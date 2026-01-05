Posponen nuevamente la audiencia de Ovidio Guzmán en EEUU

Posponen audiencia a julio de 2026. ( Infobae México / Jesús Aviles)

Luego de declararse culpable en 2025, Ovidio Guzmán, alias El Ratón, líder de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa, enfrentaría su comparecencia el 9 de enero de 2026 pero nuevamente fue pospuesta por las autoridades.

De acuerdo con reportes de diferentes medios de comunicación, se llevaría a cabo en Chicago este próximo viernes pero ahora fue postergada hasta el 10 de julio de 2026, es decir, seis meses después de lo previsto.

En esta imagen, tomada de un video y proporcionada por el gobierno mexicano, aparece Ovidio Guzmán López, detenido en Culiacán, México, el 17 de octubre de 2019. (CEPROPIE vía AP Archivo)

Contexto de la situación de Ovidio Guzmán

Ovidio Guzmán López, hijo menor de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, se declaró culpable en julio de 2025 ante la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois, en Chicago, y admitió su responsabilidad en cuatro cargos graves vinculados al narcotráfico internacional.

El líder de Los Chapitos reconoció su papel en la distribución de fentanilo y otros delitos violentos, convirtiéndose en el primer heredero directo del capo sinaloense en aceptar cargos en Estados Unidos.

Durante la audiencia, celebrada en la sala de la jueza Sharon Johnson Coleman, Ovidio Guzmán compareció con uniforme carcelario naranja y cadenas en los tobillos, admitió su liderazgo dentro del Cártel de Sinaloa y su implicación en una estructura criminal dedicada a distribuir fentanilo.

El acusado, apodado “El Ratón”, también reconoció su participación en tres homicidios y varios secuestros, y se comprometió a pagar 80 millones de dólares como parte de la reparación de daños.

Ovidio Guzmán llegó a un acuerdo de colaboración con las autoridades estadounidenses, lo que lo convierte en testigo clave en investigaciones contra el narcotráfico, bajo la condición de entregar información relevante y testificar contra otros miembros de la estructura criminal.

La fiscalía estadounidense anticipó que podría solicitar una reducción de condena si el acusado cumple con todas las condiciones del acuerdo. La sentencia fue aplazada seis meses para evaluar su cooperación.

Ovidio Guzmán López formalizó su acuerdo de culpabilidad el viernes 11 de julio ante la Corte de Chicago, Illinois. (Jesús Aviles / Infobae México)

La detención de El Ratón

El 5 de enero de 2023, fuerzas federales mexicanas detuvieron al acusado en Jesús María, Culiacán, un operativo que desató una serie de bloqueos, incendios y enfrentamientos armados en la zona, hechos similares a los registrados tras su breve captura en 2019.

Según informó Infobae, el convenio judicial contempla que Ovidio Guzmán brinde asistencia, entregue información clave y rinda testimonio contra otros implicados en el tráfico de drogas. El caso marca un hito en la lucha de Estados Unidos y México contra el narcotráfico, pues es la primera vez que un miembro de alto nivel de la familia Guzmán Loera colabora de manera formal con las autoridades estadounidenses.

Entre los compromisos asumidos por el acusado, destacan el reconocimiento de homicidios y secuestros específicos, así como la entrega de una suma millonaria como reparación. Infobae subraya que la cooperación de Ovidio Guzmán podría ser determinante en procesos judiciales futuros y en investigaciones abiertas contra otros integrantes del Cártel de Sinaloa.