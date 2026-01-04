Yolanda Andrade, salud, confesiones y una verdad que vuelve al centro del debate

Yolanda Andrade de nueva cuenta en el ojo público - (Montse & Joe / YouTube)

En los últimos días, el nombre de Yolanda Andrade ha retomado relevancia en redes sociales y medios de comunicación. El motivo principal es la compleja situación de salud que atraviesa, un tema que ha generado preocupación y atención constante entre el público.

A lo largo de los años, Andrade se ha consolidado como una de las conductoras más emblemáticas de la televisión mexicana. Su carisma, estilo directo y presencia en distintos programas la convirtieron en una figura cercana, reconocida no solo por su trabajo, sino también por su vida personal y declaraciones sin filtros.

Originaria de Culiacán, Sinaloa, Yolanda Andrade cumplió 54 años en diciembre de 2025. Actualmente se encuentra en el centro del debate público tanto por su estado de salud, que la ha llevado a estar internada y enfrentar limitaciones físicas, como por las afirmaciones que ha sostenido en torno a episodios de su vida sentimental.

Declaraciones en el paso del tiempo

Ha hecho declaraciones que hoy en día vuelven a tomar fuerza - (Captura: De Primera Mano)

Yolanda Andrade ha expresado en distintas ocasiones su deseo de no morir sin decir su verdad. Bajo ese punto, ha reiterado públicamente que sostuvo una relación amorosa con la actriz Verónica Castro, una versión que ha defendido de manera constante.

La conductora ha afirmado incluso que ambas llegaron a realizar una ceremonia simbólica de matrimonio. Sin embargo, estas declaraciones han sido desmentidas en repetidas ocasiones por la propia Verónica Castro, lo que ha mantenido el tema como una polémica repetitiva.

Estas diferentes versiones han colocado a Andrade nuevamente bajo el ojo público en un momento sensible debido a su estado de salud, lo que ha intensificado la conversación en torno a sus palabras y su contexto emocional.

Montserrat Oliver y Yolanda Andrade

Yolanda Andrade y Montserrat Oliver mantuvieron una relación amorosa durante una década - (IG: @canalunicable)

Yolanda Andrade también es recordada por la relación que sostuvo durante una década con Montserrat Oliver. Aunque hoy mantienen una amistad cercana y afectuosa, su historia en común marcó una etapa importante en la vida de ambas.

Montserrat Oliver ha contado que cuando conoció a Andrade, ella se encontraba casada con su entonces esposo. No obstante, ha señalado que la cercanía, la insistencia y la forma en que Yolanda la buscó y la trató fueron determinantes para que surgiera la relación.

La ruptura se dio tras una infidelidad que la propia Andrade reconoció, posteriormente, la conductora aseguró que esa infidelidad ocurrió con Verónica Castro, una declaración que volvió a colocar su vida personal en el centro de la conversación en redes sociales.