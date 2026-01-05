México

Aficionada de Rayadas se vuelve viral luego de que un balón tirara sus nachos durante el partido vs Puebla

El comienzo del Clausura 2026 en la Liga Mx Femenil trajo algunas imágenes que se hicieron tendencia en las redes sociales

Durante el encuentro entre Monterrey y Puebla, un encuentro chusco sucedió luego de que la esférica impactara en la comida de una aficionada. (Youtube: Liga Mx Femenil)

Durante el duelo de la Jornada 1 entre Rayadas de Monterrey y Puebla , un potente disparo de Ashlyn Fernández se escapó a las gradas y golpeó de lleno a una aficionada.

Sin embargo, la escena se viralizó al instante en redes sociales, convirtiéndose en tendencia, ya que el balonazo derribó la caja de nachos de la chica y dejó su camiseta empapada en queso derretido.

El giro inesperado en la historia

En un gesto de buena voluntad, los miembros del Staff se regalaron una nueva bandeja de nachos.

Luego de que el clip se viralizara en redes sociales, el vídeo llegó hasta los ojos de los miembros del staff de las Rayadas, quienes fueron hasta su asiento para regalarle una bandeja nueva de nachos, ante la sonrisa de la chica por el noble gesto.

El equipo inmortalizó la acción en sus cuentas oficiales, desatando una ola de reacciones positivas de la afición, donde la buena vibra se multiplicó, transformando un balonazo en un gesto de conexión del equipo con sus aficionados.

Goleada dentro de la cancha

Imagen de archivo de Christina
Imagen de archivo de Christina Burkenroad de Rayadas de Monterrey. (EFE/ Miguel Sierra)

Dentro del campo, las Rayadas de Monterrey debutaron con una goleada de 4-0 sobre las Enfranjadas del Puebla para comenzar el Clausura 2026 en la Liga Mx Femenil.

Las Rayadas de Monterrey abrieron el marcador al minuto 6 cuando, tras un tiro de esquina rechazado por la defensa poblana, el rebote quedó en los linderos del área, el cual Fátima Servín aprovechó para prender el balón de volea y clavarlo en el ángulo.

Apenas un minuto más tarde, Jermaine Seoposenwe apareció para poner el segundo del conjunto regiomontano con un disparo cruzado que dejó sin oportunidad a la guardameta, Jaidy Gutiérrez.

El tercer gol del partido llegó al 15´ con una gran desborde por la banda de la derecha de Allison Veloz, quien encaró a la defensa poblana y mandó un servicio a Cristina Burkenroad, la cual empujó el balón a las redes.

La cuarta anotación apareció al minuto 32 con una buena ejecución de penal por parte de Alice Soto, quien engañó de gran forma a la portera del Puebla para sentenciar el resultado a favor de Monterrey.

Con este resultado, Rayadas suma 14 triunfos en los 14 partidos disputados contra el Puebla y además mantiene una racha de 16 victorias y 2 empates cuando debuta en casa.

