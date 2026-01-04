México

Ocho vagones de un tren se descarrilaron en Agua Zarca, Sonora

Equipos de contención se mantienen en la zona mientras para supervisar el perímetro y proporcionar seguridad a los afectados

Un nuevo accidente ferroviario pone en alerta a las autoridades al norte del país. (FB Jhonatan Olivas)

Ocho vagones de un tren, incluidos cinco cisternas y tres góndolas, se descarrilaron la madrugada del domingo en el sector Agua Zarca, cerca del kilómetro 21, en el estado de Sonora.

Hasta el momento, las autoridades locales revelaron que no hubo personas lesionadas y que la situación está bajo control; además, explicaron que la empresa Ferromex asumió de inmediato las maniobras necesarias para despejar las vías.

Según la coordinación municipal de Protección Civil, se precisó que las cisternas transportaban únicamente jarabe de maíz, un material que no representa riesgos para la población ni para el entorno. Las tres góndolas restantes estaban vacías al momento del descarrilamiento.

Se determinó que no hay riesgos para los vecinos de la zona. (Reuters/vía REUTERS/IMAGEN PROPORCIONADA POR UN TERCERO)

Equipos de emergencia atienden el incidente

Desde el primer momento, los equipos de Protección Civil activaron los protocolos de atención y revisión. Julia Guadalupe Ochoa Zavala, coordinadora municipal de Protección Civil, explicó que tras las primeras revisiones no se detectaron materiales peligrosos ni daños a personas o viviendas.

“Desde el primer momento se activaron los protocolos de atención y verificación, confirmando que no hubo personas lesionadas ni presencia de materiales peligrosos. La situación se encuentra bajo control”, indicó a medios locales.

Sobre la causa del incidente, las autoridades señalaron que aún no se conoce el motivo exacto del descarrilamiento. Ferromex inició una investigación interna y asumió la responsabilidad de las labores técnicas en la zona.

En el sitio permanecen coordinados Protección Civil Estatal, Seguridad Pública Municipal, la Agencia Ministerial de Investigación y la Guardia Nacional, a través de su área de Vías de Comunicación. Estas instituciones colaboraron para garantizar la seguridad en el perímetro y supervisar cualquier posible afectación adicional.

Protección Civil indicó que no es necesario activar ninguna alerta ni restringir accesos en la zona, ya que los materiales transportados no implican peligrosidad, y el monitoreo continuará mientras se desarrollan las acciones técnicas.

Se reiteró que la población local puede mantenerse tranquila, pues el área no enfrenta ningún riesgo en este momento y toda novedad será notificada de manera oficial en caso de producirse actualizaciones.

Tráiler se incendia en carretera de Hermosillo

Un incendio en la caja de un tráiler provocó el cierre total de la circulación en el kilómetro 132 de la carretera federal, a la altura de la Estación Don, cerca de Navojoa. Las autoridades implementaron un operativo para desviar el tránsito, el cual permanece habilitado en un solo carril del sentido contrario, bajo vigilancia estricta para salvaguardar la seguridad de los automovilistas en la zona.

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Sonora instó a los conductores a extremar precauciones y respetar las indicaciones de los cuerpos de emergencia presentes en el lugar. El incidente generó importantes retrasos en la circulación regional, mientras se realizan las labores necesarias para restablecer el paso habitual.

Las autoridades atendieron la emergencia de manera inmediata, pero la circulación se vio afectada. (TW Protección Civil Sonora)

