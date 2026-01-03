Delfines quedan varados en costas de La Paz, BCS: turistas brindan apoyo para salvarlos

Decenas de delfines quedaron varados en costas de La Paz, Baja California Sur. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El inicio del año en La Paz, Baja California Sur, estuvo marcado por un episodio inusual que sorprendió tanto a habitantes como a visitantes: el varamiento de decenas de delfines en el malecón de la ciudad, uno de los puntos más concurridos y emblemáticos de la capital sudcaliforniana.

El hecho ocurrió el pasado jueves 1 de enero y provocó una movilización inmediata de ciudadanos, comerciantes y turistas, quienes no dudaron en ingresar al mar para auxiliar a los mamíferos y ayudarlos a regresar a aguas profundas.

El fenómeno fue captado en numerosos videos que rápidamente se difundieron a través de redes sociales, donde generaron asombro, preocupación y reconocimiento hacia la solidaridad mostrada por las personas presentes. En las grabaciones se observa a grupos de personas orientando cuidadosamente a los delfines mar adentro, mientras decenas de curiosos observaban la escena desde el malecón.

Se estiman al rededor de 40 delfines que quedaron varados en costas de La Paz, Baja California Sur. Foto: (Captura de pantalla)

Las imágenes permiten constatar que el evento se desarrolló en una de las zonas más transitadas de La Paz, lo que facilitó una respuesta rápida y espontánea. Durante los momentos más críticos, tanto turistas como trabajadores del malecón participaron activamente en las labores de rescate, formando una especie de barrera humana para evitar que los animales regresaran a la orilla.

La emoción entre los presentes aumentó cuando se detectó la presencia de una cría entre el grupo de delfines. En uno de los videos difundidos se escucha a una persona exclamar: “Mira, aquí está un bebé”, mientras varios individuos empujan con cuidado al pequeño ejemplar hacia el mar.

Otro comentario que quedó registrado reflejó la naturaleza social de estos animales, cuando quien grababa señaló: “Como que no se quieren ir unos sin los otros”, al observar que los delfines permanecían agrupados durante el rescate.

Turistas y trabajadores del malecón acudieron a ayudar a los animales. Foto: (Captura de pantalla)

De acuerdo con información publicada por El Universal, al menos 40 delfines fueron auxiliados por los ciudadanos reunidos en el malecón. Gracias a este esfuerzo colectivo, los animales lograron reincorporarse a su hábitat natural sin que se reportaran mayores incidentes, lo que evidenció la eficacia de la acción coordinada y la disposición de la comunidad para actuar ante una situación de riesgo.

Hasta el momento, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) no ha emitido un informe oficial que explique las causas específicas del varamiento. Sin embargo, autoridades ambientales, citadas por El Universal, han señalado que no se han detectado indicios de floración algal nociva, derrames u otras formas de contaminación asociadas al evento. Aun así, reconocieron que este tipo de fenómenos, aunque poco comunes, han ocurrido anteriormente en la región.

El acontecimiento ha generado una amplia conversación entre usuarios de redes sociales y visitantes, quienes destacan tanto la rareza del fenómeno como la respuesta empática y solidaria de la población local y los turistas. Las imágenes continúan circulando y mantienen el interés público en un inicio de año atípico para La Paz, donde la colaboración espontánea permitió revertir una situación de peligro para varias decenas de delfines.