienestar también administra la Pensión del Bienestar para adultos mayores y la Pensión Mujeres Bienestar. Para 2026, la pensión para personas adultas mayores aumentará a $6,400 pesos bimestrales, mientras que la Pensión Mujeres Bienestar subirá a $3,100 pesos bimestrales. El gobierno federal planea invertir $99 mil millones de pesos en los programas del Bienestar durante el primer bimestre del año.

El gobierno entrega los apoyos sociales en el primer mes de cada bimestre, y solo adelanta pagos en estados con elecciones. En 2026, la única elección local será en Coahuila.

La Secretaría del Bienestar recomienda consultar el canal oficial de WhatsApp para recibir información segura y gratuita sobre fechas de pago, convocatorias y avisos oficiales. Toda la información oficial y actualizaciones sobre el Programa Madres Trabajadoras pueden consultarse en el sitio oficial de los Programas para el Bienestar.

Temas Relacionados

Programa Madres Trabajadorasmexico-noticiasSecretaría del BienestarPrograma Madres Trabajadoras 2026

Más Noticias

Odalys Ramírez y Patricio Borghetti se casan tras 15 años de relación

Los presentadores, quienes recientemente dejaron sus respectivos programas en Televisa y TV Azteca, se dieron el “sí” en Cancún

Odalys Ramírez y Patricio Borghetti

La UNAM expresa su preocupación ante las recientes acciones militares de EEUU en Venezuela y rechaza unilateralismo

La Máxima Casa de Estudios reconoció que en ese país existen graves problemas con la democracia y los derechos humanos. No obstante, insistió en que cualquier solución debía buscarse de manera pacífica

La UNAM expresa su preocupación

Inscripción Pensión Bienestar 2026: fechas posibles en las que te podrás inscribir para recibir el apoyo de los 6 mil 430 pesos

Este año traerá un incremento en el monto del apoyo económico

Inscripción Pensión Bienestar 2026: fechas

Citlalli Hernández califica de irresponsable a Rojo de la Vega por críticas a AMLO ante Trump

La secretaria de las Mujeres salió en defensa del ex mandatario, luego de que la alcaldesa de la Cuauhtémoc le recordara el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca

Citlalli Hernández califica de irresponsable

Libros de Amazon México: estos son los títulos más populares este 5 de enero

Estos libros se han convertido en todos unos best seller en Amazon y no pueden faltar en la lista de lecturas para este mes

Libros de Amazon México: estos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Un comando armado asesinó al

Un comando armado asesinó al director de la Policía de Tránsito de Culiacán

Hallan cuatro cuerpos decapitados en rancho de Veracruz, identifican al hijo del exregidor de Sayula

Dentro de la casa de Ovidio Guzmán: sangre, balas y el rastro del operativo que lo capturó hace tres años

Así colaboraron Los Zetas y Nicolás Maduro para traficar drogas, según acusaciones de EEUU

De El Mayo Zambada a Caro Quintero: los capos mexicanos que comparten prisión con Nicolás Maduro en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Odalys Ramírez y Patricio Borghetti

Odalys Ramírez y Patricio Borghetti se casan tras 15 años de relación

Fans se abalanzan sobre Nodal e ignoran a Ángela Aguilar en Zacatecas, tierra de su Dinastía

Así fue el conmovedor discurso de Diego Luna en los Critics’ Choice Awards sobre el poder de la comedia

Los juguetes más pedidos por los niños en México para el Día de Reyes 2026 incluyen Las Guerreras K-pop y más

Universidad de Guadalajara lamenta el fallecimiento del hermano de Guillermo del Toro

DEPORTES

Primer Mundial, hoteles infestados y

Primer Mundial, hoteles infestados y entrevistas fugaces: los días que forjaron a Christian Martinoli en Francia 98

Rayados se proclama campeón de la Copa Pacífica 2026

Monterrey y Tigres debutan con victoria en la Liga Mx Femenil

Angelina Hix debuta con hat-trick en la goleada de Pumas Femenil vs Querétaro

Eliminan a Sudáfrica, rival de México en el Mundial 2026, de la Copa Africana de Naciones