México

La ensalada detox que te ayudará a recuperar la energía y bienestar tras los excesos de diciembre

Enero es el mes perfecto para darle un respiro a tu cuerpo y recargar energía con alimentos frescos y llenos de color

Ensalada detox de betabel, naranja
Ensalada detox de betabel, naranja y aguacate: color y frescura en cada bocado. (Gemini)

Después de las celebraciones de diciembre, el cuerpo pide frescura, color y alimentos que ayuden a desinflamar y recuperar el equilibrio.

La ensalada detox de betabel, naranja y aguacate es esa combinación perfecta: ligera, deliciosa y llena de nutrientes que apoyan tus nuevos propósitos de bienestar.

Imagina una mezcla vibrante de sabores dulces, ácidos y cremosos, lista en minutos y capaz de transformar cualquier comida en un momento saludable.

¿Cuáles son los beneficios de esta ensalada?

Esta ensalada fusiona ingredientes clásicos de la cocina mexicana con el toque refrescante y depurativo de la naranja.

El betabel es conocido por su poder antioxidante y su capacidad de apoyar la función hepática, mientras que la naranja aporta vitamina C y ayuda a alcalinizar el cuerpo.

El aguacate, por su parte, suma grasas buenas y una textura cremosa inigualable. Es una receta tradicionalmente popular en enero y perfecta para quienes buscan cuidar su salud sin sacrificar el sabor.

Una mezcla vibrante de ingredientes
Una mezcla vibrante de ingredientes frescos perfecta para limpiar el organismo. (Gemini)

Receta de ensalada detox de betabel, naranja y aguacate

La ensalada detox de betabel, naranja y aguacate se prepara en pocos minutos y no requiere cocción complicada, solo el betabel cocido (que puedes encontrar ya listo en el supermercado o cocer en casa).

El aderezo de limón y cilantro potencia el efecto depurativo y realza los sabores naturales de los ingredientes. Perfecta como entrada, acompañamiento o incluso comida ligera.

Es una ensalada que puedes adaptar con semillas, brotes frescos o un toque de chile si prefieres un punto picante.

Tiempo de preparación

Preparar esta ensalada te tomará unos 20 minutos en total:

  • 5 minutos para reunir y preparar los ingredientes frescos.
  • 10 minutos para pelar, cortar y montar la ensalada.
  • 5 minutos para mezclar el aderezo y servir.

Ingredientes

  1. 2 betabeles medianos, cocidos y pelados
  2. 2 naranjas medianas
  3. 1 aguacate grande
  4. 2 cucharadas de cilantro fresco picado
  5. Jugo de 1 limón
  6. 1 cucharada de aceite de oliva extra virgen
  7. Sal y pimienta al gusto
  8. Semillas de calabaza o ajonjolí tostado (opcional)
  9. Brotes frescos para decorar (opcional)
Betabel, naranja y aguacate, la
Betabel, naranja y aguacate, la combinación ideal para empezar el año ligero. (Gemini)

Cómo hacer ensalada detox de betabel, naranja y aguacate, paso a paso

  1. Corta los betabeles cocidos en cubos o rebanadas delgadas.
  2. Pela las naranjas, retira la mayor cantidad posible de la parte blanca y corta en gajos o rodajas.
  3. Pela y rebana el aguacate en medias lunas.
  4. En un tazón grande, mezcla los betabeles, naranja y aguacate con cuidado para que no se deshagan.
  5. En un recipiente pequeño, mezcla el jugo de limón, aceite de oliva, cilantro, sal y pimienta para hacer el aderezo.
  6. Vierte el aderezo sobre la ensalada y mezcla suavemente.
  7. Decora con semillas tostadas o brotes frescos si deseas, y sirve de inmediato.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estas cantidades, la receta rinde aproximadamente 4 porciones medianas de ensalada.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción contiene aproximadamente:

  • Calorías: 160
  • Grasas: 8 g
  • Grasas saturadas: 1.2 g
  • Carbohidratos: 22 g
  • Azúcares: 12 g (naturales de la fruta y el betabel)
  • Proteínas: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La ensalada se mantiene fresca en el refrigerador por hasta 24 horas, en un recipiente bien tapado. Se recomienda agregar el aguacate y el aderezo justo antes de servir para evitar la oxidación.

Temblor en México hoy 3

"Se cancelan las mañanitas": sismo

La sopa depurativa que necesitas

Predial descuentos 2026: así puedes

Ceci Flores reitera llamado a
"Se cancelan las mañanitas": sismo

Cuándo y dónde arranca la

