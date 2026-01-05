México

Mon Laferte y Jesse & Joy: estos son los artistas mexicanos confirmados en Viña del Mar 2026

La Quinta Vergara se prepara para noches latinas con voces que conectan ciudades, países y continentes

Jesse & Joy y Mon
Jesse & Joy y Mon Laferte son los encargados de llevar el talento mexicano a Viña del Mar 2026 Crédito: (Jesús Avilés/Infobae)

El Festival de Viña del Mar se alista para una nueva edición que promete reunir a figuras de distintos países. El encuentro se celebrará del domingo 22 al viernes 27 de febrero de 2026 en el emblemático Anfiteatro Quinta Vergara, uno de los escenarios más reconocidos del continente.

A lo largo de los años, este festival se ha distinguido por combinar talento nacional e internacional, lo que lo convierte en una oferta musical de gran alcance. Cada edición despierta expectativas tanto por el talento artístico como por la respuesta del público, conocido por su participación activa durante los espectáculos.

Para 2026, la parrilla ya se encuentra completa y presenta una mezcla de géneros y generaciones. Entre los nombres más destacados figuran Gloria Estefan, Juanes, Yandel, Paulo Londra y Mon Laferte, confirmando el carácter diverso del festival.

El regreso de Jesse &amp; Joy y el momento de Mon Laferte

Artistas que llegan a la
Artistas que llegan a la Quinta Vergara en grandes momentos de su carrera - (Ocesa/@barbieperiodista)

La representación mexicana estará encabezada por Jesse & Joy, uno de los duetos más sólidos del pop en español. Integrado por Joy Huerta y Jesse Huerta, el proyecto regresará a la Quinta Vergara por tercera ocasión, tras sus presentaciones en 2014 y 2018. Su participación se dará en el marco de su gira “El Despecho Tour”, con la que ya han recorrido México, Estados Unidos y parte de América Latina.

El dúo se presentará el martes 24 de febrero, una fecha que genera expectativa entre sus seguidores, su regreso reafirma la relación activa que mantienen con el festival y público chileno.

Por su parte, Mon Laferte subirá al escenario el jueves 26 de febrero. La cantante, de origen chileno y nacionalizada mexicana, llega a Viña en un momento clave de su carrera, tras consolidarse como una de las artistas más escuchadas del país durante 2025, impulsada por millones de reproducciones y oyentes mensuales en plataformas digitales.

Mexicanos que han dejado huella en la Quinta Vergara

Una larga lista de artistas
Una larga lista de artistas mexicanos han dejado huella en el festival chileno - EFE/Jose Miguel Caviedes

La presencia mexicana en Viña del Mar no es nueva. A lo largo de su historia, el festival ha recibido a artistas que marcaron época y que lograron actuaciones memorables frente al exigente público que representa la Quinta Vergara.

Entre los nombres que han pisado este escenario destacan Ha*Ash, Clarín León, Juan Gabriel, Luis Miguel, Marco Antonio Solís, Alejandro Fernández, Los Temerarios, Ana Gabriel, Reik, Yuri, Maná, Camila y Sin Bandera. Cada uno dejó presentaciones que fueron coreadas y aplaudidas de principio a fin.

Estas participaciones han contribuido a fortalecer el vínculo entre el festival y la música mexicana, consolidando a Viña del Mar como un espacio donde distintas generaciones y estilos encuentran un reconocimiento internacional.

Una parrilla diversa para una edición esperada

El festival a través de
El festival a través de sus redes sociales ya anunció la parrilla completa que se presentará en la Quinta Vergara -(Instagram/@elfestivaldevina)

De acuerdo con la información oficial del festival, la programación musical de 2026 incluye a Gloria Estefan, Pet Shop Boys, Juanes, Mon Laferte, Jesse & Joy, Paulo Londra, Matteo Bocelli, Bomba Estéreo, Nmixx, Ke Personajes, Yandel en formato sinfónico, Pablo Chill-E y Milo J.

La parrilla de humor estará integrada por Stefan Kramer, Rodrigo Villegas, Esteban Düch, Asskha Sumathra, Piare con Pe y Pastor Rocha, sumando variedad y dinamismo a cada jornada del festival.

La conducción del evento estará a cargo de Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, quienes acompañarán una edición que promete emociones y diversidad artística.

