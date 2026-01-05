México

Inscripción Pensión Bienestar 2026: fechas posibles en las que te podrás inscribir para recibir el apoyo de los 6 mil 430 pesos

Este año traerá un incremento en el monto del apoyo económico

Inscripción Pensión Bienestar 2026: fechas posibles en las que te podrás inscribir para recibir el apoyo de los 6 mil 430 pesos Crédito: Infobae

El programa Pensión Bienestar de Adultos Mayores prepara un aumento en su apoyo bimestral para 2026, alcanzando hasta 6,430 pesos, con inscripciones previstas en distintos periodos del año.

Aumento en el monto y alcance de la Pensión Bienestar 2026

El 2026 traerá un incremento en el monto de la Pensión Bienestar. Los beneficiarios adultos mayores recibirán 6,400 a 6,430 pesos cada dos meses, superando los 6,200 pesos otorgados durante 2025.

Este ajuste busca fortalecer el poder adquisitivo de las personas de 65 años o más que forman parte del padrón nacional.

El beneficio está dirigido a quienes cumplen 65 años o más, requisito que deben acreditar con identificación oficial, acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio y teléfono de contacto. El trámite de registro sigue realizándose en los módulos presenciales de la Secretaría de Bienestar.

Fechas posibles de inscripción para Pensión Bienestar 2026

Se prevé que las inscripciones a la Pensión Bienestar tendrán lugar en los siguientes periodos:

  • Primer trimestre (enero-marzo): El registro inicial suele abrirse poco después de la dispersión de los primeros pagos del año, dirigido a quienes cumplen 65 años en los primeros meses de 2026.
  • Periodos bimestrales: Por lo general, cada dos meses se habilitan nuevas etapas de registro para sumar beneficiarios. El proceso coincide con la incorporación de adultos mayores que alcanzan la edad requerida.
  • Finales de 2025/inicio de 2026: El último operativo relevante se realizó del 1 al 13 de diciembre de 2025, lo que permitió asegurar el ingreso al padrón para el primer pago del nuevo año.

La recomendación oficial es mantenerse atentos a los canales de comunicación de la Secretaría de Bienestar, donde se publicarán las fechas exactas y los requisitos actualizados.

Requisitos y pasos para la inscripción de la Pensión Bienestar 2026

Para acceder a la Pensión Bienestar de Adultos Mayores, es indispensable cumplir con estos requisitos:

  • Tener 65 años o más.
  • Presentar identificación oficialacta de nacimientoCURPcomprobante de domicilio y un número de teléfono de contacto.
  • Realizar el registro en persona en los módulos establecidos por la Secretaría de Bienestar.

La autoridad recomienda acudir a los módulos con toda la documentación y consultar previamente la ubicación y horarios de atención.

Qué ocurre con la Pensión Bienestar de 30 a 64 años en 2026

La Pensión Bienestar para personas de 30 a 64 años, señalando que durante enero de 2026 no se abrirá una nueva etapa de registro. Lo que está programado en ese mes es la dispersión del primer pago anual para quienes ya cuentan con su Tarjeta del Bienestar y cumplen los criterios establecidos.

En los estados sin convenio, este apoyo está disponible solo para personas que residen en municipios o localidades indígenas, son afromexicanas o viven en zonas con alto o muy alto grado de marginación. Para continuar como beneficiario, es necesario tener la tarjeta activa.

El pago para este grupo podría alcanzar 3,315 pesos cada bimestre para personas con discapacidad, aunque el monto final se confirmará cuando se publique el calendario oficial de pagos.

Dispersión de pagos y organización alfabética de la Pensión Bienestar 2026

El calendario de pagos de la Pensión Bienestar opera con un sistema alfabético, donde el orden de cobro se determina por la inicial del primer apellido de cada beneficiario. Los primeros en recibir el apoyo serán quienes tengan apellidos que inicien con las primeras letras del alfabeto.

Para conocer con precisión las fechas de inscripción y cobro, así como los montos definitivos de cada programa, se recomienda seguir las actualizaciones de la Secretaría de Bienestar y consultar directamente en los módulos autorizados.

