Marie Claire Harp intentó ayudar a su familia antes de la caída de Nicolás Maduro en Venezuela: “Años de lucha”

Marie Claire Harp intentó ayudar a su familia antes de la caída de Nicolás Maduro en Venezuela. (Infobae México)

La detención de Nicolás Maduro y su esposa, a manos del presidente de EEUU, Donald Trump, ha marcado y aun punto de inflexión en la historia. En medio de tanta conmoción, varias voces del espectáculo venezolanas en el extranjero han compartido sus testimonios o emociones.

Marie Claire Harp, conocida como una de las conductores estrella de La Casa de los Famosos México, es una de ellas. Una de las voces que han dado testimonio sobre la crisis y la separación forzada de sus seres queridos.

La también modelo de 32 años, quien radica en México desde hace años, ha expuesto el dolor y la impotencia que supuso intentar sacar a su familia del país antes del histórico operativo internacional de la madrugada del 3 de enero de 2026.

Marie Claire publicó un mensaje en sus redes sociales. (Instagram)

Tras la captura de Maduro, se viralizó una entrevista pasada concedida por Marie Claire Harp al canal de YouTube Ernesto Buitron News, donde la presentadora compartió la dificultad de vivir lejos de Venezuela y la angustia de mantener el contacto con su familia.

“Es sumamente complicado levantarse, no llorar, no ver las redes sociales. Es complicadísimo, la verdad. Con mi corazón con mis hermanos venezolanos”, expresó Harp, visiblemente conmovida por la situación de aquel entonces.

El temor por su familia y la lucha desde el exilio

Uno de los momentos más sensibles de la entrevista fue cuando la conductora relató sus intentos por sacar a sus familiares de Venezuela, en medio del temor constante por su bienestar.

“Estuve también luchando mucho. Mis amigos, mi gente, estuvimos haciendo valer lo que es nuestro derecho (...). Mi familia está allá, mis sobrinos están allá, mi hermano está allá. Todos los días nos pasan reportes, es parte de esta lucha constante”, recordó Harp, dejando ver la preocupación diaria que la acompaña a la distancia.

La conductora subrayó la impotencia de quienes han salido del país y observan la crisis desde fuera, pero sin poder desconectarse de la realidad que atraviesan sus seres queridos.

“Quienes estamos afuera vivimos una realidad totalmente distinta, pero trasladado nuestro corazón y mente a nuestros hermanos que por mucho tiempo y años tenemos esta lucha”.

Venezuela ahora

People react to the news of the capture of Venezuelan President Nicolas Maduro, after US military actions in Venezuela this morning, in Doral, Florida, near Miami on January 3, 2026. US President Donald Trump said Saturday that the United States will "run" Venezuela and tap its huge oil reserves after snatching leftist leader Nicolas Maduro out of the country during a bombing raid on Caracas. Trump's announcement came hours after a lightning attack in which special forces grabbed Maduro and his wife, while airstrikes pounded multiple sites, stunning the capital city. (Photo by GIORGIO VIERA / AFP)

La caída del presidente Maduro representa un cambio radical para miles de familias venezolanas que han experimentado el exilio, la separación y el miedo.

En el caso de Marie Claire Harp, su historia refleja el drama de quienes han intentado proteger a sus familiares en medio de la inestabilidad, y cómo la esperanza de un futuro mejor sigue siendo un motor para la resistencia.

El testimonio de Harp es eco de una generación que, aunque lejos de su tierra, sigue luchando por el bienestar de los suyos y no olvida la promesa de un país libre.